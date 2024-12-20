Jollibee在越南開設第200家分店

Jollibee集團旗艦品牌持續拓展版圖，穩居越南市場頂尖餐飲連鎖之列越南胡志明市 - 2024年12月20日 - Jollibee (快樂蜂) 集團作為全球最大且發展迅速的頂尖餐飲公司之一，近日在越南慶祝 Jollibee 第 200 家分店隆重開幕。此重要的集團里程碑標誌著該品牌在越南市場上的精耕細作，並彰顯其致力推進國際化發展的重要成就。
Jollibee 越南第 200 家分店於 2024 年 12 月 12 日在胡志明市第六郡第 12 坊後江街 704 號隆重開幕，現場吸引大批顧客，只為一嚐他們喜愛的 Jollibee 經典美食。
Jollibee Group Global CEO Ernesto Tanmantiong 表示：「越南市場擁有我們海外最多的分店，這間第 200家間分店的開業，不僅是一個令人驚艷的里程碑，更象徵著 Jollibee 全球擴展的加速，讓我們躋身成為全球五大餐飲公司之一的願景更進一步。Jollibee 能夠融入越南民眾的日常生活，並有機會帶來無數的喜悅時刻，這對我們而言意義非凡。」
Tanmantiong 另補充道：「我們很榮幸讓數百萬越南顧客喜歡上 Jollibee，尤其是Chickenjoy、Jolly Spaghetti 以及 Chili Chicken 等專為越南市場研發的美食。我們亦向 Jollibee 越南團隊致敬，並共同分享此一里程碑，他們克服重重挑戰，堅持履行使命，將美味佳餚與快樂帶到越南的每個角落。」
Jollibee President for Europe, Middle East, Asia, and Australia Dennis Flores 則表示：「我們在越南所取得的成功，正是我們在亞洲及全球市場努力追求的目標。在越南，幾乎百分之百的顧客都是當地人，這充分證明了Jollibee跨越文化和國界的吸引力。我們會堅守承諾，提供美味、穩定品質並提供親切友好的服務，同時仔細聆聽每個市場的偏好並不斷創新，進一步加速我們的增長勢頭。」
Jollibee 在越南的二十年成功故事
Jollibee越南的成功之路，並非一蹴可成。該品牌於 2005 年在河內大道的 Co.opMart 低調開設第一家分店，如今已成為越南消費者鍾愛的餐飲熱點。
Jollibee Vietnam Managing Director Lam Hong Nguyen 表示：「越南民眾對 Jollibee 一如既往的支持，加上他們對 Chickenjoy 和 Jolly Spaghetti 等招牌美食的喜愛，成為我們成長的關鍵動力，並激勵我們成為越南擁有最多分店的快餐連鎖品牌。」
Jollibee 在越南的成功，主要歸功於深受本地人喜愛的美味菜單。招牌菜式如香酥可口的 Chickenjoy 炸雞，以及獨具一格的甜味 Spaghetti，已成為顧客心目中的經典之選。此外，專為越南市場開發的 Chili Chicken，香辣入味，進一步豐富了 Jollibee 的多樣化菜單，迎合當地人的獨特口味。這樣的口味亦成功吸引了其他市場的顧客，例如在香港、新加坡及阿聯酋推出的 Spicy Chickenjoy，以及英國和西班牙的 Chicken Sandwich。
為了滿足不斷增長的顧客需求，Jollibee 在越南建立起自己的 ISO 22000 認證中央廚房，專門生產其快速流動的產品。這也是越南首間唯一通過自營中央廚房支援業務的快餐連鎖品牌，其產能足以支援當地 400 家分店。
穩健邁向亞洲及全球市場的成功之路
Jollibee 集團在越南市場的持續增長，證明了其戰略方向、卓越的營運表現以及對當地偏好的深刻理解。
近 20 年來，該集團的旗艦品牌 Jollibee 為越南市場帶來獨特而充滿樂趣的用餐體驗，深受廣大消費者喜愛。Jollibee 集團同時藉由旗下的越南本土咖啡品牌 Highlands Coffee，進一步鞏固其市場地位。
自 2012 年 Jollibee 集團收購 Highlands Coffee 50% 股份以來，該品牌從只有 56 家分店迅速增長至目前在越南擁有 763 家分店，全球更達 815 家分店。如今，Jollibee 集團已持有該業務 60% 的控股權。Highlands Coffee 是越南咖啡市場的領導品牌，堅持品質、永續發展和社區建設而贏得市場的高度認同。其戰略目標不僅鞏固其市場地位，尤其是在主要城市地區，引起了當地人和遊客的強烈共鳴。
展望未來，Jollibee 集團已做好充分準備，持續在亞洲及全球的擴展目標。集團最近進軍韓國市場，收購 Compose Coffee，同時亦簽訂協議，將從 Titan Dining LP 手中全面收購香港點心品牌「添好運」的所有權及管理權。此外，Jollibee 集團與新加坡 Food Collective Pte. Ltd. (FCPL) 合作成立合資企業，已將 Tiong Bahru Bakery 和 Common Man Coffee Roasters 引入菲律賓市場。
目前，Jollibee 集團已擁有 19 個品牌，全球分店總數超過 9500 間，業務遍及 32 個國家/地區。
關於 Jollibee 集團
Jollibee 食品公司 (Jollibee Foods Corporation，JFC)，即 Jollibee 集團，是全球增長最快速的餐飲公司之一。集團秉持「提供美味佳餚，傳遞用餐喜悅」的使命，透過旗下 19 個品牌，在全球 32 個國家/地區擁有超過 9,500 家分店。
Jollibee 集團的品牌組合包括八個全資品牌：Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、宏狀元以及 Smashburger；四個特許經營品牌，包括漢堡王、熊貓快餐、吉野家 (菲律賓) 以及添好運 (中國)，並持有 The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、Highlands Coffee (60%) 及珍珠奶茶品牌 Milksha (51%) 等品牌股份。該集團還與主廚 Rick Bayless 一起持有 Tortazo, LLC 在美國 Tortazo 的會員權益，並於最近投資飲品頂尖技術領導品牌 Botrista。
Jollibee 集團並透過旗下子公司 Jollibee Worldwide Pte. Ltd. (JWPL)，另持有 Titan Dining LP 92% 的參與權益，並已簽訂協議，待完成交割條件後，將全面擁有及管理添好運的業務運營。Jollibee 集團還成立了一家合資公司，持有在菲律賓經營 Tiong Bahru Bakery 和 Common Man Coffee Roasters 的特許經營權，並持有 Titan Dining Partners II Ltd 90% 的股份，用於發展亞太地區的食品服務品牌。
Jollibee 集團推行「Joy for Tomorrow」全球永續發展計劃，強調其對食品安全、員工福利、社區支持、良好治理和環境責任等永續商業實踐的承諾。這些重點領域與聯合國永續發展目標 (UN SDG) 保持一致。
Jollibee 集團由《亞洲華爾街日報》評為「菲律賓最受尊敬的公司」、「亞洲 50 家最佳公司」，以及由《福布斯》載入「世界最佳雇主」和「女性最友好公司」之列。該集團還是三屆獲評為「蓋洛普傑出工作場所獎」的獲得者，並入選《時代》雜誌的「世界最佳公司」和《財富》雜誌的「東南亞 500 強」名單。
關於 Jollybee 集團詳情，請訪問：www.jollibeegroup.com