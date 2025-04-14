McCain Foods 推出 SureCrisp Max™，革新食品外送標準

新加坡 - 2025年4月14日 - 全球預製薯類食品權威 McCain Foods 今日於新加坡舉行的 FHA-Food & Beverage 2025 展覽會上隆重推出全新產品 McCain SureCrisp Max™。此產品專為應對餐飲業不斷演變的需求，憑藉無與倫比的酥脆口感、更長的保溫時間及穩定品質，再次印證 McCain 作為現代餐飲解決方案首選夥伴的領導地位。



McCain 經典的 SureCrisp 系列向來以極致的口味、質感以及可維持 30 分鐘的酥脆度深受市場青睞，無論堂食、外賣還是送餐，均為理想之選。承襲前作的市場佳績，McCain SureCrisp Max™ 採用獨家脆漿塗層技術，全面提升風味、賣相及酥脆程度，無論面對哪一種用餐場景，均可確保品質如一。



樹立薯條的全新標準

McCain SureCrisp Max™ 結合獨家脆漿塗層技術，締造長達 30 分鐘的卓越酥脆體驗，讓餐飲營運者無論在堂食還是外送場景中，都能穩定呈現一貫優質的餐點水準。



McCain Foods 日本、韓國、東南亞及台灣董事總經理 Pablo Melo 表示：「面對競爭日益激烈的餐飲環境，營運商需要的不只是優質產品，更需要能提供穩定、創新及價值的長遠夥伴。McCain 一直致力提供全面餐飲方案，協助我們的夥伴蓬勃發展。」



作為 FHA-Food & Beverage 2025 的重點參展品牌，McCain Foods 展示多款經典產品，體現出全球餐飲營運商、速食連鎖及零售商對其品質的信賴。



McCain Foods 亞太及南非區域總裁 Pierre Danet 表示：「FHA-Food & Beverage 2025 是我們重申於餐飲及速食市場領導地位的重要平台，亦展現我們如何與夥伴並肩成長。我們秉持提供高品質、效能導向產品，以及可信賴夥伴關係的核心價值，這正是我們品牌的立足之本，也是推動客戶成功的動力所在。」



