KGI 凱基︰2025年市場展望 重塑平衡

Alternatives 黃金與比特幣 — 另類和傳統股債關聯性較低的資產 Credit Selection 高評級債優先，聚焦企業債鎖息機會 Elite Stocks偏好美日股票，維持大優於小，留意行業輪動

宏觀及美國市場

中國內地及香港市場

受惠中央新政策 地緣政治低敏感 積極出海擴業務

名稱

目標價

受惠中央新政策

招商銀行(3968)

43.0

平安保險(2318)

57.5

地緣政治低敏感

中國建築國際(3311)

11.9

騰訊(700)

507.0

中國移動(941)

80.9

積極出海擴業務

攜程(9961)

625.3

比亞迪(1211)

319.1



台灣市場

新加坡市場

印尼市場

表示︰「資產配置方面，根據我們對明年環球經濟及地緣政局因素的判斷，投資者可以留意簡稱為ACE的部署：A是Alternatives，指透過布局另類資產，減低組合的波動性。當中，黃金是其中一項可取之選。而C是Credit Selection，代表細心選擇投資級別債，可提升組合潛在收入。最後E是Elite Stocks，我們偏好大型股，以國家計，美國及日本股票或值得看高一線。」成熟市場之中，美國經濟放緩程度可能比市場預估更明顯。歐元區與英國復甦弱於預期，增長趨勢有所改善。區內預料明年不如美國，但歐美差距在縮小。市場關注中國十二月中的中央經濟工作會議是否能提出有效財政「刺激」政策，否則達到5%經濟增長仍有困難。受資本支出不強拖累，美國製造業復甦偏弱，不過服務業超乎預期的強，是近半年經濟優於其他成熟市場的關鍵。不過美國儲蓄率降低，財務負擔加大，信貸消費動能將減弱，拖累明年美國經濟。特朗普的四大政策：減稅、加關稅、限制移民、放鬆金融管制，執行順序不確定，對整體通脹不利。我們預期限制移民與加關稅開始時間會最早，上半年主要受政策宣布影響拉高波動性，而美國經濟風險較高的時期還在下半年發生，政策變化決定第四季經濟能否改善。美國就業與通脹雙目標風險大致均衡，2025年核心通脹或持續下降。然而特朗普提高關稅與反移民政策或導致商品與服務通脹回升，2026年或再次面臨通脹上升風險。美國回到充分就業狀態，非臨時工作的失業率正緩慢上升，可能拖累消費支出。美股在連續兩年AI熱潮推動下，整體已不便宜。未來板塊輪動主要表現於盈利預期改善，特別是在金融、原物料、工業、醫療領域。我們預期明年第一季可維持選舉後升勢，第二季開始反映政策風險及經濟下行的預期，下半年風險進一步加大。整體而言，上半年優於下半年。共和黨全面執政或對債券投資不利，例如：財政赤字加劇將增加發債成本、通脹上升將導致中長期債息走高、財政紀律不佳與長期通脹風險，將推高中性利率與期限溢價。因此，2025年中長期國債較不受青睞，反而短天期國債或高評級公司債或有不錯的收益率。整體而言，2025年通脹風險提高與貨幣政策逆轉，或不利債券投資。表示︰「全球經濟在2025年的整體增長預計與2024年相近，美國經濟雖呈現下滑趨勢，在成熟市場中仍然相對較強。2025年經濟表現的最大變數仍是特朗普上台後的政策實施；這些政策對經濟的影響可能難以立即判斷，但對通脹的影響肯定是不利的。預計美聯儲將在後續降息75-100基點，本輪減息可能在2025年達到低點3.75-4.0%，並可能在2026年重新啟動加息。在投資方面，美股在連續兩年受AI浪潮推動後，估值已不便宜，但有板塊輪動的機會出現。預計2025年美股S&P 500的盈利仍有中高個位數增長，全年報酬預估在6-12%之間，較前兩年有所下滑。從節奏上看，我們認為第一季應可維持目前選舉後的升幅，第二季開始將反映特朗普政策風險以及經濟下行的預期，股市可能出現震盪；下半年風險將進一步加大，整體而言，上半年表現預計優於下半年。」先回顧首三季經濟情況，中國第一季經濟按年增長5.3%，優於預期的按年4.8%增速，但及後動力有所放緩。第二及第三季增速分別為4.7%及4.6%，首三季增長率總計為4.8%，低於約5%的政府目標。