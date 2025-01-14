Lenovo™在2025年美國消費電子展上 以人工智能（AI）驅動的創新為商業、遊戲及從事創作行業用戶開拓未來

美國拉斯維加斯 - 2025年1月14日 - 全球科技領導者Lenovo在2025年國際消費電子展（CES®）上推出了一系列由AI驅動的突破性解決方案，展現了在商業、遊戲及消費者領域的勇敢創新。這些產品旨在為專業人士、玩家、創作者及學生提供所需要的能力，Lenovo 為所有人提供了更智能的科技，利用AI力量提供個人化、高生產力及受保護的解決方案。



Lenovo 的創新核心是其「Smarter AI for All」願景，把頂尖的AI能力整合到其 Copilot+ 個人電腦及解決方案中。引領這項工作的核心是 Lenovo AI Now，一款建基於Meta Llama 3模型的強大個性化AI助手，提供自然語言處理功能，能進行文件撮要、知識庫檢索及工作流程輔助等任務。此外，Lenovo統一遊戲平台Legion Space利用AI提供個性化遊戲分析、內容創作工具及無縫設備同步等功能，確保玩家在Lenovo Legion生態系統中享受最佳化及沉浸式的體驗。



Lenovo 智能設備業務集團總裁 Luca Rossi 表示：「Lenovo致力突破科技界限，為個人、企業及玩家提供所需要的能力，盡展他們的潛能。藉著各個以AI為核心的個人化、高生產力及受保護的體驗，我們最新的設備和軟件創新涵蓋 ThinkPad、ThinkBook、Yoga、Idea、Legion 等，不僅提供卓越的性能和多元化功能，還重新定義了用戶的工作、創作和遊玩方式。」



ThinkPad X9 14" Aura Edition

由AI驅動ThinkPad™及ThinkBook™解決方案重新定義商業生產力



Lenovo 推出了最新的商用Copilot+ PC設備，專為現代工作間及專業人士而設：





ThinkPad X9 Aura Editions ：ThinkPad X9 14吋和 15 吋 Aura Edition 筆記簿型電腦提供專業級的性能和效率，配備Intel® Core™ Ultra處理器及先進的AI工具，如用於任務自動化和工作流程優化的Lenovo AI Now。這些 Copilot+ PC結合全新時尚的設計、企業級保安功能及高階OLED 顯示屏，讓混合式專業人士能夠無縫切換任務。

：ThinkPad X9 14吋和 15 吋 Aura Edition 筆記簿型電腦提供專業級的性能和效率，配備Intel® Core™ Ultra處理器及先進的AI工具，如用於任務自動化和工作流程優化的Lenovo AI Now。這些 Copilot+ PC結合全新時尚的設計、企業級保安功能及高階OLED 顯示屏，讓混合式專業人士能夠無縫切換任務。 ThinkBook Plus Gen 6 Rollable：一款革命性的 AI筆記簿型電腦，擁有獨特的可捲曲顯示屏，從 14 吋垂直擴展至 16.7 吋，並以分屏功能、虛擬顯示選項和強大的 Intel Core Ultra 處理器重新定義生產力。

Lenovo 亦推出了全新的 ThinkCentre™ 桌面電腦解決方案：



ThinkCentre M90a Pro Gen 6 ：一款全功能的 AI 驅動一體化桌面電腦，擁有27吋QHD顯示屏、整合式AI驅動噪音抑制和定向音效，提升虛擬會議的體驗。

：一款全功能的 AI 驅動一體化桌面電腦，擁有27吋QHD顯示屏、整合式AI驅動噪音抑制和定向音效，提升虛擬會議的體驗。 ThinkCentre neo 50q QC ：全球首款配備Snapdragon X系列的商用桌面電腦，提供 AI 驅動的工作流程，而體積僅為1升，實現卓越的多任務生產力。

：全球首款配備Snapdragon X系列的商用桌面電腦，提供 AI 驅動的工作流程，而體積僅為1升，實現卓越的多任務生產力。 ThinkCentre neo Ultra Gen 2：這款纖巧設備實現從未如此強大的性能，配備Intel Core Ultra處理器及Thunderbolt 4連接埠。

