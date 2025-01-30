IMAX 春節檔首日創票房及人次雙紀錄，勁收8800萬強勢開年

上海，中國 - 2025年1月30日 - 2025年春節檔首日，IMAX中國勁收8800萬人民幣，超越2021年力創最佳春節檔開畫紀錄。同時，以120萬的觀影人次，刷新春節檔首日最高人次紀錄。雙項紀錄並行，強勢開年。





此外，IMAX 中國以1%的銀幕數贏得5% 的市場占比，全國票房前10的影院中有7家為IMAX影院，彰顯出觀眾對IMAX視聽體驗的高度熱情。



今年春節檔被廣泛認為是"史上最強春節檔"之一，出色的視聽效果被認為是吸引觀眾走進影院的重要因素。IMAX集結五部視聽巨制，陣容規模創歷史之最，其中包括全片採用IMAX特殊畫幅的《封神第二部：戰火西岐》、全片由IMAX特製拍攝的《蛟龍行動》、《哪吒之魔童鬧海》、《唐探1900》、《射雕英雄傳：俠之大者》。五部影片在IP號召力、類型多樣性和視聽場面上都達到高水準，契合不同觀眾群體的觀影需求，為IMAX春節檔的火熱氛圍注入了強勁動力。



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