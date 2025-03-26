K11 Art Foundation呈獻： Philip Colbert破格新作「THE LOBSTER PAINTER」 連同五件作品與Co-Museum攜手合作登陸香港 經典藝術雕塑齊集K11 MUSEA 共同打造沉浸式藝術體驗

「當我成為一隻龍蝦時，我成為了一名藝術家。」–––– Philip Colbert Philip Colbert出生於蘇格蘭，現居於倫敦並從事藝術創作，常被譽為「Godson of Andy Warhol」。他以卡通龍蝦角色及歷史繪畫作品風靡全球，作品深度探討當代數碼文化及其與藝術歷史的對話與關聯。Colbert畢業於聖安德魯斯大學，擁有哲學碩士學位，其新式普普藝術畫風受到國際博物館和畫廊的廣泛讚譽。繼Richard Hamilton、Roy Lichtenstein James Rosenquist等早期流行藝術家之後，Colbert的作品將古典大師之作、當代藝術理論及大眾文化主題巧妙結合，並透過其卡通龍蝦的視角進行敘述。他被藝術界重量級人物如Charles Saatchi和 Simon de Pury譽為當代普普藝術大師。

K11 Art Foundation 是由鄭志剛博士（Dr. Adrian Cheng）於 2010 年成立的香港非牟利機構，致力推動亞洲當代藝術的發展。自成立以來，K11 Art Foundation一直擴展願景至支持全球藝術生態，讓來自亞洲其他地區的新晉藝術家在國際舞台上展示才華，宣揚亞洲藝術界的多樣性和活力。2023年，「K11 Art Foundation International Council」成立，為藝術界發掘及培育更多新晉亞洲藝術家。委員會將促進跨地域對話與合作，並透過各式項目連繫國際藝術生態，讓不同觀點匯聚、相互啟發。其中包括「 K11 藝術家獎」及「 K11 策展人獎」，其旨在表揚最能體現原創性和當代相關性的亞洲藝術家、策展人或策展團體；以及 一系列旨在促進藝術和文化國際對話的全球講座系列「 K11 沙龍」。

關於 K11 MUSEA

香港文化矽谷 K11 MUSEA 是座落尖沙咀海傍 Victoria Dockside 最新文化零售地標，

靈感來自「海邊的靈感繆斯」，K11 MUSEA 旨在透過創意、文化和創新的力量令顧客的生活更多姿多彩。籌備 10 年， K11 MUSEA 於 2019 年 8 月開幕，銳意帶領文化零售新時代，以迎合本地及海外消費者日益殷切的需求，帶來結合藝術、文化和商業的創意體驗。





關於Co-Museum

Co-Museum是一個藝術與文化集體，旨在將藝術擁有權擴展至更廣泛的受眾。作為資產支持收藏品（ABC）標準的先驅，Co-Museum通過將基礎資產的碎片化擁有權與包含實體、數位和社群組件的藝術收藏品相結合，使傳統上由頂尖1%人群擁有的藝術品和文物得以被更多人接觸。Co-Museum旨在引領藝術擁有權的新範式，並將藝術重新交回人們手中。