由於經濟增速呈現逐季回落的趨勢，說明經濟下行的壓力相對較大，因此近月中央已出台一攬子的逆週期調節政策，當中除了降準及降息等貨幣政策外，亦包括較大規模的債務置換方案，以緩和地方政府的財政收支壓力，增加資源推動經濟。事實上，近期宣布的化債計劃看似規模不小，但缺乏財政「刺激」。對中國來說，不僅要有財政政策發力，這類「刺激」也要夠大夠直接，才能於中長期發揮作用。展望未來，估計中期政策刺激將繼續加碼(我們相信年內仍有降準及其他個別措施，但大規模增量財政計劃或要待明年「兩會」以後)，接下來重點關注 12 月中央經濟工作會議對明年的政策定調。另外，投資者比較關心特朗普再次擔任美國總統對中美關係及內地經濟的影響。相對外交、金融及科技等範疇，關稅是近期市場的焦點。若特朗普執意提高所有中國出口商品關稅到60%，則中國貿易和經濟將受到顯著的衝擊。簡單而言，明年中國經濟會受到美國政策及中央刺激力度兩項利好利淡因素所角力。總體來說，信心未有恢復，關鍵還是在中國當前的動物精神(animal spirit)似乎沒有恢復，而就業表現持續低迷導致人民工資增長有限(尤其是新進員工)，人民就更不敢如過去般消費。因此，在結構性問題難解下，我們認為2025年內地經濟增長要「保5」將會是困難重重。展望2025年，儘管中美關係會是明年中港股最大風險，但樂觀而言，特朗普宣稱對中國進口貨物徵收60%關稅或僅是談判的手段，最終關稅比率及覆蓋範圍仍屬未知數。此外，考慮到中央財政部指仍有刺激經濟政策尚未出台，故此我們對後市未至太悲觀。考慮今年恒指從高點回落時大市氣氛是異常亢奮，單日成交額曾一度突破六千億，我們認為2025年恒指將有望回到23,200點水平。從估值來看，市場預測明年的企業盈利為每股2,210元，按年增長5.1%，故此23,200點所對應的預測市盈率為10.50倍，稍高於十年均值的10.26倍。若年末恒指收報19,700點，潛在升幅約為17.8%。以上情境是建基於：(1)刺激經濟措施規模合符預期，且針對著私人消費、(2)恒指每股盈利維持5%以上增長、(3)中美衝突僅限於貿易層面。以上資料由凱基提供表示︰「面對外圍多項不明朗因素，例如近期俄烏局勢又再升溫，加上特朗普揚言大幅上調關稅，都為內地經濟帶來潛在負面影響；加上內需動力不足，明年中國經濟增長要保五或具一定挑戰性。後續留意12月中央經濟工作會議及明年3月的兩會，以了解中央對經濟的判斷，以及加推刺激性政策的時間表。港股方面，縱使一方面內地經濟及企業盈利增長前景暫難過份樂觀，惟另一方恒指估值吸引而外資機構投資者的持倉仍然處於低配狀態，估計大市有機會繼續呈現大型上落市。待投資者信心回復，推動資金入市，恒指有望突破今年10月約23,200的關口。建議可留意3大主題，包括(i)受惠中央新政策、(ii) 地緣政治低敏感、(iii) 積極出海擴業務。」我們看好2025年台股將延續2023及2024年的表現，主要反映全球經濟維持穩健擴張以及AI軍備競賽支撐科技股盈餘維持強勁勢頭。儘管我們繼續看好台股2025年的表現，惟年度升幅恐難超越過去兩年的優異表現，主因AI熱潮帶動台股本輪升浪至今最大升幅已超過9成，預期市盈率最高則達到21倍，相對過去數次科技產業典範移轉(Paradigm Shift)所造就的上升趨勢來說，本次的升幅與估值已逼近過往高峰。台股繼2023年全年升幅達28%後，年初至今最高升近3成。我們預期台股2025年全年走勢將大致維持過往U型走勢，即第一季與第四季看漲，第二季與第三季則容易出現估值修正。表示︰「在美國經濟實現軟著陸的情境下，減息將有利推動風險性資產上升，加上中國經濟迎來救市政策，以及人工智能的趨勢不變，看好台股2025年將延續上升趨勢。目前科技產業發展的趨勢仍然是只有AI好，其他都不好，台灣在全球半導體的領先地位及完整的AI供應鏈將推動台股2025年的盈餘大幅增長。然而，考慮到台股在2023年和2024年已接近30%的年度最大升幅，且企業盈餘增長預計將從2024年的36%放緩至2025年的18%，指數持續大幅上升的空間可能有限，重點將放在個股表現上。內資積極參與已成功抵禦近年來的外資沽壓，這將繼續舒緩台股2025年的下行風險，而特朗普政府的激進經貿政策可能增加市場波動，但同時也帶來許多布局良機。」