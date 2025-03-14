MSIG 透過與其美國辦事處的策略合作 擴展在香港和新加坡的政治風險和貿易信用保險業務

香港 - 2025年3月14日 - MSIG 香港和 MSIG 新加坡聯合宣布，與 MSIG 美國展開策略合作，以增強公司在亞洲主要金融中心的政治風險和貿易信用保險業務。這項舉措加強了 MSIG 為環球客戶提供適切保障的承諾，以及鞏固其在主要國際市場上的足跡。



這項合作充分利用了 MSIG 美國經驗豐富的政治風險和貿易信用保險承保團隊的專業知識，以及 MSIG 香港和 MSIG 新加坡在當地的市場佔有率和本地市場知識。這強大的組合讓公司能夠把握該地區對政治風險和貿易信用保險解決方案日益增長的需求，確保為企業在不斷變化的全球貿易環境中提供全面和適切的保障。



「在亞洲擴展我們的政治風險和貿易信用保險業務是 MSIG 美國的一個關鍵策略。」MSIG美國行政總裁Peter McKenna 說。「通過與 MSIG香港和 MSIG新加坡的合作，我們正在加強為環球客戶提供適切解決方案的能力，以應對國際貿易的挑戰。這一夥伴合作關係凸顯了我們致力成為企業的可靠風險管理夥伴，協助其在複雜環境中營運的承諾。」



MSIG Asia 行政總裁 Clemens Philippi 補充道，「這項舉措與我們的區域增長策略相一致，強化了我們在整個亞洲提供增強風險解決方案的能力。由 Dan Riordan 和 Richard Abizaid 所帶領的 MSIG 美國專業承保團隊，加上我們在本地市場的佔有率，讓我們能夠為該地區的企業提供更好的服務，協助他們有信心地應對不斷變化的經濟和政治環境。」



MSIG 美國的Class 15、 A+ 財務實力評級和品牌知名度促進了與客戶和經紀之間的聯繫，增強了公司在市場上的競爭優勢。這次合作展現 MSIG美國致力提供創新的保險解決方案，以應對國際貿易和投資不斷變化的挑戰。



MSIG 美國政治風險和貿易信用主管 Dan Riordan 表示：「隨著企業尋求保障以應對不確定的地緣政治和經濟狀況，政治風險和貿易信用保險的需求正在迅速增加。我們與 MSIG 香港和 MSIG 新加坡的合作，讓我們能提供更多本地專業知識，加強我們提供全面保障的能力，以滿足跨國客戶的需求。」



MSIG香港行政總裁祈菲臘（Philip Kent）表示：「我們很高興能與MSIG美國合作，以提升我們的政治風險和貿易信用保險服務。這次合作不僅增強了我們的能力，也凸顯了我們致力為香港的客戶提供全面和適切解決方案的承諾。通過利用我們團隊的專業知識和市場知識，我們能更有效地支持企業應對國際貿易的複雜性，並減輕潛在風險。」



