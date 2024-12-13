MDRi消費者預測：2025年中國內地奢侈品市場增長可期

關於MDRi

MDRi總部設於香港，在倫敦和新加坡亦有經營業務，是一家領先的商業洞察供應商，為各機構提供以數據驅動的建議，幫助他們作出明智的決策並推動增長。



透過先進分析、行業專業知識和創新方法，MDRi發掘策略性機會，減低風險，並幫助企業在高速發展的市場中保持領先地位。MDRi致力追求卓越服務並以客為先，以創新的方式協助機構利用市場洞察達致成功。





關於Mishcon de Reya Group

Mishcon de Reya Group是一家獨立的國際專業服務企業集團，以法律服務為核心，目前擁有超過1450名員工，其中650多名律師。集團包括邁哲睿律師行，輔以一系列領先的咨詢業務，以協助提供法律服務。



邁哲睿律師行於倫敦、牛津、劍橋、新加坡和香港（與祁卓信蘇期殷律師行（Karas So LLP）聯營）設有辦事處，為國際客戶社群提供服務，並在不受地理限制的情況下提供法律諮詢。我們主要承接跨境、跨司法管轄區和複雜的案件，跨越六個核心執業領域： 公司事務、 爭議解決、 勞動僱傭、 創新、 私營企業和 房地產。



Mishcon de Reya Group的咨詢業務包括位於倫敦、新加坡和迪拜的邁哲睿家族辦公室（ MDR Mayfair）、 MDR One、 MDRi和 MDRx。集團的 MDR Lab投資於最傑出、正處於起始階段的法律科技公司，而Mishcon Academy則是集團的內部學習場地和發揮思維領導能力的平台。



今年較早時候，集團公布了其在替代法律服務市場的首個策略性收購，收購靈活法律資源服務公司Flex legal。集團還收購了全球集體訴訟管理公司Somos的多數股權。