展望2025年，全球宏觀經濟格局預計將出現重大變化，美國在特朗普政府的帶領下，預計將對國際貿易、外交事務、移民等多個重要領域進行政策改革。主要經濟體之間的緊張局勢可能加劇，然而，新加坡作為貿易、物流及財富中心，擁有獨特的地理和策略優勢，能夠有效應對這些變遷。自2017年貿易戰開始以來，新加坡已經憑藉其優勢實現了穩定增長。隨著新的一年來臨，新加坡將迎接新的挑戰與機遇。表示︰「我們相信2025年新加坡在新一輪全球貿易緊張局勢和地緣政治風險上升的背景下將掌握經濟增長機會。」我們對2025年充滿信心，目標是實現5.5%的較高經濟增長，超過過去10年的平均增長率5.1%。這一增長將由消費和投資的增加、公務員工資的上調、努山塔拉首都（IKN）的基礎設施建設以及下游出口推動，前提是全球商品價格保持強勁。表示 ︰「我們對2025年保持正面，儘管面臨即將到來的挑戰，但預計消費者信心和國內需求將顯著改善。」於本文件內所載的所有資料，並不擬提供予置身或居住於任何法律上限制凱基證券亞洲有限公司(「凱基」) 或其關聯成員派發此等資料之司法管轄區的人士或實體使用。此等資料不構成向任何司法管轄區的任何人士或實體作出的任何投資意見、或發售的要約、或認購或投資任何證券、保險或其他投資產品或服務的邀請、招攬或建議，亦不構成於任何司法管轄區用作任何上述的目的之資料派發。請特別留意，本文件所載的資料，不得在美國、或向美國人士（即美國居民或按照美國或其任何州、屬土或領土之法律成立的合夥企業或公司）或為美國人士之利益，而用作派發資料、發售或邀請認購任何證券。於本文件內的所有資料只作一般資料及參考用途， 而沒有考慮到任何投資者的特定目的、 財務狀況或需要。在未經凱基書面同意下，並不允許擅自以任何方式轉發、複印或發佈於本文件內之全部或任何部份內容。該等資料不擬提供作法律、財務、税務或其他專業意見，因此不應將該等資料賴以作為投資專業意見。所有投資涉及風險，證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。債券不等同於定期存款，不受香港存款保障計劃保障。債券持有人會承受各種不同風險，包括但不限於：(i) 信用風險：債券的利息及本金是由發行人支付。倘發行人違約，債券持有人可能無法收回利息及本金。債券持有人須承擔發行人的信用風險。信用評級機構給予的信用評級並非對發行人信用可靠程度的保證; (ii) 流動性風險：一些債券的二手市場可能不活躍，到期前賣出時可能需要時間; (iii) 利率風險：當利率上升時，定息債券的價格一般會下跌。你如希望在到期前將債券出售，所收取款項可能會低於閣下購買時所支付的價格。除非你完全明白並願意承擔與之相關的風險，否則不應投資於債券。如對相關的風險有疑問，你應尋求獨立意見。你應就上述資料內容謹慎行事，進行你自己的獨立審查，你並且應在作出任何投資決定前尋求獨立專業意見。你應該根據你自己的風險承受程度、財務狀況、投資經驗、投資目標、投資視域及投資知識去小心考慮投資是否適合你本人。凱基不對於此所提供的資料之準確性、充分性或完整性作出任何明示或暗示的陳述或保證。在任何情況下，任何人欲倚賴或使用於此所載的資料應就該等資料之準確性、完整性、可靠性及適用性進行獨立檢查和核實。任何模擬結果、以往及預測的業績並不必然作為未來業績的指引。於此內所提供的資料 (包括任何數據) 未必經過獨立核實，而該等資料不應被信賴作為投資決定。凱基、其關聯成員或他們各身的董事、高級職員、僱員及代表不會就該等資料的任何遺漏、錯誤、不準確、不完整或其他情況，或由於信賴該等資料而導致任何人士或實體蒙受或招致的任何損失或損害 (不論任何形式的直接、間接或相應的損失或其他經濟損失) 承擔任何責任。而且，凱基、其關聯成員或他們各身的董事、高級職員、僱員及代表不會就第三方所提供的或引用自第三方的資料內容承擔任何責任。凱基集團成員公司或其聯屬人可提供服務予本文所提及之任何公司及該等公司之聯屬人。凱基集團成員公司、其聯屬人及其董事、高級職員及僱員可不時就上文所涉及的任何證券擁有權益。