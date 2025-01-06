HKVAX 與勝利證券達成戰略合作夥伴關係 推進香港虛擬資產服務發展

香港 - 2025年1月6日 - 香港虛擬資產交易所（HKVAX），一家獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）發牌的虛擬資產交易平台，與勝利證券（8540.HK）—— 一家持牌金融服務機構，今日宣布簽署諒解備忘錄，建立戰略合作夥伴關係，致力提升香港虛擬資產生態系統。



是次合作將結合HKVAX強大的基礎設施和虛擬資產能力，以及勝利證券全面的金融服務平台和成熟的機構客戶關係，雙方將攜手探索 RWA 和代幣化領域的機會以建立強大生態系統，並以提升虛擬資產分銷機遇為主要目的。投資者亦將能夠獲得優質、管理高效的代幣化資產投資機會。



HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑博士表示：「與勝利證券的戰略合作夥伴關係是我們推進香港虛擬資產生態系統發展使命的重要一步。通過結合我們的技術專長與勝利證券在傳統金融市場的深厚理解及強大的機構關係網絡，我們已做好充分準備，提供創新、合規的虛擬資產服務，以滿足當今投資者的專業需求。」



HKVAX聯合創始人兼營運總監霍兆樑表示：「我們與勝利證券的合作恰逢香港發展成為虛擬資產樞紐的關鍵時刻。我們將致力於連接傳統金融與虛擬資產，為客戶建立一個更加整合、便捷的金融生態系統，同時保持最高的安全性和合規性標準。」



擁有超過五十年市場經驗的勝利證券，在受規管金融活動方面擁有豐富專業知識，並深入了解機構客戶需求。這次與HKVAX的合作展現了雙方致力於推動香港受規管虛擬資產領域創新發展的承諾。



勝利證券副行政總裁陳沛泉表示：「勝利證券致力成為多元化的虛擬資產交易平台，是次合作有望聯合持牌交易所提供市場上獨特的虛擬資產投資機會，進一步推動市場發展，並在全球虛擬資產市場中保持競爭力。」



該戰略聯盟標誌著香港虛擬資產生態系統的重要進展，將傳統金融專業知識與數位資產創新能力相結合。雙方期待通過創新合作為投資者帶來更多機遇，共同推動香港虛擬資產市場的可持續發展。

