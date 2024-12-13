MDRi消費者預測：2025年中國內地奢侈品市場增長可期

明年增長料轉向體驗、創新、中國品牌和可持續發展香港 - 2024年12月13日 – 商業洞察顧問公司MDRi今日發佈2025年《中國奢侈品消費者預測報告》，深入剖析中港兩地的奢侈品消費趨勢。報告指出，中國奢侈品市場正處於轉型期，國內消費者對於體驗、國產品牌、可持續發展和創新方面展現出更強烈的偏好。
儘管宏觀經濟存在不確定性，且各類奢侈品市場增長不均，受訪者對奢侈品消費的整體意願依然高漲。報告顯示，56%的中國內地奢侈品消費者計劃在2025年增加消費，而香港則僅有48%。這一差異主要源於香港消費者對經濟的悲觀預期，主要受國際貨幣政策和地緣政治緊張局勢的影響。
經濟不確定性持續籠罩香港，12%的奢侈品消費者計劃在明年減少消費，而中國內地則為9%。這種謹慎情緒反映出消費者對香港經濟穩定性的普遍擔憂。
中國內地的奢侈品消費預計將由高端珠寶、手袋和旅遊體驗帶動，近六成消費者計劃增加豪華旅遊的預算。相比之下，香港市場的正面情緒顯得低迷，奢侈品市場呈現兩極分化趨勢。在香港，各個奢侈品類別均有超過一成的消費者計劃減少消費，特別是手袋（9%）和旅遊體驗（4%）等類別，反映消費者態度趨於保守。
報告強調，隨著品牌應對瞬息萬變的市場格局，了解中港兩地奢侈品消費者不斷變化的偏好至關重要。
MDRi行政總裁鄭文良（Simon Tye）表示：「中國內地奢侈品市場目前正經歷重大變化。近期行業數據顯示兩種截然不同的趨勢，部分奢侈品集團在亞太地區的收入出現下下滑，而另一部分集團的收入則持續增長。這種差異引發了業界中國奢侈品消費者真實想法的探究。奢侈品牌應當深入了解這些城市消費者獨特的偏好、行為和願望，以便制定更具針對性且能引起共鳴的營銷策略。消費者對豪華手錶、手袋、珠寶和旅遊體驗的強勁需求，使這些類別成為推動行業增長的主要動力。以消費者洞察作為產品開發和市場推廣計劃基礎的品牌，將在這些高潛力的奢侈品細分市場中鞏固其領先地位；而那些能夠持續監測並快速回應消費者偏好變化的敏捷品牌，將在這些需求旺盛的領域中佔據主導地位。」
報告提出五個塑造2025年中國奢侈品市場的關鍵趨勢：
1. 奢華生活方式與體驗
中國內地消費者越來越重視與生活方式息息相關的奢侈品，57%的消費者計劃增加在健康、健身和豪華旅遊方面的支出。Z世代注重自我關顧和身心健康，而千禧一代則追求能夠創造持久回憶的獨特冒險體驗。值得注意的是，健康和水療療程是中國內地最年輕消費者群體（21-25歲）計劃在未來12個月增加消費的首選之一（63%，排名第二，僅次於健康和健身活動（64%））。
2. 購物地點
中國內地一線城市，尤其是上海，依然是主要的奢侈品購物中心。然而，三亞正迅速崛起，在免稅政策的推動下，2024年便有23%的中國內地奢侈品消費者選擇在三亞購物。香港作為奢侈品購物目的地，對三線城市消費者仍具吸引力，但對一線城市消費者的吸引力卻持續下降，因為他們如今更容易在家附近找到相似的奢華體驗。香港對低線城市奢侈品消費者的吸引力，部分源於中國政府在這些城市積極推廣香港旅遊的舉措。
3. 國產品牌的偏好
民族自豪感日益提升中國內地消費者對國產奢侈品的偏好，56%的消費者計劃在2025年購買更多中國品牌的奢侈品。千禧一代在國際知名度與民族自豪感之間尋求平衡，推動對法國和中國品牌的需求，尤其是在鐘錶和時尚領域。中國奢侈品牌的成功和影響力有望重塑全球奢侈品行業的未來方向，樹立新標竿，並在未來幾年突破奢侈品的界限。
4. 可持續性與二手奢侈品
可持續性現已成為中國內地消費者的核心價值觀，85%的消費者表示這一點至關重要，更有42%的消費者願意為可持續奢侈品支付更高的價格。年輕的奢侈品消費者（21-25歲）正引領二手奢侈品風潮，對二手高端商品的興趣與日俱增，彰顯環保意識不斷增強。二手奢侈品市場亦蓬勃發展，59%的中國內地奢侈品消費者在2024年曾購買二手商品，特別是小型皮具和鞋履。年輕消費者，尤其是Z世代，則將二手奢侈品視為展現個人風格的一種方式，而非僅僅是節省開支的選擇。
5. 科技及人工智能（AI）在奢侈品行業的角色
內地消費者正逐漸接受由科技引領的奢華體驗，九成受訪消費者願意為創新產品支付更高的價格。AI個人化服務被視為打造定制化客戶體驗的關鍵，但仍有66%受訪者對AI主導的大規模定制化抱持保留態度。
隨著消費者品味提升及中產階級擴大，中國奢侈品消費者越趨國際化、精通科技且獨具慧眼。預計42-47%[1]的中國奢侈品消費將流向海外市場，中國內地奢侈品市場正在引領全球趨勢。未來的增長動力將來自國產品牌、可持續性及年輕消費者日益增長的影響力。