其他商用設備消息：

Lenovo 進一步擴展其生態系統，推出先進的顯示器、配件和軟件，以提升生產力和連接能力：



ThinkVision™ P 系列顯示器 ：新一代專業顯示器，具備高動態色彩精確度、AI驅動的能源效益及使用95%回收塑膠的現代設計。

：新一代專業顯示器，具備高動態色彩精確度、AI驅動的能源效益及使用95%回收塑膠的現代設計。 自行充電藍牙鍵盤 ：一款創新鍵盤，利用環境光源供電，毋須電池，並配有可調傾斜的腳架、多媒體控制及實時電力追蹤功能，以提高工作效率。顏色有商務黑或消費白。

：一款創新鍵盤，利用環境光源供電，毋須電池，並配有可調傾斜的腳架、多媒體控制及實時電力追蹤功能，以提高工作效率。顏色有商務黑或消費白。 ThinkPad X9 配件： 專為隨時隨地工作專業人士而設計的配件系列，包括： Lenovo X9 GaN 充電底座 ：一款緊湊的集線器，提供 HDMI 2.1、USB-C及SD卡支援的多種連接選擇。 多設備無線滑鼠（X9 版） ：可連接三個設備，並具備可自定義的AI Now觸發按鈕。 Lenovo 真無線耳機（X9 版） ：提供高品質音效、自動切換及降噪功能，確保清晰的通訊體驗。 Origami X9 保護套 ：使用回收材料製成的時尚保護蓋，可作為工作站支架，。

專為隨時隨地工作專業人士而設計的配件系列，包括： QHD 及4K Pro網絡鏡頭：高性能的 Microsoft Teams 認證網絡鏡頭，具備AI增強功能，如參與者追蹤、燈光調整及實時圖像優化，確保卓越的視像通話質素。

這一系列擴展的產品組合展示了 Lenovo 在提供 AI 驅動、可持續和高度適應性解決方案方面的領導地位，滿足當今企業不斷變化的需求。



擴展Lenovo Legion遊戲產品系列：遊戲無邊界體驗



Lenovo Legion推出了一系列新一代電競設備、配件及軟件，旨在為所有類型的玩家提供頂尖性能、創新能力及靈活水平：



Legion Go S （8吋，1）和Legion Go S（8吋，1） – 採用SteamOS™ ：一款突破性的手持遊戲設備，配備AMD處理器，提供Windows或SteamOS™版本，實現無與倫比的便攜性、與遊戲主機無異的遊戲體驗，以及由PC到手提設備的無縫轉換。

：一款突破性的手持遊戲設備，配備AMD處理器，提供Windows或SteamOS™版本，實現無與倫比的便攜性、與遊戲主機無異的遊戲體驗，以及由PC到手提設備的無縫轉換。 Legion Go （ 8.8 吋 ， 2 ）原型 ：展示了Lenovo對手提遊戲未來的願景，計劃配備OLED PureSight顯示屏、頂級AMD Ryzen處理器及人體工學改進，以提供卓越的性能及舒適感。

：展示了Lenovo對手提遊戲未來的願景，計劃配備OLED PureSight顯示屏、頂級AMD Ryzen處理器及人體工學改進，以提供卓越的性能及舒適感。 Legion Pro 系列筆記 簿型 電腦 ：重新設計的Legion Pro 7i、Pro 5i和Pro 5配備Intel Core Ultra或AMD Ryzen處理器、NVIDIA GeForce RTX顯示卡及Coldfront Hyper冷卻系統，提供具競爭力的性能、動態亮麗視覺體驗及流暢顯示幀率。

：重新設計的Legion Pro 7i、Pro 5i和Pro 5配備Intel Core Ultra或AMD Ryzen處理器、NVIDIA GeForce RTX顯示卡及Coldfront Hyper冷卻系統，提供具競爭力的性能、動態亮麗視覺體驗及流暢顯示幀率。 Legion 7i及Legion 5系列：超便攜的電競筆記簿型電腦，配備PureSight顯示屏、輕薄設計及先進的散熱管理，專為同時兼顧STEM學習及AAA遊戲的玩家而設。

Lenovo亦推出了先進的電競桌面電腦、顯示器、LOQ系統和最新的Legion Tab：



Legion Tower 系列 ：Legion Tower 7i、Tower 5i及Tower 5提供可升級的元件、Intel Core Ultra或AMD Ryzen處理器，以及NVIDIA GeForce RTX顯示卡，為電競及遊戲愛好者提供強大性能。

