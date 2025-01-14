Lenovo™在2025年美國消費電子展上 以人工智能（AI）驅動的創新為商業、遊戲及從事創作行業用戶開拓未來

美國拉斯維加斯 - 2025年1月14日 - 全球科技領導者Lenovo在2025年國際消費電子展（CES®）上推出了一系列由AI驅動的突破性解決方案，展現了在商業、遊戲及消費者領域的勇敢創新。這些產品旨在為專業人士、玩家、創作者及學生提供所需要的能力，Lenovo 為所有人提供了更智能的科技，利用AI力量提供個人化、高生產力及受保護的解決方案。
Lenovo 的創新核心是其「Smarter AI for All」願景，把頂尖的AI能力整合到其 Copilot+ 個人電腦及解決方案中。引領這項工作的核心是 Lenovo AI Now，一款建基於Meta Llama 3模型的強大個性化AI助手，提供自然語言處理功能，能進行文件撮要、知識庫檢索及工作流程輔助等任務。此外，Lenovo統一遊戲平台Legion Space利用AI提供個性化遊戲分析、內容創作工具及無縫設備同步等功能，確保玩家在Lenovo Legion生態系統中享受最佳化及沉浸式的體驗。
Lenovo 智能設備業務集團總裁 Luca Rossi 表示：「Lenovo致力突破科技界限，為個人、企業及玩家提供所需要的能力，盡展他們的潛能。藉著各個以AI為核心的個人化、高生產力及受保護的體驗，我們最新的設備和軟件創新涵蓋 ThinkPad、ThinkBook、Yoga、Idea、Legion 等，不僅提供卓越的性能和多元化功能，還重新定義了用戶的工作、創作和遊玩方式。」
由AI驅動ThinkPad™及ThinkBook™解決方案重新定義商業生產力
Lenovo 推出了最新的商用Copilot+ PC設備，專為現代工作間及專業人士而設：
- ThinkPad X9 Aura Editions：ThinkPad X9 14吋和 15 吋 Aura Edition 筆記簿型電腦提供專業級的性能和效率，配備Intel® Core™ Ultra處理器及先進的AI工具，如用於任務自動化和工作流程優化的Lenovo AI Now。這些 Copilot+ PC結合全新時尚的設計、企業級保安功能及高階OLED 顯示屏，讓混合式專業人士能夠無縫切換任務。
- ThinkBook Plus Gen 6 Rollable：一款革命性的 AI筆記簿型電腦，擁有獨特的可捲曲顯示屏，從 14 吋垂直擴展至 16.7 吋，並以分屏功能、虛擬顯示選項和強大的 Intel Core Ultra 處理器重新定義生產力。
Lenovo 亦推出了全新的 ThinkCentre™ 桌面電腦解決方案：
- ThinkCentre M90a Pro Gen 6：一款全功能的 AI 驅動一體化桌面電腦，擁有27吋QHD顯示屏、整合式AI驅動噪音抑制和定向音效，提升虛擬會議的體驗。
- ThinkCentre neo 50q QC：全球首款配備Snapdragon X系列的商用桌面電腦，提供 AI 驅動的工作流程，而體積僅為1升，實現卓越的多任務生產力。
- ThinkCentre neo Ultra Gen 2：這款纖巧設備實現從未如此強大的性能，配備Intel Core Ultra處理器及Thunderbolt 4連接埠。
其他商用設備消息：
Lenovo 進一步擴展其生態系統，推出先進的顯示器、配件和軟件，以提升生產力和連接能力：
- ThinkVision™ P 系列顯示器：新一代專業顯示器，具備高動態色彩精確度、AI驅動的能源效益及使用95%回收塑膠的現代設計。
- 自行充電藍牙鍵盤：一款創新鍵盤，利用環境光源供電，毋須電池，並配有可調傾斜的腳架、多媒體控制及實時電力追蹤功能，以提高工作效率。顏色有商務黑或消費白。
- ThinkPad X9 配件：專為隨時隨地工作專業人士而設計的配件系列，包括：
- Lenovo X9 GaN充電底座：一款緊湊的集線器，提供 HDMI 2.1、USB-C及SD卡支援的多種連接選擇。
- 多設備無線滑鼠（X9 版）：可連接三個設備，並具備可自定義的AI Now觸發按鈕。
- Lenovo 真無線耳機（X9 版）：提供高品質音效、自動切換及降噪功能，確保清晰的通訊體驗。
- Origami X9 保護套：使用回收材料製成的時尚保護蓋，可作為工作站支架，。
- QHD 及4K Pro網絡鏡頭：高性能的 Microsoft Teams 認證網絡鏡頭，具備AI增強功能，如參與者追蹤、燈光調整及實時圖像優化，確保卓越的視像通話質素。
這一系列擴展的產品組合展示了 Lenovo 在提供 AI 驅動、可持續和高度適應性解決方案方面的領導地位，滿足當今企業不斷變化的需求。
擴展Lenovo Legion遊戲產品系列：遊戲無邊界體驗
Lenovo Legion推出了一系列新一代電競設備、配件及軟件，旨在為所有類型的玩家提供頂尖性能、創新能力及靈活水平：
