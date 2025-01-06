HKVAX 與勝利證券達成戰略合作夥伴關係 推進香港虛擬資產服務發展

香港 - 2025年1月6日 - 香港虛擬資產交易所（HKVAX），一家獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）發牌的虛擬資產交易平台，與勝利證券（8540.HK）—— 一家持牌金融服務機構，今日宣布簽署諒解備忘錄，建立戰略合作夥伴關係，致力提升香港虛擬資產生態系統。
是次合作將結合HKVAX強大的基礎設施和虛擬資產能力，以及勝利證券全面的金融服務平台和成熟的機構客戶關係，雙方將攜手探索 RWA 和代幣化領域的機會以建立強大生態系統，並以提升虛擬資產分銷機遇為主要目的。投資者亦將能夠獲得優質、管理高效的代幣化資產投資機會。
HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑博士表示：「與勝利證券的戰略合作夥伴關係是我們推進香港虛擬資產生態系統發展使命的重要一步。通過結合我們的技術專長與勝利證券在傳統金融市場的深厚理解及強大的機構關係網絡，我們已做好充分準備，提供創新、合規的虛擬資產服務，以滿足當今投資者的專業需求。」
HKVAX聯合創始人兼營運總監霍兆樑表示：「我們與勝利證券的合作恰逢香港發展成為虛擬資產樞紐的關鍵時刻。我們將致力於連接傳統金融與虛擬資產，為客戶建立一個更加整合、便捷的金融生態系統，同時保持最高的安全性和合規性標準。」
擁有超過五十年市場經驗的勝利證券，在受規管金融活動方面擁有豐富專業知識，並深入了解機構客戶需求。這次與HKVAX的合作展現了雙方致力於推動香港受規管虛擬資產領域創新發展的承諾。
勝利證券副行政總裁陳沛泉表示：「勝利證券致力成為多元化的虛擬資產交易平台，是次合作有望聯合持牌交易所提供市場上獨特的虛擬資產投資機會，進一步推動市場發展，並在全球虛擬資產市場中保持競爭力。」
該戰略聯盟標誌著香港虛擬資產生態系統的重要進展，將傳統金融專業知識與數位資產創新能力相結合。雙方期待通過創新合作為投資者帶來更多機遇，共同推動香港虛擬資產市場的可持續發展。
關於HKVAX
香港虛擬資產交易所（HKVAX）獲香港證監會發出虛擬資產交易平台經營牌照，涵蓋第1類（證券交易）和第7類（提供自動交易服務），以及反洗錢及打擊資助恐怖主義條例（AMLO）牌照，是一家專注於虛擬資產創新服務的領先數位金融資產交易平台。 公司紮根香港，面向全球的數位金融領域重要參與者。
HKVAX在現有場外交易（OTC）、交易平台及託管服務外，將同時專注於證券型代幣（STO）及實物資產代幣化（RWA）服務，結合傳統金融資產與先進的區塊鏈技術，為機構及專業投資者提供提供服務。
HKVAX優先考慮安全性和合規性，積極與監管機構合作推動行業標準，並與券商、金錢服務經營者（MSO）、交易所買賣基金（ETF）發行商和其他平台建立戰略聯盟，以建立合規的虛擬資產生態系統。 通過這些努力，HKVAX推動香港的金融創新並促進全球虛擬資產市場的發展。
如欲瞭解更多資訊，請訪問：www.hkvax.com
關於勝利證券
扎根香港50多年的勝利證券（股份代碼︰8540.HK）是全面金融服務的綜合型全牌照券商，擁有第一類（證券交易）、第二類（期貨合約交易）、第四類（就證券提供意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（提供資產管理）的受規管活動。投資者可享受勝利證券提供的綜合金融服務，包括香港及全球證券交易、一級及二級市場證券融資、企業融資（資本市場及債券資本市場）、財富管理等多個領域。2023年，勝利證券成為香港首家同時獲證監會頒發虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務牌照的持牌法團。
如欲瞭解更多資訊，請訪問：www.victorysec.com.hk