：Legion Tower 7i、Tower 5i及Tower 5提供可升級的元件、Intel Core Ultra或AMD Ryzen處理器，以及NVIDIA GeForce RTX顯示卡，為電競及遊戲愛好者提供強大性能。 Legion Pro 34WD-10 遊戲顯示器 ：這款曲面800R PureSight OLED電競顯示器可帶來極致的沉浸式體驗，標榜人工智慧燒屏保護和高質感視覺效果、240Hz的刷新率和單線USB Type-C解決方案。

：這款曲面800R PureSight OLED電競顯示器可帶來極致的沉浸式體驗，標榜人工智慧燒屏保護和高質感視覺效果、240Hz的刷新率和單線USB Type-C解決方案。 Legion R34w-30 顯示器 ：這款多功能的超寬34吋顯示器，擁有1500R曲率、180Hz刷新率及生動的色彩準確度，適合需要沉浸式性能及生產力的玩家。

：這款多功能的超寬34吋顯示器，擁有1500R曲率、180Hz刷新率及生動的色彩準確度，適合需要沉浸式性能及生產力的玩家。 Lenovo LOQ 產品系列 ：更新的Lenovo LOQ設備提供Intel或AMD處理器選項，配備NVIDIA GeForce RTX顯示卡，包含15吋型號、新的17吋筆記簿型號或桌面電腦型號。

：更新的Lenovo LOQ設備提供Intel或AMD處理器選項，配備NVIDIA GeForce RTX顯示卡，包含15吋型號、新的17吋筆記簿型號或桌面電腦型號。 Lenovo Legion Tab（8.8吋，3）：這款便攜的手遊強者，配備8.8吋 2.5K 165Hz PureSight觸控顯示屏、支援光線追蹤和每秒165幀顯示的Snapdragon® 8 Gen 3處理器、12GB記憶體及256GB儲存。具備Legion Coldfront Vapor Chamber以實現高效散熱，6550mAh電池以延長遊戲時間。

Legion Space軟件經過全面重新設計，為玩家提供增強的生態系統控制及AI驅動的工具：



Game Coach ：追蹤用戶輸入，提供個人化建議以提高反應時間、準確性和空間意識。

：追蹤用戶輸入，提供個人化建議以提高反應時間、準確性和空間意識。 Game Clip Master ：使用生成式AI把數小時的遊戲過程編輯成可分享於社交網絡的精華片段。

：使用生成式AI把數小時的遊戲過程編輯成可分享於社交網絡的精華片段。 Game Companion：可自定義的AI虛擬角色，根據遊戲反應，實時提供鼓勵及提示。

Lenovo Legion配件為生態系統增添了強大性能和便利：



Legion Go S 螢幕保護膜 ：耐磨損的9H玻璃，保護手持設備而不影響觸控靈敏度。

：耐磨損的9H玻璃，保護手持設備而不影響觸控靈敏度。 Legion Sling Bag ：防水且可調整，專為攜帶Legion Go設備及配件而設。

：防水且可調整，專為攜帶Legion Go設備及配件而設。 Legion Glasses 2 ：更新的輕便可穿戴虛擬屏幕眼鏡，提供更明亮的視覺效果、更寬的色域及高達120Hz的刷新率，以獲得私密的沉浸式遊戲體驗。

：更新的輕便可穿戴虛擬屏幕眼鏡，提供更明亮的視覺效果、更寬的色域及高達120Hz的刷新率，以獲得私密的沉浸式遊戲體驗。 Legion H410無線遊戲耳機：高度保真音效、雙重連接（2.4GHz及Bluetooth 5.2），具備翻轉靜音麥克風，實現無縫高性能音效。

隨著這一系列全新的設備、顯示器、配件及軟件創新，Lenovo Legion繼續重新定義遊戲的各種可能性，為不同類型玩家無論在家、課堂，甚至隨時隨地，提供所需要的性能。



Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition

Lenovo Yoga、IdeaPad及IdeaCentre設備藉著AI提升創作能力和生產力



Lenovo推出了由AI驅動最新的Yoga、IdeaPad及IdeaCentre設備系列，旨在革新創作能力、生產力及娛樂體驗：



Yoga Slim 9i （14吋，10） ：全球首款配備顯示屏下鏡頭（camera-under-display，簡稱CUD）技術的筆記簿型電腦，擁有驚人的98%屏幕佔比及4K PureSight Pro OLED顯示屏，提供無縫、無邊界的創意體驗。這款配備Intel® Core™ Ultra處理器的Copilot+ PC結合了便攜性及能效，電池續航高達17小時。

