Live4Well 與國泰攜手推出升級禮遇，「賞」「里」親身感受國際欖球盛事

香港 - 2025年3月19日 - Live4Well 宣布與國泰聯乘合作推出全新升級禮遇，讓您通過日常運動獲得獎賞，親身體驗國際欖球盛事！參加者只需於活動期間每天簽到及步行 6000 步，賺取 20000 運動里數後即可賺取 100「亞洲萬里通」里數，並有機會獲得國際欖球比賽門票，名額僅限 10 位，活動截至 2025 年 3 月 27 日 。







參與者亦可透過以下兩種方法輕鬆賺取運動里數：



完成應用程式內健身訓練

運動及健康相關消費（HKD 2 = 1運動里數） 邊運動邊獎賞，打造「運動養運動」的商業生態



Live4Well 的創立不僅旨在建立一個健康管理平台，更希望通過「邊運動邊獎賞」的概念，創造多贏局面。此舉不僅鼓勵非運動者經常參與運動，還能幫助他們建立良好的運動習慣。



我們透過有效的內容推廣和社群建設，協助商家推廣產品，並利用商業聯盟幫助電商找到目標客群。通過「運動養運動」的商業生態，我們希望驅動消費者的購買慾望，讓運動的消耗成為回贈的數碼單位，協助全球商戶創造盈利和擴展業務，實現虛擬與實體的無縫連接。



參與者亦可透過以下兩種方法輕鬆賺取運動里數：邊運動邊獎賞，打造「運動養運動」的商業生態Live4Well 的創立不僅旨在建立一個健康管理平台，更希望通過「邊運動邊獎賞」的概念，創造多贏局面。此舉不僅鼓勵非運動者經常參與運動，還能幫助他們建立良好的運動習慣。我們透過有效的內容推廣和社群建設，協助商家推廣產品，並利用商業聯盟幫助電商找到目標客群。通過「運動養運動」的商業生態，我們希望驅動消費者的購買慾望，讓運動的消耗成為回贈的數碼單位，協助全球商戶創造盈利和擴展業務，實現虛擬與實體的無縫連接。