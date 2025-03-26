K11 Art Foundation呈獻： Philip Colbert破格新作「THE LOBSTER PAINTER」 連同五件作品與Co-Museum攜手合作登陸香港 經典藝術雕塑齊集K11 MUSEA 共同打造沉浸式藝術體驗

雕塑作品現已於K11 MUSEA不同地點公開展出，為精彩紛呈的香港藝術週增添亮點 展覽於3月26日至5月13日在K11 MUSEA地下Promenade 舉行香港 - 2025年3月26日 - 英國藝術家Philip Colbert的最新作品「THE LOBSTER PAINTER」及五件標誌性的龍蝦雕塑作品將K11 MUSEA轉化為一個充滿活力的超普普藝術（Hyper-pop art）世界。是次藝術作品由K11 Art Foundation（KAF）呈獻，並融合藝術與科技，讓藝術更加貼近大眾。本次「THE LOBSTER PAINTER」展覽由Philip Colbert和Co-Museum攜手合作，展出這件高達7.5米的鋼鐵雕塑的藝術作品，由今日起至5月13日於文化零售地標K11 MUSEA地下Promenade盛大展出。
為慶祝展覽揭幕，K11 MUSEA及星光大道將設置期間限定商店，獨家發售限量版33厘米「THE LOBSTER PAINTER」資產支持收藏品（Asset-Backed Collectible, ABC），彩色版本售價3,888港幣以及鍍金版本售價14,888港幣。每件收藏品不僅聯繫原版大型雕塑，更透過區塊鏈技術，讓收藏者成為「THE LOBSTER PAINTER」的共同擁有者，與原作建立獨立並可驗證的連結。共同擁有者更可以將自己的名字刻在收藏品底座的銘牌上，製造獨一無二的資產。部分收藏品銷售收益將用於持續支持KAF的藝術與文化項目。
如無法親臨現場，欲購買限量版的ABC收藏品之人士可到訪網站K11 Experience, co-museum.shop及www.philipcolbert.com選購。
這項活動延續了K11 MUSEA與KAF致力於將藝術融入社區的使命，並透過創新的藝術形式與科技結合，為大眾帶來前所未有的藝術體驗，進一步豐富香港的多元藝術生態。
Colbert的五件標誌性龍蝦雕塑亦將於今日起至4月13日於K11 MUSEA內展出。其中四件作品 –– 「Lobster Flower」、「Lobster Fountain」、「Lobster Totem」及「Daydreamer」將陳列於MUSE EDITION，而第五件雕塑「Lobster Soup Can」則位於Koncierge旁入口，進一步擴展Colbert天馬行空的龍蝦幻想世界至香港的每個角落。這些作品不僅為K11 MUSEA增添藝術氛圍，更讓觀眾沉浸於這位藝術家的創意幻想中，體驗超普普藝術的獨特魅力。
關於Philip Colbert
「當我成為一隻龍蝦時，我成為了一名藝術家。」–––– Philip Colbert
Philip Colbert出生於蘇格蘭，現居於倫敦並從事藝術創作，常被譽為「Godson of Andy Warhol」。他以卡通龍蝦角色及歷史繪畫作品風靡全球，作品深度探討當代數碼文化及其與藝術歷史的對話與關聯。Colbert畢業於聖安德魯斯大學，擁有哲學碩士學位，其新式普普藝術畫風受到國際博物館和畫廊的廣泛讚譽。繼Richard Hamilton、Roy Lichtenstein James Rosenquist等早期流行藝術家之後，Colbert的作品將古典大師之作、當代藝術理論及大眾文化主題巧妙結合，並透過其卡通龍蝦的視角進行敘述。他被藝術界重量級人物如Charles Saatchi和 Simon de Pury譽為當代普普藝術大師。
關於K11 Art Foundation
K11 Art Foundation 是由鄭志剛博士（Dr. Adrian Cheng）於 2010 年成立的香港非牟利機構，致力推動亞洲當代藝術的發展。自成立以來，K11 Art Foundation一直擴展願景至支持全球藝術生態，讓來自亞洲其他地區的新晉藝術家在國際舞台上展示才華，宣揚亞洲藝術界的多樣性和活力。2023年，「K11 Art Foundation International Council」成立，為藝術界發掘及培育更多新晉亞洲藝術家。委員會將促進跨地域對話與合作，並透過各式項目連繫國際藝術生態，讓不同觀點匯聚、相互啟發。其中包括「 K11 藝術家獎」及「 K11 策展人獎」，其旨在表揚最能體現原創性和當代相關性的亞洲藝術家、策展人或策展團體；以及 一系列旨在促進藝術和文化國際對話的全球講座系列「 K11 沙龍」。
關於 K11 MUSEA
香港文化矽谷 K11 MUSEA 是座落尖沙咀海傍 Victoria Dockside 最新文化零售地標，
靈感來自「海邊的靈感繆斯」，K11 MUSEA 旨在透過創意、文化和創新的力量令顧客的生活更多姿多彩。籌備 10 年， K11 MUSEA 於 2019 年 8 月開幕，銳意帶領文化零售新時代，以迎合本地及海外消費者日益殷切的需求，帶來結合藝術、文化和商業的創意體驗。
關於Co-Museum
Co-Museum是一個藝術與文化集體，旨在將藝術擁有權擴展至更廣泛的受眾。作為資產支持收藏品（ABC）標準的先驅，Co-Museum通過將基礎資產的碎片化擁有權與包含實體、數位和社群組件的藝術收藏品相結合，使傳統上由頂尖1%人群擁有的藝術品和文物得以被更多人接觸。Co-Museum旨在引領藝術擁有權的新範式，並將藝術重新交回人們手中。