：全球首款配備顯示屏下鏡頭（camera-under-display，簡稱CUD）技術的筆記簿型電腦，擁有驚人的98%屏幕佔比及4K PureSight Pro OLED顯示屏，提供無縫、無邊界的創意體驗。這款配備Intel® Core™ Ultra處理器的Copilot+ PC結合了便攜性及能效，電池續航高達17小時。 Yoga Book 9i （14吋，10） ：一款雙屏OLED可轉換式筆記簿型電腦，作為便攜創意工作室，配備AI工具，如 Smart Note 以增強筆記功能及 Smart Reader 以生成書籍概要。其空中手勢技術使多任務處理在生動的顯示屏上變得更為流暢。

：一款雙屏OLED可轉換式筆記簿型電腦，作為便攜創意工作室，配備AI工具，如 以增強筆記功能及 以生成書籍概要。其空中手勢技術使多任務處理在生動的顯示屏上變得更為流暢。 Yoga 9i 2合1 Aura Edition （14吋，10） ：可轉換式的Copilot+ PC，配備Intel Core Ultra處理器，具備Lenovo Aura Edition功能，支援自定義、照片分享及存取支援服務，並包括高級OLED顯示效果，讓創作者能夠在靈活的360度設計中自由工作。

：可轉換式的Copilot+ PC，配備Intel Core Ultra處理器，具備Lenovo Aura Edition功能，支援自定義、照片分享及存取支援服務，並包括高級OLED顯示效果，讓創作者能夠在靈活的360度設計中自由工作。 Yoga Tab Plus：Lenovo首款內置AI的平板電腦，配備12.7吋3K抗反射顯示屏、Snapdragon® 8 Gen 3處理器，以及AI Note和AI Transcript等智能AI工具，以增強生產力和創作能力。

Lenovo 亦推出更多全新的Yoga及IdeaPad筆記簿型電腦，專為多用途用戶而設：



Yoga Slim 7i Aura Edition ：一款纖薄、AI驅動的創意畫布，配備2.8K OLED顯示屏，同時具備 Lenovo Aura Edition功能，包括 Smart Modes以提升個人化生產力。

：一款纖薄、AI驅動的創意畫布，配備2.8K OLED顯示屏，同時具備 Lenovo Aura Edition功能，包括 Smart Modes以提升個人化生產力。 Yoga 7i 2-in-1 系列 ：可轉換筆記簿型電腦，提供 14 吋及 16 吋選擇，配備 OLED PureSight顯示屏及多功能外形，適合隨時隨地創作。

：可轉換筆記簿型電腦，提供 14 吋及 16 吋選擇，配備 OLED PureSight顯示屏及多功能外形，適合隨時隨地創作。 IdeaPad Pro 5i（16吋，10）：一款生產力強勁的筆記簿型電腦，配備 Intel Core Ultra 處理器、NVIDIA GeForce RTX 顯示卡，以及高達135W TDP的OLED顯示屏，適合高強度創作任務。

IdeaCentre 桌面電腦提供纖巧機身但強大的性能及 AI 驅動功能，為創意及家庭用戶而設：



IdeaCentre Mini x (1L, 10) : The world's first consumer desktop powered by Snapdragon X Series processors.

: The world's first consumer desktop powered by Snapdragon X Series processors. IdeaCentre Mini x （ 1 升， 10 ） ：全球首款由 Snapdragon X 系列處理器驅動的消費者級桌面電腦。

：全球首款由 Snapdragon X 系列處理器驅動的消費者級桌面電腦。 IdeaCentre Tower（17升，10）：一款可自訂的桌面電腦，配備 Intel Core Ultra 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡，提供強大性能及可擴展性。

除了 Yoga Tab Plus，Lenovo 進一步擴展其平板電腦系列，為學生、創作者及家庭提供更多選擇：



Idea Tab Pro ：這款智能學習平板電腦，具備Circle to Search功能，配備 3K 顯示屏及 MediaTek Dimensity 8300增強系統性能。

