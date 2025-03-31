HGC環電與香港通訊業聯會合辦「2025香港世界電訊及資訊社會日」 之「ICT開放日」。

鼓勵學生以創新科技提升社會平等 延續培育創科人才使命香港 - 2025年3月31日 - HGC環球全域電訊（「HGC環電」或「集團」），香港及國際電訊營辦商及全方位ICT方案供應商，於上星期六（3月29日）再度攜手香港通訊業聯會合辦「ICT開放日」，開放位於數碼港的24x7資訊安全研究及監控中心予 34位中學師生參觀，介紹先進網絡安全相關解決方案的技術應用及實踐。活動延續集團致力孕育新生代創科人才的理念，專設ICT就業講座及一對一咨詢，為參觀學生提供升學及就業建議，助力他們釐清個人願景，為職業生涯規劃作好準備。
活動當日亦安排了就業講座及工作坊，進一步展現HGC環電著力培育創科人才的決心。隨著創新科技迅速發展，創科人才是奠定香港作為國際創科中心的重要基石。HGC環電深信未來創新者的力量，因此，集團人力資源代表藉開放日向學生分享ICT行業生態、就業指南及未來晉升空間等，從多角度剖析創科行業的無限機遇，提供專業、實用及具針對性的建議予有意投身相關領域的同學。除此之外，人力資源代表亦與不同學生進行一對一咨詢，致力解答他們有關升學、撰寫簡歷及面試注意事項等各方面疑問，為職業生涯規劃打好扎實根基。
HGC環電統一網絡安全與數碼轉型方案副總裁何子聰表示：「HGC環電很高興再度參與『ICT開放日』這項具深遠意義的活動，與未來的社會菁英交流。我們的資訊安全研究及監控中心『Fusion Armor』監控系統已升級至最高安全標準，為企業提供24x7的網絡安全保護。藉著是次參觀機會，我們不僅向學生展示集團作為領先電訊營辦商及全方位ICT方案供應商的實力，更讓他們明白如何運用新興創新科技推動建設社會美好發展；另外，HGC環電亦重視培育本地創科人才，盼藉我們的專業知識、對業界的熟悉和獨到見解，我們可有效應對行業未來的發展趨勢，助力打造香港成人才輩出的國際創科中心。」
「香港世界電訊及資訊社會日」由香港通訊業聯會主辦，「ICT開放日」為其重點活動之一，旨在提高青少年與學界對創新資訊科技的認識及關注。
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環球全域電訊有限公司簡介
環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商，於香港及國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC 環電設 20 個海外辦事處，並有同事 駐守全球 33 個城市。HGC 環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、 數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC 環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中 國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC 環電於 2019 年完成收購高端數碼科技及 IT 基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。
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