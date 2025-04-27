KLN以全新形象打造全新世界紀錄

品牌重塑啟航 攜手 UNICEF HK帶領286名兒童參與猜硬幣遊戲挑戰香港 - 2025年4月27日 - KLN Logistics Group Limited （「KLN」；股份代號0636.HK）今日宣佈正式啟動品牌重塑計劃，並假香港總部舉行盛大活動，與286 名來自香港多間學校的兒童攜手合作，挑戰健力士世界紀錄TM稱號「最多人同時玩猜硬幣遊戲」，學習關於硬幣和香港發展的歷史，然後將硬幣用作裝飾雕塑。KLN 希望透過行動支持聯合國兒童基金會，彰顯品牌的國際化形象，以及致力實現多元共融之承諾。
是次活動為 KLN 品牌重塑的重點項目之一，同時體現KLN對社區關懷及可持續發展之長久承諾。KLN 執行董事及行政總裁張炳銓先生表示：「KLN 深信企業發展與社會責任並重。我們希望透過是次活動，凝聚社區力量，以實際行動支持社群，同時為各地弱勢兒童改善生活條件，創造更美好的未來。」
這次活動旨在啟發兒童，讓他們相信每個人都有能力改變世界。他們不僅參與了挑戰世界紀錄，更親手將一枚枚硬幣放置在「餘意」雕塑的底座，象徵著每一位兒童都能為創造更美好的世界貢獻力量。即使是微小力量，也能支持全球兒童的生存、發展、受保護和參與等權利。此外，這次活動更彰顯了KLN與聯合國兒童基金香港委員會共同致力於促進全球兒童健康、營養、衛生、教育及其他相關權益的承諾。透過參與，孩子們正在點滴匯聚，為世界帶來積極而有意義的改變。
餘意 (Token of Appreciation)：凝聚善心，輝映香江
為誌盛事，KLN 特邀香港著名設計師及藝術家韓秉華先生，以其匠心巧手打造名為「餘意」(Token of Appreciation) 之雕塑。此名寓意別具深意，是以聯合國兒童基金香港委員會募集得來，不再流通或不能兌換的各國硬幣零錢之「餘」惠澤社群，體現助人為快樂之本。設計師更特意加入「意」字，既表感恩之心，亦取粵語「如意」同音，寓意吉祥如意。此雕塑將永久矗立於嘉里貨運中心的 KLN 總部入口大堂，公開展示。
雕塑以魚為造型，加上各國硬幣零錢，經由精工鑄鍛而成，靈感源自殷商時期之青銅魚形錢幣。雕塑象徵豐饒與繁榮，遙想昔日香港漁港風貌，亦禮讚其蛻變為國際金融中心之輝煌歷程。硬幣化作魚身鱗片呈現閃爍效果，猶如歷史長河中點點星光，輝映著香港同心同德、奮勇向前之精神，既緬懷前人開創之功績，亦啟迪後世繼往開來。整體設計流動和諧，蘊含生生不息的能量，寓意香港於時代變遷中堅守本心，於不斷發展中昂首飛翔。
聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴女士感謝KLN就本次活動向全球有需要的小朋友捐出善款。她表示：「這筆善款將投放於全球兒童健康、營養、食水、個人及環境衞生、教育以及其他與兒童權利相關的工作之中，為有需要的小朋友創造更好的未來。」
此項活動充分展現 KLN致力加強社區聯繫、推動可持續發展、鼓勵創新思維，為客戶及社區創造更大價值。KLN 將繼續為客戶提供卓越服務，並積極回饋社會。KLN 亦致力於賦能客戶，以卓越的綜合物流解決方案，邁向成功高峰。
張炳銓先生總結：「展望未來，KLN 將繼續秉持『以行動展現領導力』之信念，以謙遜之心服務社群，並與各界攜手，共建更美好之香港。」
關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）
KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。
KLN的辦事處遍佈全球59個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。
KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。
* 僅就持續經營業務而言