KLN以全新形象打造全新世界紀錄

品牌重塑啟航 攜手 UNICEF HK帶領286名兒童參與猜硬幣遊戲挑戰

左起：健力士世界紀錄官方認證官、KLN 執行董事及行政總裁張炳銓先生、聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴女士，以及香港設計師及藝術家韓秉華先生

KLN執行董事兼行政總裁張炳銓先生（中）、聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴女士（右五）、香港設計師及藝術家韓秉華先生（左五），以及一眾主禮嘉賓

香港 - 2025年4月27日 - KLN Logistics Group Limited （「KLN」；股份代號0636.HK）今日宣佈正式啟動品牌重塑計劃，並假香港總部舉行盛大活動，與286 名來自香港多間學校的兒童攜手合作，挑戰健力士世界紀錄稱號「最多人同時玩猜硬幣遊戲」，學習關於硬幣和香港發展的歷史，然後將硬幣用作裝飾雕塑。KLN 希望透過行動支持聯合國兒童基金會，彰顯品牌的國際化形象，以及致力實現多元共融之承諾。是次活動為 KLN 品牌重塑的重點項目之一，同時體現KLN對社區關懷及可持續發展之長久承諾。KLN 執行董事及行政總裁張炳銓先生表示：「KLN 深信企業發展與社會責任並重。我們希望透過是次活動，凝聚社區力量，以實際行動支持社群，同時為各地弱勢兒童改善生活條件，創造更美好的未來。」這次活動旨在啟發兒童，讓他們相信每個人都有能力改變世界。他們不僅參與了挑戰世界紀錄，更親手將一枚枚硬幣放置在「餘意」雕塑的底座，象徵著每一位兒童都能為創造更美好的世界貢獻力量。即使是微小力量，也能支持全球兒童的生存、發展、受保護和參與等權利。此外，這次活動更彰顯了KLN與聯合國兒童基金香港委員會共同致力於促進全球兒童健康、營養、衛生、教育及其他相關權益的承諾。透過參與，孩子們正在點滴匯聚，為世界帶來積極而有意義的改變。為誌盛事，KLN 特邀香港著名設計師及藝術家韓秉華先生，以其匠心巧手打造名為「餘意」(Token of Appreciation) 之雕塑。此名寓意別具深意，是以聯合國兒童基金香港委員會募集得來，不再流通或不能兌換的各國硬幣零錢之「餘」惠澤社群，體現助人為快樂之本。設計師更特意加入「意」字，既表感恩之心，亦取粵語「如意」同音，寓意吉祥如意。此雕塑將永久矗立於嘉里貨運中心的 KLN 總部入口大堂，公開展示。雕塑以魚為造型，加上各國硬幣零錢，經由精工鑄鍛而成，靈感源自殷商時期之青銅魚形錢幣。雕塑象徵豐饒與繁榮，遙想昔日香港漁港風貌，亦禮讚其蛻變為國際金融中心之輝煌歷程。硬幣化作魚身鱗片呈現閃爍效果，猶如歷史長河中點點星光，輝映著香港同心同德、奮勇向前之精神，既緬懷前人開創之功績，亦啟迪後世繼往開來。整體設計流動和諧，蘊含生生不息的能量，寓意香港於時代變遷中堅守本心，於不斷發展中昂首飛翔。聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴女士感謝KLN就本次活動向全球有需要的小朋友捐出善款。她表示：「這筆善款將投放於全球兒童健康、營養、食水、個人及環境衞生、教育以及其他與兒童權利相關的工作之中，為有需要的小朋友創造更好的未來。」此項活動充分展現 KLN致力加強社區聯繫、推動可持續發展、鼓勵創新思維，為客戶及社區創造更大價值。KLN 將繼續為客戶提供卓越服務，並積極回饋社會。KLN 亦致力於賦能客戶，以卓越的綜合物流解決方案，邁向成功高峰。張炳銓先生總結：「展望未來，KLN 將繼續秉持『以行動展現領導力』之信念，以謙遜之心服務社群，並與各界攜手，共建更美好之香港。」