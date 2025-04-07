Nelipak® 醫療包裝推出無菌屏障產品，深化亞太市場承諾

積極提升區域專業實力及在地化方案，全面滿足亞太地區醫療需求的高度發展美國羅德島克蘭斯頓 - 2025年4月7日 - 全球領先的醫療設備、診斷、藥物輸送，及高端應用包裝方案製造商 Nelipak® Corporation宣布，將深化對亞太市場的承諾，透過直接服務模式及精選合作夥伴，為區內客戶提供更優質、更具針對性的支援與解決方案。
Nelipak® 醫療包裝系列涵蓋一系列量身訂製的無菌屏障包裝解決方案。該公司的柔性包裝產品線包括塗布捲材、模切蓋與片材、袋裝包裝及袋類產品。該等產品採用多種材料基底 (如 Tyvek®、醫療用紙、薄膜、鋁箔層壓材料)，並結合 Nelipak® 熱封塗層技術 (包括 Nelipak® CR27 和 Nelipak® SBP2000 塗層；Nelipak® PS 系列塗層紙)。這些廣受認可的軟性醫療包裝解決方案，源自 2019 年 Nelipak® 併購 Bemis® 歐洲醫療包裝業務後納入產品組合。此外，Nelipak® 亦提供硬質熱成型托盤及專業封口機，滿足多元醫療包裝需求。
Nelipak® 行政總裁 Pat Chambliss 表示：「我們的醫療包裝方案不僅廣泛應用於全球市場，並在亞太地區的使用經驗亦普及逾三十年。我們的產品可透過直接銷售，或經由精選的合作夥伴取得。這種直接合作的模式，讓我們能與客戶緊密配合，確保我們的包裝方案從構思到完成階段，皆能精準滿足特定需求。藉由直接合作，我們能簡化流程、降低成本，並免除替代方案的額外驗證，同時維持一貫的高端品質與專業服務。」
擁有逾 70 年在醫療領域設計及開發無菌屏障包裝的專業經驗，Nelipak® 深切了解亞太地區客戶在技術與發展上的獨特需求與願景。為提升自身能力以滿足客戶不斷變化的需求，Nelipak® 現正積極投資無菌醫療包裝的未來發展。
為回應客戶日趨多元化的需求，Nelipak® 正積極提升亞太地區的服務能力，擴大專業技術與及地區資源，全力支援區內發展。其中包括利用現有的全球資源，同時建立更多當地資源 (包括商業、技術、服務等)，並將創新設計引入亞太地區，為區內醫療企業提供更具前瞻性的包裝解決方案。
Nelipak® 的醫療包裝團隊積極與客戶攜手合作，除能幫助客戶取得成功見解與解決方案，並能推動客戶業務，在醫療市場中脫穎而出。亞太地區客戶如欲了解更多有關 Nelipak® 的醫療包裝方案，可透過電子郵件：[email protected] 與該公司團隊聯絡。
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關於 Nelipak®
Nelipak® 是一家全球領先的醫療設備、診斷、藥物輸送和高端要求應用的硬質和軟性包裝解決方案製造商。為推動創新且永續的包裝發展，Nelipak® 提供一站式內部設計、原型製作、模具加工、模擬測試、驗證、實驗室及其他增值服務，以及一系列托盤封口設備。 Nelipak® 擁有約 1,400 名員工，全球設有 11 個據點，包括北美地區的 6 個據點 (美國、哥斯達黎加、波多黎各) 及歐洲地區的 5 個據點 (愛爾蘭、荷蘭、英國)，致力透過世界級的無塵室生產，提供卓越品質、服務及客戶體驗。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nelipak.com。
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