MT5交易平台—以交易者體驗為核心的尖端革新科技正式在Ultima Markets上線

香港 - 2025年4月2日 - MetaTrader 5 (MT5) 外匯及差價合約交易平台正式在全球知名的差價合約經紀商 Ultima Markets上線 ，旨在為交易者提供更優化、個人化及更高效的產品交易體驗。MT5平台以其智能化特性著稱，專注於提升用戶體驗與交易效率，並提供進階圖表、分析工具、AI風險管理技術、靈活的訂單執行和智能跟單功能，全面的市場數據支持使其成為交易者的理想之選。



Ultima Markets 亞太區業務總監 Jack Li 表示：



「MT5的上線標誌著我們在提供更高效交易體驗方面邁出了重要一步。我們的技術不僅符合國際頂尖標準，設計功能圍繞交易者需求而定，無論您是初學者、中級交易者還是專家，MT5都能提供先進的分析工具，如歷史數據回測和客製化圖表，幫助您更快完成交易。從訂單執行、智能跟單系統到交易教學，我們的終極目標是協助每位交易者取得成功。」



一站式智能化交易管理，掌握全球市場大數據分析



隨著金融市場的不斷變化，交易者需要更先進的工具應對市場波動。Ultima Markets MT5 與全球市場無縫接軌，支援多種產品交易，包括外匯、股票、大宗商品、指數、差價合約（CFD） 以及加密貨幣等，讓交易者能夠在單一平台上輕鬆進行各類熱門交易。



MT5 教學與尖端功能：讓交易更高效



在Ultima Markets上線的 MT5程式交易平台上擁有多項AI智能化功能，包括：