- Legion Go S（8吋，1）和Legion Go S（8吋，1） – 採用SteamOS™：一款突破性的手持遊戲設備，配備AMD處理器，提供Windows或SteamOS™版本，實現無與倫比的便攜性、與遊戲主機無異的遊戲體驗，以及由PC到手提設備的無縫轉換。
- Legion Go（8.8吋，2）原型：展示了Lenovo對手提遊戲未來的願景，計劃配備OLED PureSight顯示屏、頂級AMD Ryzen處理器及人體工學改進，以提供卓越的性能及舒適感。
- Legion Pro系列筆記簿型電腦：重新設計的Legion Pro 7i、Pro 5i和Pro 5配備Intel Core Ultra或AMD Ryzen處理器、NVIDIA GeForce RTX顯示卡及Coldfront Hyper冷卻系統，提供具競爭力的性能、動態亮麗視覺體驗及流暢顯示幀率。
- Legion 7i及Legion 5系列：超便攜的電競筆記簿型電腦，配備PureSight顯示屏、輕薄設計及先進的散熱管理，專為同時兼顧STEM學習及AAA遊戲的玩家而設。
Lenovo亦推出了先進的電競桌面電腦、顯示器、LOQ系統和最新的Legion Tab：
- Legion Tower系列：Legion Tower 7i、Tower 5i及Tower 5提供可升級的元件、Intel Core Ultra或AMD Ryzen處理器，以及NVIDIA GeForce RTX顯示卡，為電競及遊戲愛好者提供強大性能。
- Legion Pro 34WD-10遊戲顯示器：這款曲面800R PureSight OLED電競顯示器可帶來極致的沉浸式體驗，標榜人工智慧燒屏保護和高質感視覺效果、240Hz的刷新率和單線USB Type-C解決方案。
- Legion R34w-30顯示器：這款多功能的超寬34吋顯示器，擁有1500R曲率、180Hz刷新率及生動的色彩準確度，適合需要沉浸式性能及生產力的玩家。
- Lenovo LOQ產品系列：更新的Lenovo LOQ設備提供Intel或AMD處理器選項，配備NVIDIA GeForce RTX顯示卡，包含15吋型號、新的17吋筆記簿型號或桌面電腦型號。
- Lenovo Legion Tab（8.8吋，3）：這款便攜的手遊強者，配備8.8吋 2.5K 165Hz PureSight觸控顯示屏、支援光線追蹤和每秒165幀顯示的Snapdragon® 8 Gen 3處理器、12GB記憶體及256GB儲存。具備Legion Coldfront Vapor Chamber以實現高效散熱，6550mAh電池以延長遊戲時間。
Legion Space軟件經過全面重新設計，為玩家提供增強的生態系統控制及AI驅動的工具：
- Game Coach：追蹤用戶輸入，提供個人化建議以提高反應時間、準確性和空間意識。
- Game Clip Master：使用生成式AI把數小時的遊戲過程編輯成可分享於社交網絡的精華片段。
- Game Companion：可自定義的AI虛擬角色，根據遊戲反應，實時提供鼓勵及提示。
Lenovo Legion配件為生態系統增添了強大性能和便利：
- Legion Go S螢幕保護膜：耐磨損的9H玻璃，保護手持設備而不影響觸控靈敏度。
- Legion Sling Bag：防水且可調整，專為攜帶Legion Go設備及配件而設。
- Legion Glasses 2：更新的輕便可穿戴虛擬屏幕眼鏡，提供更明亮的視覺效果、更寬的色域及高達120Hz的刷新率，以獲得私密的沉浸式遊戲體驗。
- Legion H410無線遊戲耳機：高度保真音效、雙重連接（2.4GHz及Bluetooth 5.2），具備翻轉靜音麥克風，實現無縫高性能音效。
隨著這一系列全新的設備、顯示器、配件及軟件創新，Lenovo Legion繼續重新定義遊戲的各種可能性，為不同類型玩家無論在家、課堂，甚至隨時隨地，提供所需要的性能。
Lenovo Yoga、IdeaPad及IdeaCentre設備藉著AI提升創作能力和生產力
Lenovo推出了由AI驅動最新的Yoga、IdeaPad及IdeaCentre設備系列，旨在革新創作能力、生產力及娛樂體驗：
- Yoga Slim 9i（14吋，10）：全球首款配備顯示屏下鏡頭（camera-under-display，簡稱CUD）技術的筆記簿型電腦，擁有驚人的98%屏幕佔比及4K PureSight Pro OLED顯示屏，提供無縫、無邊界的創意體驗。這款配備Intel® Core™ Ultra處理器的Copilot+ PC結合了便攜性及能效，電池續航高達17小時。
- Yoga Book 9i（14吋，10）：一款雙屏OLED可轉換式筆記簿型電腦，作為便攜創意工作室，配備AI工具，如Smart Note以增強筆記功能及Smart Reader以生成書籍概要。其空中手勢技術使多任務處理在生動的顯示屏上變得更為流暢。
