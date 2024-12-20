Jollibee在越南開設第200家分店

Jollibee集團旗艦品牌持續拓展版圖，穩居越南市場頂尖餐飲連鎖之列

Jollibee 集團慶祝越南第 200 間 Jollibee 分店的開業，進一步奠定其作為當地頂尖餐飲連鎖店的地位。出席典禮的包括多位 Jollibee 集團高層： Global CEO Ernesto Tanmantiong (後排左五)、Philippine CEO and Jollibee Global Head Joseph Tanbuntiong (後排左六)、Global Chief Business Support Officer William Tan Untiong (後排左三)、Chief Finance and Risk Officer Richard Shin (後排左二)、Jollibee President for Europe, Middle East, Asia, and Australia Dennis Flores (後排左四)，以及Jollibee Vietnam Managing Director Lam Hong Nguyen (前排左三)

Jollibee 越南第 200 間分店於胡志明市第六郡後江街 704 號開幕，現場吸引大批越南顧客滿心期待

Jollibee 熱情迎接眾多粉絲，一起見證越南第 200 間分店的誕生，這也是 Jollibee 在菲律賓以外最大的分店

越南胡志明市 - 2024年12月20日 - Jollibee (快樂蜂) 集團作為全球最大且發展迅速的頂尖餐飲公司之一，近日在越南慶祝 Jollibee 第 200 家分店隆重開幕。此重要的集團里程碑標誌著該品牌在越南市場上的精耕細作，並彰顯其致力推進國際化發展的重要成就。Jollibee 越南第 200 家分店於 2024 年 12 月 12 日在胡志明市第六郡第 12 坊後江街 704 號隆重開幕，現場吸引大批顧客，只為一嚐他們喜愛的 Jollibee 經典美食。表示：「越南市場擁有我們海外最多的分店，這間第 200家間分店的開業，不僅是一個令人驚艷的里程碑，更象徵著 Jollibee 全球擴展的加速，讓我們躋身成為全球五大餐飲公司之一的願景更進一步。Jollibee 能夠融入越南民眾的日常生活，並有機會帶來無數的喜悅時刻，這對我們而言意義非凡。」Tanmantiong 另補充道：「我們很榮幸讓數百萬越南顧客喜歡上 Jollibee，尤其是Chickenjoy、Jolly Spaghetti 以及 Chili Chicken 等專為越南市場研發的美食。我們亦向 Jollibee 越南團隊致敬，並共同分享此一里程碑，他們克服重重挑戰，堅持履行使命，將美味佳餚與快樂帶到越南的每個角落。」則表示：「我們在越南所取得的成功，正是我們在亞洲及全球市場努力追求的目標。在越南，幾乎百分之百的顧客都是當地人，這充分證明了Jollibee跨越文化和國界的吸引力。我們會堅守承諾，提供美味、穩定品質並提供親切友好的服務，同時仔細聆聽每個市場的偏好並不斷創新，進一步加速我們的增長勢頭。」Jollibee越南的成功之路，並非一蹴可成。該品牌於 2005 年在河內大道的 Co.opMart 低調開設第一家分店，如今已成為越南消費者鍾愛的餐飲熱點。表示：「越南民眾對 Jollibee 一如既往的支持，加上他們對 Chickenjoy 和 Jolly Spaghetti 等招牌美食的喜愛，成為我們成長的關鍵動力，並激勵我們成為越南擁有最多分店的快餐連鎖品牌。」Jollibee 在越南的成功，主要歸功於深受本地人喜愛的美味菜單。招牌菜式如香酥可口的 Chickenjoy 炸雞，以及獨具一格的甜味 Spaghetti，已成為顧客心目中的經典之選。此外，專為越南市場開發的 Chili Chicken，香辣入味，進一步豐富了 Jollibee 的多樣化菜單，迎合當地人的獨特口味。這樣的口味亦成功吸引了其他市場的顧客，例如在香港、新加坡及阿聯酋推出的 Spicy Chickenjoy，以及英國和西班牙的 Chicken Sandwich。為了滿足不斷增長的顧客需求，Jollibee 在越南建立起自己的 ISO 22000 認證中央廚房，專門生產其快速流動的產品。這也是越南首間唯一通過自營中央廚房支援業務的快餐連鎖品牌，其產能足以支援當地 400 家分店。Jollibee 集團在越南市場的持續增長，證明了其戰略方向、卓越的營運表現以及對當地偏好的深刻理解。近 20 年來，該集團的旗艦品牌 Jollibee 為越南市場帶來獨特而充滿樂趣的用餐體驗，深受廣大消費者喜愛。Jollibee 集團同時藉由旗下的越南本土咖啡品牌 Highlands Coffee，進一步鞏固其市場地位。自 2012 年 Jollibee 集團收購 Highlands Coffee 50% 股份以來，該品牌從只有 56 家分店迅速增長至目前在越南擁有 763 家分店，全球更達 815 家分店。如今，Jollibee 集團已持有該業務 60% 的控股權。Highlands Coffee 是越南咖啡市場的領導品牌，堅持品質、永續發展和社區建設而贏得市場的高度認同。其戰略目標不僅鞏固其市場地位，尤其是在主要城市地區，引起了當地人和遊客的強烈共鳴。展望未來，Jollibee 集團已做好充分準備，持續在亞洲及全球的擴展目標。集團最近進軍韓國市場，收購 Compose Coffee，同時亦簽訂協議，將從 Titan Dining LP 手中全面收購香港點心品牌「添好運」的所有權及管理權。此外，Jollibee 集團與新加坡 Food Collective Pte. Ltd. (FCPL) 合作成立合資企業，已將 Tiong Bahru Bakery 和 Common Man Coffee Roasters 引入菲律賓市場。目前，Jollibee 集團已擁有 19 個品牌，全球分店總數超過 9500 間，業務遍及 32 個國家/地區。