：這款智能學習平板電腦，具備Circle to Search功能，配備 3K 顯示屏及 MediaTek Dimensity 8300增強系統性能。 Lenovo Tab：這款輕巧多用途的10.1 吋平板電腦，配備可自訂的保護殼，最適用於娛樂及隨身使用。 這個更強大的消費者產品系列結合頂尖AI能力、創新設計及以用戶為中心的功能，協助創作者、學生及家庭在AI 驅動的世界中發揮最大潛力。



未來願景：由AI驅動創新的概念裝置



Lenovo 展示了前瞻性的AI概念，突顯智能自適應技術的未來：



AI 顯示器 ：整合AI以優化用戶互動，提供自動屏幕旋轉、升降和傾斜、姿勢提醒及語音控制等功能，為用戶帶來更智能、更健康的體驗。

：整合AI以優化用戶互動，提供自動屏幕旋轉、升降和傾斜、姿勢提醒及語音控制等功能，為用戶帶來更智能、更健康的體驗。 AI 旅行套件 ：包括手環及吊墜的 AI 可穿戴設備，提供個人化的活動追蹤、生產力洞察及實時語言翻譯，專為到處旅遊的人士而設。

：包括手環及吊墜的 AI 可穿戴設備，提供個人化的活動追蹤、生產力洞察及實時語言翻譯，專為到處旅遊的人士而設。 Lenovo 行動助手 ：由一個大型行動模型驅動的AI助手，透過把自然語言轉化為各個行動步驟，自動化複雜的多步驟任務，簡化專業工作流程。

：由一個大型行動模型驅動的AI助手，透過把自然語言轉化為各個行動步驟，自動化複雜的多步驟任務，簡化專業工作流程。 AdaptX 滑鼠 ：一款模組化的多用途滑鼠，可轉換為符合人體工程學的工具、旅行集線器或應急外置充電設備，把實用與便攜結合在一起。

：一款模組化的多用途滑鼠，可轉換為符合人體工程學的工具、旅行集線器或應急外置充電設備，把實用與便攜結合在一起。 AI 耳機：具備實時語音翻譯、語音印記噪音抑制及 AI 生成的聲音複製技術，實現無縫且真實的溝通體驗。

這些前瞻性的概念彰顯了 Lenovo 把頂尖AI技術與以用戶為中心的設計相融合的承諾，創造出能夠預見未來需求並重新定義生產力、協作及適應能力的解決方案。



如獲取所有Lenovo的全新設備、解決方案及概念產品，可瀏覽Lenovo CES 2025傳媒專區。

Lenovo 亦推出了全新的Lenovo 進一步擴展其生態系統，推出先進的顯示器、配件和軟件，以提升生產力和連接能力：這一系列擴展的產品組合展示了 Lenovo 在提供 AI 驅動、可持續和高度適應性解決方案方面的領導地位，滿足當今企業不斷變化的需求。Lenovo Legion推出了一系列新一代電競設備、配件及軟件，旨在為所有類型的玩家提供頂尖性能、創新能力及靈活水平：Lenovo亦推出了先進的軟件經過全面重新設計，為玩家提供增強的生態系統控制及AI驅動的工具：為生態系統增添了強大性能和便利：隨著這一系列全新的設備、顯示器、配件及軟件創新，Lenovo Legion繼續重新定義遊戲的各種可能性，為不同類型玩家無論在家、課堂，甚至隨時隨地，提供所需要的性能。Lenovo推出了由AI驅動最新的Yoga、IdeaPad及IdeaCentre設備系列，旨在革新創作能力、生產力及娛樂體驗：Lenovo 亦推出更多全新的，專為多用途用戶而設：提供纖巧機身但強大的性能及 AI 驅動功能，為創意及家庭用戶而設：除了 Yoga Tab Plus，Lenovo 進一步擴展其，為學生、創作者及家庭提供更多選擇：這個更強大的消費者產品系列結合頂尖AI能力、創新設計及以用戶為中心的功能，協助創作者、學生及家庭在AI 驅動的世界中發揮最大潛力。Lenovo 展示了前瞻性的AI概念，突顯智能自適應技術的未來：這些前瞻性的概念彰顯了 Lenovo 把頂尖AI技術與以用戶為中心的設計相融合的承諾，創造出能夠預見未來需求並重新定義生產力、協作及適應能力的解決方案。

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