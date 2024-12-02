MIPIM Asia 2024：亞洲地產投資與合作的頂尖平台

香港 - 2024年12月2日 - 第18屆 MIPIM Asia 峰會即將於本週重磅回歸，聚焦重塑亞洲及全球地產格局的關鍵主題。本屆峰會將於12月3日及4日在香港君悅酒店舉行，吸引來自世界各地的著名投資者和講者參與，並舉辦享譽盛名的 MIPIM Asia 頒獎典禮。自成立以來，MIPIM Asia 峰會便一直在香港舉辦，逐步發展成為亞洲最具權威的地產投資盛會。
面對亞洲地產市場的審慎樂觀，本屆峰會將以「未來展望」為主題，探討亞洲地產市場的韌性與數碼轉型，重點關注長遠經濟增長、可持續發展實踐及社區凝聚力。地產行業的快速變化為區域合作和投資創造了新機遇，有望共同塑造亞洲的未來。
隨著主要市場的利率預期下調或已開始下降，許多投資者對實體資產的吸引力日益增加。市場對債務條件將變得更有利於交易的樂觀情緒不斷增強，從而推動交易量上升，並將關鍵討論集中於債務、數字化和減碳等議題。這反映出區內投資動態的重大轉變。
MIPIM 市場部主管 Nicolas Kozubek 表示：「MIPIM Asia 是業界領袖於關鍵時刻推動重要討論的首選平台。我們很榮幸迎接來自全球各地的代表，包括格魯吉亞和中東地區，並特別自豪邀請到英國商業與貿易部投資事務部長 Poppy Gustafsson 女爵士 OBE 出席。從香港的 MIPIM Asia 到法國康城的 MIPIM，我們的活動提供了無與倫比的全球資本接觸機會，並為資產的可持續性提供切實可行的解決方案。」
今年的 MIPIM Asia 峰會將匯聚超過60位講者及300多名參加者，講者包括 (按公司名稱英文字母序)：
- Pak Man Yuen, Managing Director, Blackstone
- Beverley Churchill, CEO, Churchill & Partners
- Justin Chiu, Executive Director, CK Asset Holdings Limited
- Rebecca Lam, Managing Director, Cppi
- Kenneth Yeung, Managing Director, Regional Head of Real Estate, Asia ex Japan, Credit Agricole Corporate & Investment Bank
- Sherman Hung, Managing Director, Head of Large Corporate, DBS Bank Ltd
- Christina Gaw, Managing Principal, Global Head of Capital Markets and Co-Chair of Alternative Investments, Gaw Capital Partners
- Phillip Wong, Head of Private Markets, Hong Kong Monetary Authority
- John Pattar, Partner and Head of Asia Real Estate, KKR Asia Limited
- George Hongchoy, Executive Director and Group CEO, Link Asset Management Limited
- Carl Schibrowski, Chief Development Officer, New Murabba
- Wei Yao, Chief Economist, APAC, Société Générale
- Shelley Boland, Global Head, Corporate Real Estate and Services, Standard Chartered
- Baroness Poppy Gustafsson OBE, Minister for Investment, UK Department for Business & Trade
作為亞太地產界的重要里程碑，MIPIM Asia峰會持續吸引具有影響力的決策者，展示區域內最尖端的項目，進一步鞏固其作為地產行業領先平台的地位。
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關於MIPIM Asia Summit
MIPIM Asia Summit 是由RX France主辦的亞太地區年度房地產領袖峰會。這是高層決策者齊聚一堂，探索新的商業夥伴關係和投資機會的重要聚會。它包括專家主導的會議會議、高級網路加速器和為期兩天的獨家頒獎晚宴。來自世界各地的傑出演講者、高級管理人員、高級商業專業人士和行業專家將討論房地產和零售行業的最新發展和流行趨勢。MIPIM - 世界房地產市場 - 是全球領先和最大的房地產盛會。這項為期四天的活動每年三月在戛納舉行。2023 年有 22,500+ 代表參加，超過 2,000 家投資和金融公司，以及 90 多個不同的國家/地區。
關於RX
RX是全球領先的活動與展覽公司，透過產業專業知識、數據和技術，為個人、社群和組織打造商業機會。RX於25個國家涵蓋42個產業領域，每年舉辦約350場活動。RX致力於為所有員工創造包容的工作環境，並通過數據驅動的洞察和數位解決方案賦能企業成長。RX隸屬於RELX集團，RELX是一家為專業和商業客戶提供基於信息的分析和決策工具的全球供應商。如需更多資訊，請訪問：www.rxglobal.com。RX France 創建了領先業界的高水準會議場所，涵蓋15個行業領域，包括MIPIM、MAPIC、Batimat、Pollutec、EquipHotel、SITL、IFTM、Big Data & AI Paris、MIPCOM、Paris Photo、Maison&Objet*等。RX France的活動於法國、香港、意大利和墨西哥舉行。詳情請訪問：www.rxglobal.fr。*Maison&Objet由RX France的子公司Safi和法國工藝師協會Ateliers d'Art de France共同組織。
關於RELX
RELX是一家為專業和商業客戶提供基於信息的分析和決策工具的全球供應商。RELX的客戶遍及超過180個國家，並在約40個國家設有辦事處，擁有超過36,000名員工，其中40%以上位於北美。RELX PLC母公司的股票在倫敦、阿姆斯特丹和紐約證券交易所上市，交易代碼分別為：倫敦：REL；阿姆斯特丹：REN；紐約：RELX。
*註：最新的市值可於http://www.relx.com/investors 查詢。