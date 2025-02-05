IMAX斬獲史上最強春節檔 勁收3.8億人民幣票房

大增66% 刷新春節檔最高票房紀錄 動畫巨制《哪吒之魔童鬧海》以2.6億人民幣票房風火領跑，並持續攀升

美國紐約和中國上海 - 2025年2月5日 - IMAX Corporation （紐交所: IMAX）宣佈創下春節檔歷史最高票房紀錄，在2月4日收官的7天新春假期中勁攬3.8億人民幣票房。作為中國市場的年度觀影高峰期，2025年春節檔較2023年同期2.31億人民幣票房大幅增長66%。同時，全國IMAX影院觀影人次突破550萬，也創下IMAX春節檔觀影人次的歷史新高。儘管新春假期已經結束，刷新IMAX春節檔片單規模紀錄的五部巨制將在IMAX影院網络繼續熱映一個月。lMAX以1%的銀幕數贏得了歷史最佳的4.3%市場占比，在假期最後一天仍取得高達730萬美元票房，彰顯出IMAX影片依舊勢頭強勁。IMAX首席執行官理查德·葛爾方表示：「今年春節檔釋放出近年來全球電影市場最強勁的觀影熱潮，助力IMAX斬獲多項新紀錄。這場及時雨為中國電影市場注入一劑強心針。展望2025年，包含眾多本土佳作及好萊塢巨制的重磅片單蓄勢待發，將陸續登陸IMAX影院。」由光線傳媒出品、備受期待的動畫巨制《哪吒之魔童鬧海》斬獲2.6億人民幣IMAX票房，以風火之勢領跑春節檔，並以1.61億人民幣IMAX票房一舉刷新了IMAX動畫電影開畫首週末最高票房紀錄，已躋身IMAX國產片票房榜第四名。作為IMAX首部國產動畫電影《哪吒之魔童降世》的續作，影片僅用7天便超越第一部在放映逾兩個月後取得的3500萬美元IMAX票房。今年春節檔5部IMAX影片的主創團隊均與IMAX有著深厚的合作淵源。由阿裡影業出品的神話史詩巨制《封神第二部：戰火西岐》和由博納影業出品的深海軍事戰爭電影《蛟龍行動》全片深植IMAX基因，採用IMAX特殊畫幅呈現。而由貓眼主投的《唐探1900》和中影集團匠心打造的《射雕英雄傳：俠之大者》則是IMAX與相關電影人們長期合作的最新力作。IMAX China首席執行官孟丹青表示：「觀眾的聲音不言而喻：IMAX是他們的不二之選。憑藉在觀眾群體中前所未有的品牌偏好，IMAX不僅重新定義觀影體驗，更將其昇華為一種文化現象和社交熱議話題。我們珍視觀眾的品牌忠誠度，在中國本土電影有望迎來最強市場表現之一的2025年，我們堅信能夠延續這一勢頭。」借助IMAX 2025年春節檔的熱潮，IMAX繼續拓展戰略佈局，助力優秀國產片揚帆出海。《封神第二部：戰火西岐》和《唐探1900》已在全球11個國家的部分IMAX®影院上映，中國市場以外的票房收入超過120萬美元。《哪吒之魔童鬧海》也將於2月6日起在澳大利亞和紐西蘭的IMAX影院獨家獻映。接下來，IMAX春節檔影片將繼續熱映，迪士尼巨制《美國隊長4：勇敢新世界》也將震撼登陸IMAX影院，而備受讚譽的經典愛情電影《花樣年華》將于IMAX影院開啟重映。