MTF明德金融黃金交易大賽：冠軍以1049%增長率盈利摘冠，獎金總額超過50萬港元

專業可靠，MTF明德金融提供低點差和穩定平台，助力交易者實現穩定獲利

明德金融黃金交易比賽

香港 - 2025年2月26日 - MTF明德金融黃金交易大賽初賽圓滿落幕，參賽者們在競爭激烈的環境中展示了卓越的交易技巧和策略。此次比賽突顯了MTF明德金融提供的超低點差（0.15美元）和穩定交易平台，並證明了黃金交易市場的獲利潛力。作為香港金銀業貿易場AA類行員（行員編號194號），MTF明德金融不僅提供實金和保證金交易服務，還擁有香港海關貴金屬交易商A牌（註冊號A-B-23-07-00744）。同時，明德金融獲得了信報、Capital資本平台及iMoney智富雜誌的多項卓越貴金屬交易平台獎項，確保每位交易者都能享有專業和可靠的交易環境。在初賽中，冠軍選手以1049%的增長率成功摘冠，並且整個比賽派發的總獎金超過50萬港元，這再次證明了黃金交易市場在正確平台上所擁有的高潛力獲利空間。朱德誠在初賽中以1049%的增長率獲得冠軍。他強調：「我使用短線激進策略，並且充分利用明德金融的低點差和穩定的報價系統，成功在波動的市場中獲得了可觀的回報。」他指出，明德金融作為金銀業貿易場的成員，具備高度的行業信譽和透明的交易環境，讓他在市場波動中能夠保持穩定並取得優異的成果。朱德誠的成功不僅來自於他精準的策略，也源於MTF明德金融的專業平台，使得他能夠獲得10倍利潤，並成為本次大賽的冠軍。藍世昌在初賽中獲得了849%的增長率，並分享道：「黃金市場波動大，但明德金融的低點差和穩定的報價系統讓我能夠專注於策略，成功抓住盈利機會。」他特別提到，明德金融作為香港金銀業貿易場的會員，提供了可靠的交易環境，這讓他能夠在競爭激烈的市場中穩步獲利。陳春才以823%的增長率獲得季軍，他分享道：「我偏向穩定的長期策略，明德金融的透明交易環境和低點差，幫助我有效管理風險，從而實現穩定增長。」他強調，明德金融作為持牌經紀商和金銀業貿易場的成員，讓他對平台的安全性和交易透明度充滿信心。黃厚恩在初賽中獲得787%的增長，他表示：「我習慣使用圖表分析來做決策，而明德金融的穩定報價幫助我更好地執行策略，並減少了滑點和交易成本。」他也提到，明德金融的全天候客服支持讓他在交易過程中感到更加安心，尤其是在高波動的市場中。王俊文在初賽中達成了687%的增長，他表示：「黃金市場的24小時開放特性讓我可以隨時進行交易，明德金融的低點差和快速的入金服務讓我能夠隨時調整交易策略。」他認為，MTF明德金融作為金銀業貿易場的會員，提供的穩定交易環境和透明報價讓他在競爭中保持優勢。: 他選擇了短期交易與長期趨勢結合的策略，並利用明德金融提供的穩定點差，成功應對黃金市場的劇烈波動。: 他採用了Swing Trade交易方式抓住黃金波動的機會，並通過明德金融的低點差及全天候支援在競賽中取得佳績。初賽的成功展示了明德金融提供的穩定交易環境，並充分證明了黃金市場的獲利潛力。參賽者們的成功不僅來自於他們的個人策略，還得益於明德金融的低點差、穩定報價和透明交易環境。隨著決賽的即將來臨，參賽者將面臨更高的挑戰，更多的交易機會，這也是明德金融為所有交易者提供的可靠保障。：降低交易成本，提升盈利空間：即使市場波動，依然提供公平的交易環境：確保資金靈活調動，把握最佳交易時機：不論何時何地，都有專業客服協助：保障交易者資金安全，提供法規支持