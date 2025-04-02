MT5交易平台—以交易者體驗為核心的尖端革新科技正式在Ultima Markets上線

香港 - 2025年4月2日 - MetaTrader 5 (MT5) 外匯及差價合約交易平台正式在全球知名的差價合約經紀商 Ultima Markets上線 ，旨在為交易者提供更優化、個人化及更高效的產品交易體驗。MT5平台以其智能化特性著稱，專注於提升用戶體驗與交易效率，並提供進階圖表、分析工具、AI風險管理技術、靈活的訂單執行和智能跟單功能，全面的市場數據支持使其成為交易者的理想之選。
Ultima Markets 亞太區業務總監 Jack Li 表示：
「MT5的上線標誌著我們在提供更高效交易體驗方面邁出了重要一步。我們的技術不僅符合國際頂尖標準，設計功能圍繞交易者需求而定，無論您是初學者、中級交易者還是專家，MT5都能提供先進的分析工具，如歷史數據回測和客製化圖表，幫助您更快完成交易。從訂單執行、智能跟單系統到交易教學，我們的終極目標是協助每位交易者取得成功。」
一站式智能化交易管理，掌握全球市場大數據分析
隨著金融市場的不斷變化，交易者需要更先進的工具應對市場波動。Ultima Markets MT5 與全球市場無縫接軌，支援多種產品交易，包括外匯、股票、大宗商品、指數、差價合約（CFD） 以及加密貨幣等，讓交易者能夠在單一平台上輕鬆進行各類熱門交易。
MT5 教學與尖端功能：讓交易更高效
在Ultima Markets上線的 MT5程式交易平台上擁有多項AI智能化功能，包括：
- 智能交易策略與 EA 編寫教學 ：系統支援AI專家顧問 （Expert Advisor），提供自動化及高效能的交易及分析策略，實現 24/7 全天候交易。MT5 教學讓用戶輕鬆學習如何開發和部署智能交易策略，實現自動化交易。
- 靈活訂單執行：提供多種訂單類型和對沖選項，毫秒級訂單處理，降低滑點風險，提高交易效率。
- 進階圖表與指標分析： 配備超過 80+內建指標（如 MT5 MACD 和自定義指標），以及 21 個時間週期選擇幫助用戶優化交易策略。
- 市場新聞及走勢洞察：具備強大的數據追蹤功能包括歷史數據回測，能即時獲取全球市場最新消息及價格走勢，幫助交易者分析及制定策略。
Ultima Markets 的MT5能實現跨平台支援，用於 Windows、Mac、iOS、Android 和網頁版！無論您身在何處，何時想交易，MT5讓交易者隨時隨地掌握市場動態。瀏覽UM交易學院，以了解更多MT5詳情。
關於 Ultima Markets
Ultima Markets 是一家屢獲殊榮的全球外匯與差價合約（CFD）交易平台，致力於為交易者打造安全、可靠且創新的交易環境。公司以嚴謹的監管標準、穩健的風險管理及卓越的客戶服務聞名，為全球用戶提供卓越的交易體驗。
我們支持外匯、金屬、商品、指數、差價合約 (CFD) 和加密貨幣等250多種金融工具交易，並在全球擁有 15 個辦事處及超過 2000 名專業人員，以滿足全球交易者的不同需求。為了更精準滿足客戶需求，Ultima Markets 提供標準帳戶、ECN 帳戶、美分賬戶，無論是初次入市的交易者或是高交易量的專業用戶，均可享有量身定制的賬戶服務。
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請瀏覽Ultima Markets官網以了解更多資訊。
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