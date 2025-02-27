Money20/20 亞洲峰會將匯聚逾200 位亞洲最具影響力的金融科技領袖和監管機構 共繪數字金融未來藍圖

曼谷，泰國 - 2025年2月27日 - Money20/20，全球首屈一指的金融科技展會及展示貨幣相關業務的場所，將於 4 月 22日至24 日在泰國曼谷的詩麗吉王后國家會議中心舉行。





本屆峰會將探討五大主題：合作性、安全性、無縫用戶體驗、永續性以及新興尖端技術。這些主題將深入探討塑造金融科技的未來及新興技術轉型的關鍵領域，突顯合作的重要性。



Money20/20 亞洲峰會將匯聚來自全球和地區銀行的重量級陣容，包括摩根大通、匯豐銀行、渣打銀行、馬來亞銀行、開泰銀行、澳洲國民銀行、大馬銀行集團等。此外，全球和地區支付領域的領軍企業，如萬事達卡、VISA、TransferMate、Block、Worldpay、SeaMoney 和 Terrapay 的專家，將在峰會上分享他們的見解、專業知識及最新行業趨勢。今年的峰會特別聚焦亞洲跨境支付的發展趨勢。AirWallex、GCash、Goto、Wise、Nium 和 LianLian Global 等行業領導者將分享他們對亞洲金融科技領域快速增長的洞察與潛力。



今年峰會將重點關注亞洲區的監管機構角色，展現亞洲區在推動公私部門合作方面的決心。重要與會者包括泰國銀行副行長 Roong Mallikamas、馬來西亞國家銀行副行長 Adnan Zaylani 、菲律賓中央銀行副行長 Chuchi Fonacier 、香港金融管理局首席金融科技總監周惠強，以及泰國證券交易委員會副秘書長 Jomkwan Kongsakul 等。



Money20/20 亞洲內容副總裁Ian Fong表示:「今年四月，Money20/20 亞洲峰會將匯聚監管機構和行業領袖共同探討銀行業和跨境支付的未來，屆時曼谷將於成為金融科技創新的重心。我們目前制定的議程著重推動目標性的創新，並為跨界合作提供獨特的平台。我們期待促進交流，為全球增長最快速的地區之一定義金融科技的下一個篇章。」



多位重量級演講者將在峰會的四個演講台上發言，包括Exchange Stage、Unfiltered Stage、Money Pot和HumanA.I.ty Stage（由 Money20/20的 人工智能成員Aiana 聯合主持），演講者包括摩根大通支付部門泰國負責人 Pitcha Siriyaphan、VISA 中小企業接受解決方案總監 Maria Peralta、GoTo 集團首席運營官 Hans Patuwo、NPCI International 首席執行官 Ritesh Shukla、KakaoBank Corp 創始人兼首席執行官 Daniel Yun，以及 YTL AI Labs 和 YTL-Sea 數字銀行項目的首席執行官兼首席產品官 Chee Mun Foong。



KakaoBank Corp 創始人兼首席執行官 Daniel Yun表示: 「數字銀行的盈利之路充滿挑戰，但只要有策略得當便可達成目標。KakaoBank致力打造以客戶為中心、以創新為驅動的銀行平台，提供包括 KakaoBank 在內超過50家合作公司的貸款產品，重新定義客戶的日常金融體驗。我們已成功為韓國超過80%的勞動人口提供服務。Money20/20 亞洲峰會是亞太區首屈一指的金融科技盛會，匯聚了金融科技、支付和銀行業最具影響力的聲音，共同塑造行業的未來。這為 KakaoBank 提供了絕佳舞台，展現我們的成功，分享我們如何透過 AI 技術領先銀行業的願景，並與推動亞洲金融創新的行業領袖共同探索數字銀行格局的演變。」



Money20/20 亞洲峰會的議程正在不斷更新，詳情可在此處參閱。演講者名單可在此處查閱，媒體可在此處申請註冊獲取媒體通行證。