HKVAX與微軟香港合作 建構企業級虛擬資產交易基礎設施

香港 - 2025年4月8日 - 香港虛擬資產交易所（HKVAX），作為香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）持牌的虛擬資產交易平台，今天宣布與微軟香港簽署諒解備忘錄（MOU），建立戰略合作關係。這項具里程碑意義的合作旨在為機構虛擬資產交易建立新標準，並鞏固香港作為亞洲首要虛擬資產樞紐的地位。





此次合作將聚焦三大主要領域：

1. 新一代雲端及人工智能解決方案：透過運用微軟Azure強大的雲端基礎設施和先進的人工智能功能，HKVAX將提供快速、安全和智能的交易體驗，樹立行業新標準。

2. 加強安全性和交易基礎設施：雙方將打造最先進的交易和託管平台，結合先進的區塊鏈技術，為投資者建立卓越的安全性和透明度標準。

3. Web3創新中心：HKVAX和微軟香港將在香港致力推動Web3的應用，為去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFTs）和智能合約方面提供創新解決方案，為企業和開發者開創嶄新機遇。



HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑博士表示：「是次與微軟香港的策略性合作，標誌著我們在建設機構級虛擬資產基礎設施方面的重要里程碑。透過結合微軟的科技實力及我們的監管專業知識，我們將建立穩健的基礎，在確保最高安全性和合規水平的同時，提升香港作為亞洲領先虛擬資產樞紐的地位。」



微軟大中華區副總裁Johnny Tian表示：「香港作為全球金融中心之一，一直致力推動虛擬資產生態系統的蓬勃發展。我們很高興能夠與HKVAX合作，展示我們對香港Web3創新發展的支持。我們期待共同推動數位金融的發展，為金融業建構一個安全、具透明度且高效的虛擬資產市場環境。」



作為香港證監會認可的持牌虛擬資產交易平台之一，HKVAX為這次合作帶來深厚的監管專業知識和市場洞察。透過與雲端運算、人工智能及企業解決方案全球領導者微軟香港的合作，將監管合規與科技創新的優勢結合，為虛擬資產領域設立新標準。



這項合作標誌著香港數位金融發展的重要里程碑。雙方將攜手合作，推動香港作為亞洲首要虛擬資產樞紐的地位。結合HKVAX在虛擬資產的專業能力，以及微軟的企業級科技優勢，是次合作將在維持最高安全及營運標準的同時，提供機構級別的解決方案。





