Jollibee在越南開設第200家分店

Jollibee 集團慶祝越南第 200 間 Jollibee 分店的開業,進一步奠定其作為當地頂尖餐飲連鎖店的地位。出席典禮的包括多位 Jollibee 集團高層: Global CEO Ernesto Tanmantiong (後排左五)、Philippine CEO and Jollibee Global Head Joseph Tanbuntiong (後排左六)、Global Chief Business Support Officer William Tan Untiong (後排左三)、Chief Finance and Risk Officer Richard Shin (後排左二)、Jollibee President for Europe, Middle East, Asia, and Australia Dennis Flores (後排左四),以及Jollibee Vietnam Managing Director Lam Hong Nguyen (前排左三)

關於 Jollibee 集團

Jollibee 食品公司 (Jollibee Foods Corporation,JFC),即 Jollibee 集團,是全球增長最快速的餐飲公司之一。集團秉持「提供美味佳餚,傳遞用餐喜悅」的使命,透過旗下 19 個品牌,在全球 32 個國家/地區擁有超過 9,500 家分店。



Jollibee 集團的品牌組合包括八個全資品牌:Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、宏狀元以及 Smashburger;四個特許經營品牌,包括漢堡王、熊貓快餐、吉野家 (菲律賓) 以及添好運 (中國),並持有 The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、Highlands Coffee (60%) 及珍珠奶茶品牌 Milksha (51%) 等品牌股份。該集團還與主廚 Rick Bayless 一起持有 Tortazo, LLC 在美國 Tortazo 的會員權益,並於最近投資飲品頂尖技術領導品牌 Botrista。



Jollibee 集團並透過旗下子公司 Jollibee Worldwide Pte. Ltd. (JWPL),另持有 Titan Dining LP 92% 的參與權益,並已簽訂協議,待完成交割條件後,將全面擁有及管理添好運的業務運營。Jollibee 集團還成立了一家合資公司,持有在菲律賓經營 Tiong Bahru Bakery 和 Common Man Coffee Roasters 的特許經營權,並持有 Titan Dining Partners II Ltd 90% 的股份,用於發展亞太地區的食品服務品牌。



Jollibee 集團推行「Joy for Tomorrow」全球永續發展計劃,強調其對食品安全、員工福利、社區支持、良好治理和環境責任等永續商業實踐的承諾。這些重點領域與聯合國永續發展目標 (UN SDG) 保持一致。



Jollibee 集團由《亞洲華爾街日報》評為「菲律賓最受尊敬的公司」、「亞洲 50 家最佳公司」,以及由《福布斯》載入「世界最佳雇主」和「女性最友好公司」之列。該集團還是三屆獲評為「蓋洛普傑出工作場所獎」的獲得者,並入選《時代》雜誌的「世界最佳公司」和《財富》雜誌的「東南亞 500 強」名單。



