LISA 攜手泰國與全球知名藝人風靡「2025 驚艷泰國跨年盛會」，ICONSIAM 躋身全球跨年首選熱點

泰國舉世聞名的河岸慶典以超凡的視覺盛景征服全球，由國際巨星暨時尚風向標 Lisa Lalisa Manobal領銜，聯袂泰國多位頂尖藝人，攜手呈現一場藝術與科技交會的空前盛宴。活動在湄南河畔最心曠神怡的河道上，以史上最長的煙火秀點亮夜空，再次印證 ICONSIAM 作為全球跨年盛事的終極首選熱點。

泰國曼谷 - 2025年1月6日 -，以「2025 驚艷泰國跨年盛會 (Amazing Thailand Countdown 2025)」再次將全球跨年盛事推向新高潮，躋身全球新年慶祝活動的最高殿堂。風靡世界的饒舌歌手、演唱家與舞者 Lisa Lalisa Manobal 現身該場盛會，其精彩演出成為最受矚目的活動亮點，將全球觀眾帶向最令人難忘的顛峰時刻。「2025 驚艷泰國跨年盛會」為期三天，集合泰國與國際頂尖藝人，共同呈現一場多元文化的視聽饗宴。活動以令人驚艷的環保煙火秀畫下句點，成為各大主流媒體的頭條新聞，並創下超過 3,000 萬名全球觀眾的收視記錄。ICONSIAM 宣布盛大跨年慶典「2025 驚艷泰國跨年盛會」圓滿落幕，堪稱泰國與世界文化的完美結合。活動陣容鼎盛，由享譽全球的饒舌歌手、演唱家、舞者，同時也是時尚偶像的 Lisa Lalisa Manobal 領銜，將泰國的全球聲量推向新高度。這場非凡盛事吸引了全球目光，創下 20 個直播平台超過 3,000 萬名觀眾觀視的驚人記錄，同時登上包括 CNN、BBC、AP、AFP、路透社、《南華早報》等多家權威媒體頭條報導，再次奠定泰國作為世界級跨年盛事的國際地位。環保煙火以泰國糯米製成，沿著湄南河 1,400 米的的河段上綻放，觀賞範圍達 5 公里，為星夜增添無與倫比的瑰麗光彩，完美展現泰國豐富文化遺產的魅力與精神。煙火表演以為主題，精彩詮釋了泰國的智慧光芒、自然繁茂與湄南河壯麗奇景，並再次強調 ICONSIAM 在推動永續發展方面的決心與行動。開幕式融合了泰國傳統和國際文化表演，充分展現泰國藝術、音樂和文化遺產的魅力，深刻演繹泰國傳承的文化底蘊。一連三天的慶祝活動中，來自泰國和世界各地的頂尖藝人輪番登場，在湄南河壯麗的背景下，為觀眾呈現一場跨越多元風格的無休止娛樂盛宴。此外，ICONSIAM 為延續這場驚艷的跨年盛會，特別聯手泰國皇家攝影學會舉辦煙火攝影比賽。優勝作品將於 2025 年 1 月 10 日至 31 日，在商場內的數位螢幕及線上平台展出，為煙火秀增添永久的藝術價值。「2025 驚艷泰國跨年盛會」不僅為數百萬人在年末帶來歡樂，更進一步確立泰國在全球旅遊與國際活動中的領導地位。此活動充分展示了泰國的無限潛力，並彰顯了公私合作在推動旅遊業發展中的重要性。根據泰國旅遊與體育部數據，這場盛事預計將為泰國帶來超過 620 億泰銖的經濟效益。泰國作為全球前五大跨年熱點之一，再次以其鮮明的文化特色和卓越的主辦能力驚豔世界。