MIPIM Asia 2024高峰會在香港圓滿落幕

提供策略性洞見並表彰房地產界卓越成就

香港 - 2025年1月7日 - MIPIM Asia 2024高峰會於12月4日圓滿落幕。第18屆峰會吸引超過400位國際代表齊聚香港君越酒店。作為亞洲首屈一指的房地產投資平台，今年高峰會聚焦亞洲地產市場的未來願景，強調市場的持久力及數碼轉型，並探討如何促進長期經濟增長、可持續發展實踐及社區凝聚力。活動高潮為備受矚目的MIPIM Asia Awards 2024，於璀璨奪目的晚宴中揭曉得獎名單並表彰得獎者的卓越成就。高峰會由Société Générale亞太區首席經濟學家姚煒女士的主題演講揭開序幕。姚女士就亞洲經濟及其對房地產行業的影響提供全面分析，為與會者帶來了未來投資策略的重要見解。另一亮點則是與英國工商及貿易部投資大臣Baroness Poppy Gustafsson OBE的爐邊對話。討論圍繞國際投資策略，提供獨到見解，並進一步加強英國與亞太市場之間的聯繫。標誌性的Investors Forum則為主權基金及資本持有人提供了一個私密平台，探討創新的投資策略，聚焦Generative AI及ESG可持續發展實踐。此外，多位業界領袖亦就私人債務機遇及應對市場變化的成功策略分享見解，當中包括Ares Management董事總經理Danielle Lau、KKR Asia Limited合夥人兼亞洲房地產主管John Pattar及Nuveen Real Estate資深董事Jing Zhou等知名講者。MIPIM總監Nicolas Kozubek表示：「多年來，MIPIM Asia高峰會促進了業界的前瞻性討論及策略性合作，彰顯我們對房地產行業可持續發展及創新的堅定承諾。透過分享洞見及建立聯繫，我們致力於塑造亞洲及全球地產行業的未來，造福社區及投資者。未來一年，我們將呈獻全新及更具啟發性的高峰會，推動業界合作，推進房地產發展的更廣闊格局。」為期兩天的高峰會在一場優雅的晚宴中圓滿結束，當晚公布並慶祝了備受期待的MIPIM Asia Awards 2024得獎名單。這項備受尊崇的獎項旨在表揚亞洲各地傑出房地產項目，突顯其卓越成就及重大貢獻。晚宴更邀請到香港房地產行政師學會會長蔡宏興先生擔任嘉賓，進一步彰顯活動的重要性及專業氣派。MIPIM Asia 2024高峰會的圓滿成功，持續鞏固其作為推動房地產行業合作與創新的重要平台。這項盛事不僅揭示市場新趨勢及投資機遇，亦營造有利於交易、合作及創新的環境，為區內房地產行業的未來發展鋪路。下一屆MIPIM將於3月10至14日於法國康城舉行，而MIPIM Asia 2025高峰會則將於2025年第四季在香港舉行。欲了解更多關於MIPIM Asia 2025的資訊及未來活動，請瀏覽官方網站如需即時更新，請關注