HONMA高爾夫公佈2024/25財政年度中期業績 直營渠道收入顯著增長，迎難而上

香港 - 2024年11月29日 - 享譽世界的頂級高爾夫品牌，HONMA高爾夫有限公司（「HONMA」或「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」，股份編號：6858.HK），欣然宣佈其截至2024年9月30日止六個月（「回顧期」）的未經審核綜合中期業績。



財務亮點





收入同比下降25.6%，至98.15億日元（折合6,478萬美元），主要由於日益激烈的市場競爭、經濟放緩以及分銷渠道調整。

直營渠道收入增長6.5%，其中日本和中國市場的直營收入分別增長5.4%和10.0%。

新品表現搶眼，隨著BERES 09于年初上市後，BERES系列在日本實現18.4%的收入增長，在東南亞增長49.4%。

服飾收入同比增長6.1%，儘管中國大陸的消費情緒疲軟且門店總數有所減少。

毛利率提升0.9個百分點，達到53.0%。

經營淨利潤（非國際財務報告準則）錄得2.14億日元。

經營活動所得現金流淨額正值，為40.24億日元（折合2,657萬美元），錄得八年複合增長率（CAGR）為8.4%。

截至2024年9月30日的6個月內，HONMA在堅持實施其業務戰略的同時，也十分關注公司財務的穩健性和現金流充裕度。自2023年初以來，全球高爾夫行業面臨諸多挑戰，不同地區的高爾夫人群的打球輪數及購買意願均出現減退，該等情況與管理層就鞏固兩個消費者細分市場（即超高端和超性能細分市場）並簡化其產品組合的決策相呼應。儘管市場逆風，HONMA的直營渠道和核心產品類別在這一時期仍表現出了韌性。HONMA始終致力於將尖端科技與日本匠心工藝融入高爾夫球桿的設計、開發和製造中，打造兼具卓越性能和精緻工藝的產品。集團將多項領先的專有技術應用於最新的BERES和TOUR WORLD產品中，這些產品專為高端和資深高爾夫愛好者設計。自2024年初推出BERES 09系列以來，集團在亞洲市場的超高端消費者群體中進一步擴大了滲透率。BERES系列高爾夫球桿收入在日本增長18.4%，在東南亞增長49.4%。同期，針對超性能消費者設計的Be ZEAL3產品收入增長了27倍。此外，繼2024年初推出多款SAKATA Lab推桿後，截至2024年9月30日止六個月，推桿銷售額增長36.8%，進一步鞏固了HONMA的品牌實力及其滿足高端和資深消費者需求的能力。在截至2024年9月30日止六個月內，服飾收入同比增長6.1%，達到13.41億日元。服飾毛利率提升29.1個百分點，達到57.3%。儘管期內中國大陸消費情緒疲弱且門店總數有所減少，服飾銷售依然保持增長勢頭，同比增長15.9%。直營渠道在截至2024年9月30日止六個月內繼續保持強勁增長勢頭，同比增長6.5%。這一增長主要得益於日本和中國（包括香港和澳門）零售運營的持續優化，其中直營收入分別增長5.4%和10.0%。同期，第三方零售商及批發商的收入下降46.3%，主要由於日本、韓國和中國（包括香港和澳門）市場的批發收入減少，這與經濟放緩及韓國渠道調整有關。此外，電子商務收入增長8.1%，其中日本增長18.9%，中國大陸增長5.8%。線上營銷的急速發展為品牌的自然訪問流量及使用者停留時長、客戶的消費轉換率等帶來良好的增長。通過過去幾年對分銷網路的優化，歐洲和北美市場收入在截至2024年9月30日止六個月內分別同比增長92.4%和23.5%，同時盈利能力也有所提升。歐洲與北美市場佔全球高爾夫市場的50%以上。在報告期內，HONMA在這兩個市場繼續聚焦更優質的零售代理商及批發商，同時不斷實施獨特的直營溝通與銷售策略。這種直營溝通與分銷模式，與現有的批發銷售點及多種社交媒體平台相結合，使HONMA能夠有效提升品牌和產品知名度，同時掌控整個消費者體驗與購買旅程。此外，TOUR WORLD產品根據巡迴賽選手與追求性能提升的高爾夫愛好者的需求進行差異化定位，這一策略將顯著助力HONMA在北美市場的增長。北美市場的高爾夫玩家數量持續增加，且正在向超性能產品傾斜。展望未來，HONMA將繼續致力於打造世界領先的高爾夫生活方式公司這一長期願景。集團將繼續利用其品牌傳統，同時擁抱創新和數字化轉型。重點領域包括通過超高端和超性能細分市場擴大核心市場份額，優化北美和歐洲的分銷網路，開發互補的非球桿產品線，以及保持傳統工藝與現代技術相結合的產品創新。HONMA 還將繼續加強直營渠道，同時提高所有市場的運營效率。表示： 「在這一市場調整期，HONMA通過保持強勁的毛利率及直營渠道的增長展現了韌性。我們對超高端和超性能細分市場的戰略聚焦，加上不斷提升的數字營銷能力與精簡的分銷網路，使我們在未來發展中處於有利地位。我們將繼續秉承日本工藝的傳統，同時擁抱創新，以滿足當今高爾夫消費者不斷變化的需求。」