Lenovo™在2025年美國消費電子展上 以人工智能（AI）驅動的創新為商業、遊戲及從事創作行業用戶開拓未來

美國拉斯維加斯 - 2025年1月14日 - 全球科技領導者Lenovo在2025年國際消費電子展(CES®)上推出了一系列由AI驅動的突破性解決方案,展現了在商業、遊戲及消費者領域的勇敢創新。這些產品旨在為專業人士、玩家、創作者及學生提供所需要的能力,Lenovo 為所有人提供了更智能的科技,利用AI力量提供個人化、高生產力及受保護的解決方案。



Lenovo 的創新核心是其「Smarter AI for All」願景,把頂尖的AI能力整合到其 Copilot+ 個人電腦及解決方案中。引領這項工作的核心是 Lenovo AI Now,一款建基於Meta Llama 3模型的強大個性化AI助手,提供自然語言處理功能,能進行文件撮要、知識庫檢索及工作流程輔助等任務。此外,Lenovo統一遊戲平台Legion Space利用AI提供個性化遊戲分析、內容創作工具及無縫設備同步等功能,確保玩家在Lenovo Legion生態系統中享受最佳化及沉浸式的體驗。



Lenovo 智能設備業務集團總裁 Luca Rossi 表示:「Lenovo致力突破科技界限,為個人、企業及玩家提供所需要的能力,盡展他們的潛能。藉著各個以AI為核心的個人化、高生產力及受保護的體驗,我們最新的設備和軟件創新涵蓋 ThinkPad、ThinkBook、Yoga、Idea、Legion 等,不僅提供卓越的性能和多元化功能,還重新定義了用戶的工作、創作和遊玩方式。」



ThinkPad X9 14" Aura Edition

由AI驅動ThinkPad™及ThinkBook™解決方案重新定義商業生產力



Lenovo 推出了最新的商用Copilot+ PC設備,專為現代工作間及專業人士而設: