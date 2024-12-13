IGC 發行1.1億股新股

籌集逾3億港元作戰略發展

香港 - 2024年12月13日 –（簡稱股票編號：）欣然宣佈，於2024年12月12日交易時間後，成功與獨立第三方簽訂股份認購協議。IGC有條件同意配發及發行1.1億股新股，每股作價2.75港元（與認購協議日期股份於聯交所收市價相同），預計可獲3.02億港元資金，所得款項將用於支持IGC的戰略發展，以及用作一般營運資金。若認購股份獲全數認購，則佔公司經擴大已發行股本約16.46%，認購人及其實益擁有人韓佳女士將成為公司主要股東，並成為關連人士。每股認購價經公司與認購人公平磋商，及參考公司最新業務表現及財務狀況等因素後釐定，認購價與上日收市價相同，更與公司近5個連續交易日股份平均收市價的2.51港元，溢價約9.56%，顯示認購人對IGC充滿信心。為應對更加複雜的國際環境及資本市場波動，IGC認為與能夠穩定及長期陪伴公司共同成長的股東合作，通過股權融資為公司經營提供更加穩定的資金補充。今年以來，IGC不斷推進戰略轉型，向成為人工智能交易技術解決方案提供商穩步邁進，已成功收購人工智能、深度神經網絡、分佈式計算及量化交易演算法的領先研發及應用公司Deep Neural Computing Company Limited，並拓展技術驅動的投資管理業務。是次股份認購可為公司業務發展籌集額外資金，有助增強財務狀況，擴闊公司的股東及資本基礎，促進公司未來發展。