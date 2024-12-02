MIPIM Asia 2024：亞洲地產投資與合作的頂尖平台

香港 - 2024年12月2日 - 第18屆 MIPIM Asia 峰會即將於本週重磅回歸，聚焦重塑亞洲及全球地產格局的關鍵主題。本屆峰會將於12月3日及4日在香港君悅酒店舉行，吸引來自世界各地的著名投資者和講者參與，並舉辦享譽盛名的 MIPIM Asia 頒獎典禮。自成立以來，MIPIM Asia 峰會便一直在香港舉辦，逐步發展成為亞洲最具權威的地產投資盛會。



面對亞洲地產市場的審慎樂觀，本屆峰會將以「未來展望」為主題，探討亞洲地產市場的韌性與數碼轉型，重點關注長遠經濟增長、可持續發展實踐及社區凝聚力。地產行業的快速變化為區域合作和投資創造了新機遇，有望共同塑造亞洲的未來。



隨著主要市場的利率預期下調或已開始下降，許多投資者對實體資產的吸引力日益增加。市場對債務條件將變得更有利於交易的樂觀情緒不斷增強，從而推動交易量上升，並將關鍵討論集中於債務、數字化和減碳等議題。這反映出區內投資動態的重大轉變。



MIPIM 市場部主管 Nicolas Kozubek 表示：「MIPIM Asia 是業界領袖於關鍵時刻推動重要討論的首選平台。我們很榮幸迎接來自全球各地的代表，包括格魯吉亞和中東地區，並特別自豪邀請到英國商業與貿易部投資事務部長 Poppy Gustafsson 女爵士 OBE 出席。從香港的 MIPIM Asia 到法國康城的 MIPIM，我們的活動提供了無與倫比的全球資本接觸機會，並為資產的可持續性提供切實可行的解決方案。」



今年的 MIPIM Asia 峰會將匯聚超過60位講者及300多名參加者，講者包括 (按公司名稱英文字母序)：



