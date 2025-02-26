MTF明德金融黃金交易大賽：冠軍以1049%增長率盈利摘冠，獎金總額超過50萬港元

專業可靠，MTF明德金融提供低點差和穩定平台，助力交易者實現穩定獲利香港 - 2025年2月26日 - MTF明德金融黃金交易大賽初賽圓滿落幕，參賽者們在競爭激烈的環境中展示了卓越的交易技巧和策略。此次比賽突顯了MTF明德金融提供的超低點差（0.15美元）和穩定交易平台，並證明了黃金交易市場的獲利潛力。作為香港金銀業貿易場AA類行員（行員編號194號），MTF明德金融不僅提供實金和保證金交易服務，還擁有香港海關貴金屬交易商A牌（註冊號A-B-23-07-00744）。同時，明德金融獲得了信報、Capital資本平台及iMoney智富雜誌的多項卓越貴金屬交易平台獎項，確保每位交易者都能享有專業和可靠的交易環境。
在初賽中，冠軍選手以1049%的增長率成功摘冠，並且整個比賽派發的總獎金超過50萬港元，這再次證明了黃金交易市場在正確平台上所擁有的高潛力獲利空間。
冠軍：朱德誠（1049%）——以激進策略和明德金融的穩定平台勇奪冠軍
朱德誠在初賽中以1049%的增長率獲得冠軍。他強調：「我使用短線激進策略，並且充分利用明德金融的低點差和穩定的報價系統，成功在波動的市場中獲得了可觀的回報。」他指出，明德金融作為金銀業貿易場的成員，具備高度的行業信譽和透明的交易環境，讓他在市場波動中能夠保持穩定並取得優異的成果。朱德誠的成功不僅來自於他精準的策略，也源於MTF明德金融的專業平台，使得他能夠獲得10倍利潤，並成為本次大賽的冠軍。
亞軍：藍世昌（849%）——穩定策略和明德金融的穩定報價
藍世昌在初賽中獲得了849%的增長率，並分享道：「黃金市場波動大，但明德金融的低點差和穩定的報價系統讓我能夠專注於策略，成功抓住盈利機會。」他特別提到，明德金融作為香港金銀業貿易場的會員，提供了可靠的交易環境，這讓他能夠在競爭激烈的市場中穩步獲利。
季軍：陳春才（823%）——長期穩定性與風險管理兼顧
陳春才以823%的增長率獲得季軍，他分享道：「我偏向穩定的長期策略，明德金融的透明交易環境和低點差，幫助我有效管理風險，從而實現穩定增長。」他強調，明德金融作為持牌經紀商和金銀業貿易場的成員，讓他對平台的安全性和交易透明度充滿信心。
第四名：黃厚恩（787%）——圖表分析與風險管理的完美結合
黃厚恩在初賽中獲得787%的增長，他表示：「我習慣使用圖表分析來做決策，而明德金融的穩定報價幫助我更好地執行策略，並減少了滑點和交易成本。」他也提到，明德金融的全天候客服支持讓他在交易過程中感到更加安心，尤其是在高波動的市場中。
第五名：王俊文（687%）——24小時交易靈活性加強策略執行
王俊文在初賽中達成了687%的增長，他表示：「黃金市場的24小時開放特性讓我可以隨時進行交易，明德金融的低點差和快速的入金服務讓我能夠隨時調整交易策略。」他認為，MTF明德金融作為金銀業貿易場的會員，提供的穩定交易環境和透明報價讓他在競爭中保持優勢。
初賽其他優秀選手：
* 翟敬業（629%）: 他選擇了短期交易與長期趨勢結合的策略，並利用明德金融提供的穩定點差，成功應對黃金市場的劇烈波動。
* 張建忠（642%）: 他採用了Swing Trade交易方式抓住黃金波動的機會，並通過明德金融的低點差及全天候支援在競賽中取得佳績。
總結：決賽即將來臨，明德金融為更多交易者提供穩定獲利機會
初賽的成功展示了明德金融提供的穩定交易環境，並充分證明了黃金市場的獲利潛力。參賽者們的成功不僅來自於他們的個人策略，還得益於明德金融的低點差、穩定報價和透明交易環境。隨著決賽的即將來臨，參賽者將面臨更高的挑戰，更多的交易機會，這也是明德金融為所有交易者提供的可靠保障。
明德金融的關鍵優勢包括：
* 0.15美元超低點差：降低交易成本，提升盈利空間
* 穩定報價，無惡意抹價：即使市場波動，依然提供公平的交易環境
* 快速出入金：確保資金靈活調動，把握最佳交易時機
* 24小時交易支援：不論何時何地，都有專業客服協助
* 金銀業貿易場成員及海關註冊：保障交易者資金安全，提供法規支持
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MTF明德金融
MTF明德金融是香港金銀業貿易場AA類行員（行員編號194號）及持有香港海關貴金屬交易商A牌（註冊號A-B-23-07-00744）的專業金融服務機構。作為領先的貴金屬交易平台，我們專注於提供實金交易及保證金交易服務，致力於為客戶提供穩定、高效的交易環境。
憑藉強大的技術平台支持和行業領先的透明度，MTF明德金融在貴金屬交易領域積累了深厚的經驗，榮獲了《信報》頒發的《2024卓越貴金屬交易平台服務獎》，《2023卓越貴金屬交易平台服務獎》，以及《Capital資本平台》頒發的《卓越網上貴金屬買賣服務獎》和《iMoney智富》頒發的《最佳貴金屬交易平台》獎項。
我們憑藉專業的團隊和創新的技術方案，致力於幫助投資者抓住市場機遇、實現財富增值。無論是個人投資者還是機構客戶，MTF明德金融都提供了可靠的交易平台和卓越的客戶支持，確保客戶在黃金、白銀等貴金屬市場中的交易體驗更加高效與安全。