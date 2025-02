IMAX斬獲史上最強春節檔 勁收3.8億人民幣票房

關於IMAX China

IMAX China是IMAX Corporation 根據開曼群島法律註冊成立的子公司,系有限責任公司,IMAX Corporation 成立 IMAX China的目的在於管理 IMAX 在大中華區不斷增長的業務。IMAX China在香港聯合交易所主板上市,股票代碼為「1970」。





關於IMAX Corporation

IMAX Corporation是創新的娛樂技術提供商,結合專有的軟件,影院設計和設備,創造出一種身臨其境般的體驗,讓觀眾感覺置身于電影之中。知名製片人和電影公司都利用IMAX影院以特別的方式與觀眾聯繫起來。IMAX網络成為世界多地的主要電影重要的電影發行平臺。



IMAX Corporation的總部設在紐約、多倫多和洛杉磯,並在倫敦、都柏林、東京、上海設有辦公室。截至2024年9月30日,IMAX在全球89個國家和地區共有1,788家IMAX影院(1,714家商業綜合項目內影院,12家旅遊景點商業影院與62家科教場館影院)。IMAX Corporation的子公司IMAX China在香港聯合證券交易所的交易代碼為「HK1970」。



IMAX®, IMAX® Dome, IMAX® 3D, IMAX® 3D Dome, Experience It In IMAX®, The IMAX Experience® ,DMR®, Filmed For IMAX™, IMAX Live™, IMAX Enhanced™, IMAX nXos®, SSIMWAVE® 以及 Films to the Fullest®都是 IMAX Corporation 的注冊商標。關於IMAX Corporation的更多資訊可登陸 www.imax.cn 或 www.imax.com 查詢。您也可以通過新浪微博( weibo.com/imax)、微信(ID:IMAXCN)查詢。