- Yoga 9i 2合1 Aura Edition（14吋，10）：可轉換式的Copilot+ PC，配備Intel Core Ultra處理器，具備Lenovo Aura Edition功能，支援自定義、照片分享及存取支援服務，並包括高級OLED顯示效果，讓創作者能夠在靈活的360度設計中自由工作。
- Yoga Tab Plus：Lenovo首款內置AI的平板電腦，配備12.7吋3K抗反射顯示屏、Snapdragon® 8 Gen 3處理器，以及AI Note和AI Transcript等智能AI工具，以增強生產力和創作能力。
Lenovo 亦推出更多全新的Yoga及IdeaPad筆記簿型電腦，專為多用途用戶而設：
- Yoga Slim 7i Aura Edition：一款纖薄、AI驅動的創意畫布，配備2.8K OLED顯示屏，同時具備 Lenovo Aura Edition功能，包括 Smart Modes以提升個人化生產力。
- Yoga 7i 2-in-1 系列：可轉換筆記簿型電腦，提供 14 吋及 16 吋選擇，配備 OLED PureSight顯示屏及多功能外形，適合隨時隨地創作。
- IdeaPad Pro 5i（16吋，10）：一款生產力強勁的筆記簿型電腦，配備 Intel Core Ultra 處理器、NVIDIA GeForce RTX 顯示卡，以及高達135W TDP的OLED顯示屏，適合高強度創作任務。
IdeaCentre 桌面電腦提供纖巧機身但強大的性能及 AI 驅動功能，為創意及家庭用戶而設：
- IdeaCentre Mini x (1L, 10): The world's first consumer desktop powered by Snapdragon X Series processors.
- IdeaCentre Mini x（1升，10）：全球首款由 Snapdragon X 系列處理器驅動的消費者級桌面電腦。
- IdeaCentre Tower（17升，10）：一款可自訂的桌面電腦，配備 Intel Core Ultra 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡，提供強大性能及可擴展性。
除了 Yoga Tab Plus，Lenovo 進一步擴展其平板電腦系列，為學生、創作者及家庭提供更多選擇：
- Idea Tab Pro：這款智能學習平板電腦，具備Circle to Search功能，配備 3K 顯示屏及 MediaTek Dimensity 8300增強系統性能。
- Lenovo Tab：這款輕巧多用途的10.1 吋平板電腦，配備可自訂的保護殼，最適用於娛樂及隨身使用。
未來願景：由AI驅動創新的概念裝置
Lenovo 展示了前瞻性的AI概念，突顯智能自適應技術的未來：
- AI 顯示器：整合AI以優化用戶互動，提供自動屏幕旋轉、升降和傾斜、姿勢提醒及語音控制等功能，為用戶帶來更智能、更健康的體驗。
- AI 旅行套件：包括手環及吊墜的 AI 可穿戴設備，提供個人化的活動追蹤、生產力洞察及實時語言翻譯，專為到處旅遊的人士而設。
- Lenovo 行動助手：由一個大型行動模型驅動的AI助手，透過把自然語言轉化為各個行動步驟，自動化複雜的多步驟任務，簡化專業工作流程。
- AdaptX 滑鼠：一款模組化的多用途滑鼠，可轉換為符合人體工程學的工具、旅行集線器或應急外置充電設備，把實用與便攜結合在一起。
- AI 耳機：具備實時語音翻譯、語音印記噪音抑制及 AI 生成的聲音複製技術，實現無縫且真實的溝通體驗。
這些前瞻性的概念彰顯了 Lenovo 把頂尖AI技術與以用戶為中心的設計相融合的承諾，創造出能夠預見未來需求並重新定義生產力、協作及適應能力的解決方案。
如獲取所有Lenovo的全新設備、解決方案及概念產品，可瀏覽Lenovo CES 2025傳媒專區。
關於 Lenovo
聯想是一家年度營業額達 570 億美元的全球化科技公司，位列《財富》世界 500 強第 248 名，服務遍佈全球 180 個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」 的公司願景，Lenovo 在不斷鞏固全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極構建全端式的運算能力，現已擁有包括人工智慧賦能、人工智慧導向和人工智慧優化的終端、基礎設施、軟件、解決方案和服務在內的完整產品路線圖，包括個人電腦、工作站、智能手機、平板電腦等終端產品，伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算及軟體定義等基礎設施產品。這項變革與聯想改變世界的創新一起，共同為世界各地的人們成就一個更包容、值得信賴的智慧未來。聯想集團有限公司於香港交易所上市 （港交所：992 ）（美國預託證券代號： LNVGY ）。歡迎瀏覽Lenovo官方網站https://www.lenovo.com，並透過我們的StoryHub閱覽Lenovo的最新消息。