回顧2024年，中國內地奢侈品市場呈現強勁增長，人均年度消費達人民幣234,500元，按年增長7%。二線城市消費增幅達22%，超越一線城市。香港市場方面，奢侈品消費則呈現溫和增長，平均消費增長3%至港幣223,900元。珠寶（+64%）及手袋（+66%）等高價商品顯著增長，反映消費者傾向購買高單價商品。
本次調查於2024年4月至5月期間進行，訪問了1,500名中國內地奢侈品消費者及500名香港奢侈品消費者。所有受訪者均須在過去12個月內曾購買奢侈品，且以各自當地貨幣計算，在奢侈品上的消費至少達50,000元。
鄭文良表示：「中國奢侈品市場正經歷深刻的變革，主要受年輕一代，特別是Z世代的偏好所影響。他們不僅重新定義奢侈品消費，更將重塑全球奢侈品行業格局。他們對個人化、健康及可持續性的需求，加上對創新中國品牌的強烈偏好，標誌著傳統奢侈品規範的轉變。由於他們更重視非凡體驗及有意義的聯繫，而非單純的物質擁有，現有品牌及新興品牌必須適應這些不斷發展的期望。唯有持續了解他們的需求、建立穩固的客戶關係，以及投資個人化服務和全面的健康計劃，奢侈品品牌才能培養客戶忠誠度，並與這群獨具慧眼的消費群體建立長久的關係，最終推動整個行業的革新。」
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附錄
中國内地及香港消費者概覽（前三大認知品牌及購買品牌）
奢侈手錶
| 中國内地
| 香港
| 品牌認知
| 購買品牌
| 品牌認知
| 購買品牌
| Cartier ▲2%
| Rolex -
| Cartier ▲8%
| Rolex ▲1%
| Bulgari ▲2%
| Omega ▲1%
| Rolex ▲7%
| Omega ▲1%
| Rolex ▲4%
| Cartier ▼4%
| Omega ▼2%
| Longines ▲10%
奢侈珠寶
| 中國内地
| 香港
| 品牌認知
| 購買品牌
| 品牌認知
| 購買品牌
| Cartier ▼1%
| Cartier ▲1%
| Gucci ▲14%
| Cartier ▲8%
| CHANEL -
| CHANEL -
| Cartier ▲10%
| CHANEL ▲8%
| Bulgari ▲3%
| Bulgari ▲2%
| CHANEL ▲11%
| Gucci ▲3%
奢侈時裝
| 中國内地
| 香港
| 品牌認知
| 購買品牌
| 品牌認知
| 購買品牌
| CHANEL ▲5%
| CHANEL ▲2%
| CHANEL ▲11%
| CHANEL ▲5%
| Balenciaga ▼6%
| Balenciaga ▼1%
| Balenciaga ▲2%
| Balenciaga ▲4%
| Dior ▲2%
| Dior -
| Gucci ▲9%
| Gucci ▲5%
奢侈手袋
| 中國内地
| 香港
| 品牌認知
| 購買品牌
| 品牌認知
| 購買品牌
| CHANEL -
| CHANEL ▼2%
| Balenciaga ▲4%
| CHANEL ▼1%
| Balenciaga ▼1%
| Balenciaga ▼1%
| CHANEL ▲9%
| Balenciaga ▲1%
| Dior ▲1%
| Dior ▲1%
| Hermes ▲12%
| Dior ▲6%
美容與化妝品
| 中國内地
| 香港
| 品牌認知
| 購買品牌
| 品牌認知
| 購買品牌
| Dior Beauty ▲2%
| Estee Lauder ▲7%
| Lancôme ▲9%
| Shiseido ▲6%
| Estee Lauder ▲3%
| Lancôme ▲1%
| Shiseido ▲5%
| SKII ▲1%
| Lancôme ▲4%
| Dior Beauty ▲5%
| SKII ▲9%
| Lancôme ▲1%
葡萄酒與烈酒
| 中國内地
| 香港
| 品牌認知
| 品牌認知
| Chivas ▲2%
| Rémy Martin ▲6%
| Rémy Martin -
| Martell ▲4%
| Hennessy ▼1%
| Hennessy ▲6%
| 奢侈品類別
| 內地消費者偏好
| 香港消費者偏好
| 鐘錶
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|
| 珠寶
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| 時裝
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| 手袋
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| 化妝品
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|
| 葡萄酒與烈酒
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