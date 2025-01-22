iCare Eyecare 護眼.家提供動態及運動視能分析訓練 助學生護眼提升視覺功能

經驗分析配搭先進配備如光學視網膜斷層掃描 (OCT) 自動化感知眼睛動態分析系統 全力保養眼睛 提升視能 守護健康

經驗分析配搭先進配備如光學視網膜斷層掃描 (OCT) 自動化感知眼睛動態分析系統 全力保養眼睛 提升視能 守護健康

香港 - 2025年1月22日 - 隨著科技進步，日常生活離不開數碼產品，電子化學習愈趨普及，學童的視能健康正面臨前所未有的挑戰。根據香港中文大學的最新研究，香港兒童的近視患病率已達到歷史新高，特別是在疫情後，六歲兒童的近視率從疫情前的13.9%上升至25%，增幅近一倍。這一項趨勢引發了廣泛的關注，除了近視問題一定要注意外，兒童亦有機會患上其他屈光不正狀況 (遠視、散光) 、斜視、和不同類型程度的動態視覺障礙，例如眼睛內聚力不足（CI）等，這些不同的眼睛問題都會對學童在學習的專注力上，有一定程度的影響。美國有研究指出，每4個小朋友就有1個有不同類型程度的視能障礙，甚至會被誤認為是讀寫障礙 (Dyslexia)、專注力不足或過度活躍症 (ADHD)，大大影響孩童在學習和運動上的能力。香港家庭一般對視覺問題與學習和運動之間的關聯性知之甚少，其實視覺問題同樣會影響學童，導致出現容易分心和類似過度活躍等徵狀。有視覺問題的學童，會出現短暫注意力分散、在閱讀時容易看錯行距、記憶書中內容困難、迴避閱讀，以及容易感到不適和疲勞，而眼睛內聚力不足（CI）在ADHD患者中的發生率亦高於一般人。而視覺問題不只會引起學習困難，亦會因為眼球運動系統障礙如兩眼不協調導致視覺訊息混亂，降低高階視覺功能如距離感，物件移動軌跡判斷，從而令患者不善於球類等運動項目。為了改善學童的整體視覺功能，iCare Eyecare 護眼.家提供遁證近視管理控制服務，例如學童角膜矯視OK鏡訂製療程和少有的動態及運動視能分析訓練，旨在鞏固學童眼睛長遠健康及提升學生整體視能，從而加強他們的學習及運動能力。服務由香港理工大學眼科視光學院的客席講師Dr. Marco制定及其專業團隊協力提供，他們憑著多年經驗分析，並應用先進的技術，如光學視網膜斷層掃描 (OCT)、非入侵性光學眼球解剖生物測量儀、角膜地形分析儀、自動化感知眼睛動態分析系統等，提供最全面的眼科視光及高階視覺功能檢查分析，為每位學生量身定制護眼計劃，並提供專業視能提昇訓練建議。在面對瞬息萬變的世界，良好視力健康及運動視覺能力對我們至關緊要，例如遇上突發意外發生時，如擁有良好的整體視能，會令人能更早預判情況和更加迅速反應行動，分分鐘可以救自己一命。而在我們日常生活中，不論閱讀學習和參與運動如踢波、 打籃球等，也需要靜態及動態視能兼備。現在我們可以透過科學化的分析，可更清楚了解自己的運動視覺功能，如果發現有不足，也可以制定更直接有效的方法去提升。1. 學童近視管理：提供專業防控建議，並應用有效循證方法進行近視控制。2. 動態及運動視能分析訓練：針對個人的視能狀況，提供全面的分析與訓練。3. 個人化眼鏡和隱形眼鏡訂製：根據客戶的具體需求進行量身定制。Dr. Marco 臨床工作經驗豐富的註冊視光師(第一部分)，同時也是從事大量基礎科學研究的學者。早年畢業於香港理工大學眼科視光學學系(甲等榮譽)，過度活躍的性格令佢走進科研之路，完成視覺科學哲學博士學位後成為生理學家。Dr. Marco曾任美國紐約市西奈山伊坎醫學院博士後研究員(乾眼症及白內障)、香港大學研究助理教授。他既喜歡科研也喜歡教學，現時亦擔任香港大學專業進修附屬學院及香港理工大學眼科視光學院近視防控科學客席講師。創辦 iCare Eyecare 護眼.家 是希望將眼科視光師作為你眼睛以至健康的第一道防線更推展普及，同"家庭視光師"能保護你一家人健康的概念付諸實行。為促進公眾科普知識，Dr. Marco 一直是人氣親子網站 Oh!爸媽的星級專家，教大家護眼知識。Dr. Marco 孜孜不倦，近年成為「國際運動視能學會 (ISVA)」會員，亦考獲「巴塞羅那足球會創新中心 (BIHUB) 運動營養學專業文憑」，融合最創新的視覺科學及營養學，強化學童及運動員的專注力和整體視覺能力，進而提升學習成績及運動競賽表現。