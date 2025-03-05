IT’S ALL ABOUT TRUST，東風商用車走進雅加達，東南亞DONGFENG DAY 2025盛大召開

雅加達，印尼 - 2025年3月5日 - 當地時間2月20日，2025年東風汽車東南亞DONGFENG DAY品牌活動於印尼雅加達盛大開幕。來自印尼、泰國、新加坡等東南亞國家、東盟地區的百餘位經銷商代表、合作夥伴以及金融界、媒體界嘉賓朋友們齊聚一堂，共同回顧東風汽車東南亞事業發展成果，見證DONGFENG GX、DONGFENG KC PRO、DONGFENG KC PLUS等新車型亮相，規劃未來發展藍圖，為2025新征程謀篇佈局。





活動現場設置了港口物流、高速幹線、礦山礦區等多個展區，展品涵蓋牽引車、自卸車等不同車型，以及發動機、變速箱、輪減橋等零部件，新能源與傳統能源雙線並舉，全領域、全場景、一站式釋放東風汽車商用車的前瞻技術和細分場景產品。以可靠為核心，以智慧為引領，以信賴為宗旨，東風汽車致力於打造"最可靠的中國卡車品牌"，全面滿足全球客戶多樣化需求。



中國東風汽車工業進出口有限公司總經理馬磊蒞臨現場，從東風全球佈局角度出發，強調東風汽車將始終秉持長期發展的態度，與海外合作夥伴攜手共進，加快實施海外事業戰略性佈局，助力本地產業、行業蓬勃發展。



東風汽車集團有限公司商用車事業部副總經理、東風商用車有限公司總經理張小帆以東風商用車品牌基石"可靠、智慧、信賴"為主旨介紹品牌強大實力。東風汽車商用車以可靠品質為先，構築新能源化、智能網聯化、自動化發展，積極佈局智慧物流生態，構建成熟銷售管道網路，打造快速高效的服務保障體系，為全球客戶提供產品全生命週期價值，助力運輸與物流領域實現高效運營與可持續發展。



全球佈局，東南亞市場再落一子。出口業務一直是東風汽車拉動銷量增長的主引擎之一。中國東風汽車工業進出口有限公司副總經理楊濤立足"產品、服務、製造、融資、價值"五大角度，介紹東風汽車東南亞市場商用車戰略規劃。目前，東風汽車在當地市場已完成GX、KC PLUS、KR等平臺開發，實現高、中、主流產品全覆蓋，涵蓋柴油車和新能源產品動力類型，全力滿足海外市場用戶定制化需求。未來，東風將堅持致力於提升屬地生產製造能力，為客戶提供多元化金融方案，與合作夥伴共同實現共贏發展。



高端智能，重塑標杆。馬磊、張小帆以及經銷商代表開啟新車亮相序幕，場景驅動，適者為王，三大新品——DONGFENG GX、DONGFENG KC PRO、DONGFENG KC PLUS閃耀雅加達，頂尖科技全面加持，打造場景適應性和核心特性領先的爆款車型。



作為幹線物流專家，旗艦車型DONGFENG GX多項指標比肩世界頂級水準，已成為全球經典暢銷車，上市即熱銷，單一車型全球年銷過萬，通過改善130餘項新技術，可靠性提升30%，搭載L2+智能輔助駕駛系統，高速工況系統接管率95%以上，可滿足任意場景極端需求，在幹線快運市場持續高端引領，樹立高端重卡新標杆。DONGFENG KC PRO適用礦山、港口區域重載運輸，採用整體式平衡懸架，抗側傾能力強，搭配dCi-465ps行業高配動力鏈，效率更高、動力更強，在千萬用戶長期使用中表現出卓越可靠性。DONGFENG KC PLUS是東風商用車推出的一款高性能重卡自卸車，符合歐五排放標準，擁有213kw最大功率和1150N·m最大扭矩，採用底盤吊裝一體化設計，承載能力強，整體性能卓越，是重載運輸的可靠選擇。



回首2024，東風汽車與海內外合作夥伴一同搶抓機遇、協同發展，以全年累計銷量38.54萬輛的成績位列商用車行業第二，交出了一份令行業讚歎的靚麗成績單。卓越成績的背後，是所有合作夥伴的不懈堅守與鼎力支持，也是對本次活動主題"DRIVE YOUR DREAMS"的生動詮釋。活動中，當地客戶和合作夥伴代表分享了他們與東風汽車協同發展的故事，以核心客戶證言展現雙方合作前景優勢。



東風品牌憑藉其智慧可靠的產品實力與持之以恆的優質服務，贏得了印尼合作夥伴PT. INDO GLOBAL TRAKTOR的高度認可，活動現場簽訂800臺工程自卸車訂單。隨後，東風汽車又與印尼PT. LANCARJAYA MOTOR INDONESIA和PT. DAYA KOBELCO CMI正式簽署戰略合作協議，加強東風在印尼的銷售、服務能力，在場嘉賓共同見證本次簽約。



東風汽車始終踐行"海外服務優先"戰略，致力於為全球客戶提供卓越的服務體驗。2024年，東風汽車在印尼市場與當地經銷商建立了緊密合作關係，共同佈局24家服務網點。為進一步提升市場覆蓋和服務能力，東風汽車將圍繞蘇門答臘島和爪哇島的主要公路線，將服務網點數量增加至64家，確保服務半徑小於50km，全境100%服務覆蓋，並以72小時內問題解決率100%的服務保障能力，快速回應客戶在使用過程中遇到的任何問題，並實現100%終端備件滿足率，確保客戶車輛的高效運營。



IT'S ALL ABOUT TRUST，東風汽車滿懷熱忱，期待與廣大合作夥伴彼此成就、共同成長。面對2025年的發展新格局，東風汽車將繼續聚勢發力，錨定新發展目標，凝心聚力鑄精品，全力助推中國商用車行業駛向嶄新的未來！





