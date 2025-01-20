ICONSIAM 盛大舉辦 2025 農曆新年慶祝活動 紀念中泰建交 50 週年

農曆新年節慶已被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產斥資 1.5 億泰銖 (435 萬美元) 紀念 50 週年里程碑，呈獻精彩絕倫的雕塑展、文化展覽和表演，以及熱鬧的中國街頭市集
泰國曼谷 - 2025 年 1 月 20 日 - 位於湄南河畔的全球地標 ICONSIAM，由暹羅天地 (Siam Piwat) 集團、Magnolia 質量開發公司和正大集團 (Charoen Pokphand) 集團共同開發，將以無與倫比的 2025 農曆新年慶祝活動紀念泰國與中華人民共和國建交 50 週年。ICONSIAM 斥資超過 1.5 億泰銖 (435 萬美元)，舉辦兩場盛大活動，為 2025 年揭開序幕 — 於 2025 年 1 月 15 日開始的突破性「瀾滄到昭披耶」雕塑展。慶典包含兩大亮點活動：從 1 月 15 日起展出的「瀾滄至湄南」雕塑展，以及從 1 月 24 日至 2 月 2 日的中國新年盛典。此次盛會首次迎來 60 位太歲神靈，象徵財富守護，並以「雙龍共舞」等精彩表演慶祝蛇年的到來。活動期間，充滿中國傳統韻味的「小中國」步行街將呈現來自全泰國的 35 家知名商鋪，提供特色美食與文化體驗，預計吸引超過 200 萬名國內外遊客。
ICONSIAM 董事總經理 Supoj Chaiwatsirikul 先生強調：「今年適逢泰中建交 50 週年，象徵兩國關係的重要里程碑。為此，ICONSIAM 與眾多合作夥伴聯合推出『瀾滄至湄南』雕塑展，透過精緻藝術作品展現中泰文化與精神連結。」
他另提到：「這次展覽透過世界級的藝術作品，慶祝泰中建交 50 週年的歷史性時刻，並促進兩國文化交流。展覽於 2025 年 1 月 15 日至 2 月 28 日在 ICONSIAM 河畔公園舉行，其中最大亮點是由泰國國家藝術家 Preecha ThaoThong 博士與中國著名藝術家許鴻飛先生聯袂打造的雕塑傑作「肥女與龍及那伽」。徐宏飛先生因其經典的「肥女」系列雕塑享譽國際，這件作品深刻詮釋了兩國文化連結的深厚意涵。」
此外，ICONSIAM 也與多方合作，包括泰國文化部、泰國旅遊局，以及開泰銀行、SOOKSIAM 和多個中國知名團體，攜手合作，鞏固其作為節慶旅遊的全球熱點地位，吸引來自世界各地的遊客前來參觀。
「ICONSIAM 投資超過 1.5 億泰銖 (435 萬美元) 慶祝這兩個重要時刻。今年第一季度的活動不僅紀念泰中建交 50 週年，也迎接中國新年。預計為期 10 天的活動將吸引 200 萬名泰國及世界各地的遊客，同時帶動商場內消費比去年增長 20%。」Supoj 先生總結道。
ICONSIAM「2025 喜迎繁榮農曆新年」的主要亮點包括：
- 慶祝泰中建交 50 週年的盛大表演
這場盛大的慶典以壯觀的表演展示兩國深厚的友誼與合作。活動將以宏偉的「繁榮鼓聲」特別演出揭開序幕，隨後呈現令人屏息的「兩國龍舞」，象徵那伽與龍的和諧共舞，寓意泰中建交 50 週年的合作與繁榮。觀眾還可欣賞來自中國長沙市的精彩文化表演，這是一場全國知名的高水準展示。此外，現場還安排了專屬的娛樂活動和驚喜，其中包括 2025 年 1 月 24 日 (星期五) 下午 5 點，最受歡迎的螢幕搭檔 Zee 和 Nunew 帶來的獨家開幕表演。
- 60 位太歲神靈祈福
首次迎請來自中國廣州擁有千年歷史的仁威廟的 60 位太歲神靈，象徵財富與守護，涵蓋所有出生年份。每位太歲神靈對應特定年份，若虔誠祭拜，將為人們帶來好運與福氣。訪客可在此祈求新一年順利與繁榮。
- 擁有 35 多個著名攤位的「小中國」傳統步行街
遊客可以漫步於「小中國」街區，欣賞湄南河畔最美的「龍之彎」景致，並品嘗各種吉祥美食。街區內匯聚超過 35 家知名攤位，其中包括榮登米其林指南的蝦王魚粥等餐廳，其招牌菜如蟹粥、鮭魚沙拉和烤魷魚必定讓人垂涎。此外，還有來自泰國九大華人會館的特色美食，如福建包、點心和餃子，滿足不同口味需求。
- 來自泰國四大地區的吉祥美食「SOOKSIAM」
在 SOOKSIAM，遊客可品嚐象徵好運的經典佳餚，例如代表富足與感恩的「烤乳豬」、象徵財富與真摯愛情的「烤鴨」、寓意長壽的「長壽麵」。此外，還有其他美味選擇如「金豬」(脆皮豬肉) 以及清新健康的「檸檬石斑魚」。現場還有各種文化表演，從變臉、舞獅到中國舞蹈，甚至結合泰拳與中國雜技的特別演出，絕對讓人目不暇給。
- ICONSIAM 河濱公園的必遊景點
ICONSIAM 河畔公園特別設置中國燈籠展示區，邀請遊客盡情拍攝留念。展區分為三大主題燈籠房間，展示文化與藝術的融合之美：
- 和諧繁榮與長壽：紅色燈籠象徵繁榮幸福，配以泰國花卉圖案，充滿喜慶氣氛。
- 和諧傳承與未來：以中泰文化傳統為基礎，結合地、水、風、火四大自然元素，營造身臨其境的燈光效果。
- 和諧祝福與財富：以反射燈籠設計，呈現泰文、中文、英文、韓文、日文及阿拉伯文的吉祥祝福語。
歡迎參與「2025 ICONSIAM 繁榮中國年——泰中建交 50 週年盛大慶典」，活動將於 2025 年 1 月 24 日至 2 月 2 日在 ICONSIAM 河畔公園舉行。想了解最新資訊，請關注 ICONSIAM 的 Facebook 專頁 ：www.facebook.com/ICONSIAM/，或官方 LINE 帳號：@ICONSIAM。如需進一步查詢，請致電 1338。