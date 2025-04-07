Nelipak® 醫療包裝推出無菌屏障產品，深化亞太市場承諾

關於 Nelipak®

Nelipak® 是一家全球領先的醫療設備、診斷、藥物輸送和高端要求應用的硬質和軟性包裝解決方案製造商。為推動創新且永續的包裝發展，Nelipak® 提供一站式內部設計、原型製作、模具加工、模擬測試、驗證、實驗室及其他增值服務，以及一系列托盤封口設備。 Nelipak® 擁有約 1,400 名員工，全球設有 11 個據點，包括北美地區的 6 個據點 (美國、哥斯達黎加、波多黎各) 及歐洲地區的 5 個據點 (愛爾蘭、荷蘭、英國)，致力透過世界級的無塵室生產，提供卓越品質、服務及客戶體驗。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nelipak.com。



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