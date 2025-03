IT’S ALL ABOUT TRUST，東風商用車走進雅加達，東南亞DONGFENG DAY 2025盛大召開

雅加達,印尼 - 2025年3月5日 - 當地時間2月20日,2025年東風汽車東南亞DONGFENG DAY品牌活動於印尼雅加達盛大開幕。來自印尼、泰國、新加坡等東南亞國家、東盟地區的百餘位經銷商代表、合作夥伴以及金融界、媒體界嘉賓朋友們齊聚一堂,共同回顧東風汽車東南亞事業發展成果,見證DONGFENG GX、DONGFENG KC PRO、DONGFENG KC PLUS等新車型亮相,規劃未來發展藍圖,為2025新征程謀篇佈局。





活動現場設置了港口物流、高速幹線、礦山礦區等多個展區,展品涵蓋牽引車、自卸車等不同車型,以及發動機、變速箱、輪減橋等零部件,新能源與傳統能源雙線並舉,全領域、全場景、一站式釋放東風汽車商用車的前瞻技術和細分場景產品。以可靠為核心,以智慧為引領,以信賴為宗旨,東風汽車致力於打造"最可靠的中國卡車品牌",全面滿足全球客戶多樣化需求。



中國東風汽車工業進出口有限公司總經理馬磊蒞臨現場,從東風全球佈局角度出發,強調東風汽車將始終秉持長期發展的態度,與海外合作夥伴攜手共進,加快實施海外事業戰略性佈局,助力本地產業、行業蓬勃發展。



東風汽車集團有限公司商用車事業部副總經理、東風商用車有限公司總經理張小帆以東風商用車品牌基石"可靠、智慧、信賴"為主旨介紹品牌強大實力。東風汽車商用車以可靠品質為先,構築新能源化、智能網聯化、自動化發展,積極佈局智慧物流生態,構建成熟銷售管道網路,打造快速高效的服務保障體系,為全球客戶提供產品全生命週期價值,助力運輸與物流領域實現高效運營與可持續發展。



全球佈局,東南亞市場再落一子。出口業務一直是東風汽車拉動銷量增長的主引擎之一。中國東風汽車工業進出口有限公司副總經理楊濤立足"產品、服務、製造、融資、價值"五大角度,介紹東風汽車東南亞市場商用車戰略規劃。目前,東風汽車在當地市場已完成GX、KC PLUS、KR等平臺開發,實現高、中、主流產品全覆蓋,涵蓋柴油車和新能源產品動力類型,全力滿足海外市場用戶定制化需求。未來,東風將堅持致力於提升屬地生產製造能力,為客戶提供多元化金融方案,與合作夥伴共同實現共贏發展。



高端智能,重塑標杆。馬磊、張小帆以及經銷商代表開啟新車亮相序幕,場景驅動,適者為王,三大新品——DONGFENG GX、DONGFENG KC PRO、DONGFENG KC PLUS閃耀雅加達,頂尖科技全面加持,打造場景適應性和核心特性領先的爆款車型。



作為幹線物流專家,旗艦車型DONGFENG GX多項指標比肩世界頂級水準,已成為全球經典暢銷車,上市即熱銷,單一車型全球年銷過萬,通過改善130餘項新技術,可靠性提升30%,搭載L2+智能輔助駕駛系統,高速工況系統接管率95%以上,可滿足任意場景極端需求,在幹線快運市場持續高端引領,樹立高端重卡新標杆。DONGFENG KC PRO適用礦山、港口區域重載運輸,採用整體式平衡懸架,抗側傾能力強,搭配dCi-465ps行業高配動力鏈,效率更高、動力更強,在千萬用戶長期使用中表現出卓越可靠性。DONGFENG KC PLUS是東風商用車推出的一款高性能重卡自卸車,符合歐五排放標準,擁有213kw最大功率和1150N·m最大扭矩,採用底盤吊裝一體化設計,承載能力強,整體性能卓越,是重載運輸的可靠選擇。



回首2024,東風汽車與海內外合作夥伴一同搶抓機遇、協同發展,以全年累計銷量38.54萬輛的成績位列商用車行業第二,交出了一份令行業讚歎的靚麗成績單。卓越成績的背後,是所有合作夥伴的不懈堅守與鼎力支持,也是對本次活動主題"DRIVE YOUR DREAMS"的生動詮釋。活動中,當地客戶和合作夥伴代表分享了他們與東風汽車協同發展的故事,以核心客戶證言展現雙方合作前景優勢。



東風品牌憑藉其智慧可靠的產品實力與持之以恆的優質服務,贏得了印尼合作夥伴PT. INDO GLOBAL TRAKTOR的高度認可,活動現場簽訂800臺工程自卸車訂單。隨後,東風汽車又與印尼PT. LANCARJAYA MOTOR INDONESIA和PT. DAYA KOBELCO CMI正式簽署戰略合作協議,加強東風在印尼的銷售、服務能力,在場嘉賓共同見證本次簽約。



東風汽車始終踐行"海外服務優先"戰略,致力於為全球客戶提供卓越的服務體驗。2024年,東風汽車在印尼市場與當地經銷商建立了緊密合作關係,共同佈局24家服務網點。為進一步提升市場覆蓋和服務能力,東風汽車將圍繞蘇門答臘島和爪哇島的主要公路線,將服務網點數量增加至64家,確保服務半徑小於50km,全境100%服務覆蓋,並以72小時內問題解決率100%的服務保障能力,快速回應客戶在使用過程中遇到的任何問題,並實現100%終端備件滿足率,確保客戶車輛的高效運營。



IT'S ALL ABOUT TRUST,東風汽車滿懷熱忱,期待與廣大合作夥伴彼此成就、共同成長。面對2025年的發展新格局,東風汽車將繼續聚勢發力,錨定新發展目標,凝心聚力鑄精品,全力助推中國商用車行業駛向嶄新的未來!