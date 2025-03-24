HOFA Gallery 與 PhillipsX 於香港西九文化區富藝斯亞洲總部聯手呈獻《SPACES II：捕捉瞬間之美》

於 2025 香港藝術週期間到訪富藝斯探索這場藝術、科技與無常交匯的展售會，共 展出Refik Anadol、Sougwen Chung、Random International、Tyler Hobbs、Addie Wagenknecht、Gina Choy及Maja Petrić七位前瞻藝術家的作品香港 - 2025年3月24日 - 由 HOFA Gallery 與富藝斯私人洽購部門 PhillipsX 聯合呈獻的《SPACES II：捕捉瞬間之美》探索了藝術與科技的前沿，在2024年雙方於倫敦弗裡茲藝術週期間所舉辦的《SPACES》展覽的基礎上進一步拓展。是次展售會將於 2025 年香港藝術週期間舉行，深入探討藝術、科技與無常之間的交匯。
本次展售會探討了科技如何捕捉、保存並轉化瞬息萬變的時刻，將其轉化為持久的藝術表達。共呈現七位富有遠見的藝術家的作品，包含Refik Anadol、Sougwen Chung、Random International、Tyler Hobbs、Addie Wagenknecht Gina Choy 和 Maja Petrić。展售會將於 2025 年 3 月 27 日至 4 月 15 日，假香港西九文化區富藝斯亞洲總部舉行。
《SPACES》是一個創新系列展覽，探討計算技術所帶來的深刻挑戰與可能性，以及這些技術對人類經驗的影響。首屆展覽於 2024 年在富藝斯倫敦舉行，探索了人工智能、生成藝術和數碼創意之間的動態相互作用。
《SPACES II 》則探討科技如何透過環境變化、生成過程或人類感知和記憶的流動性，將無形化的事物塑造成形。是次展售會將展示一系列多樣化的作品，包括沉浸式裝置、生成式數碼藝術、演算法設計和當代混合媒體作品。
富藝斯副主席兼私人洽購部門主管 Miety Heiden 表示：「繼 2024 年倫敦首屆展覽的成功後，我們很高興能與 HOFA Gallery 合作，將《SPACES II：捕捉瞬間之美》帶到富藝斯香港。是次展覽延續了我們展示數碼藝術與生成藝術領先藝術家的承諾，探索科技如何將短暫的瞬間轉化為持久的藝術表達。作為 2025 年香港藝術週的一部分，我們期待在我們的亞洲總部向全球觀眾展示這些突破性作品。」
《SPACES II：捕捉瞬間之美》每日免費向公眾開放。
日期：3月 27 日 VIP 和媒體預覽。3 月 28 日至 4 月 15 日公眾展覽（4 月 4 日休館）
3 月 27 日至 30 日 11:00-19:00
4 月 1 日至 15 日10:00-18:00
地點：富藝斯亞洲總部，香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓1F
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