NTT 於香港推出全新OCEAN Intelligence™平台革新智能建築 將AI注入建築，普及應用輕鬆解鎖

打造開放式合作夥伴生態香港 - 2025年2月27日 - 作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia (NTT) 今天在香港推出 OCEAN Intelligence™，一個以人工智能 (AI) 驅動的開放式平台，徹底改變智能建築管理。該平台務求將AI注入建築，並透過開放的夥伴生態系統促進合作及創新，為建築管理帶來革命性的改變。
OCEAN Intelligence™ 的核心理念是透過三個基礎支柱實現AI普及應用：
- 開放平台打破專有障礙和數據孤島，並實現 OT/IT/IoT 的融合；
- 開放的合作夥伴生態系統促使本地和全球技術供應商之間的創新及協作，並創建新服務；
- 利用開放式硬件，以經濟高效的方式收集即時的高密度設備數據，並通過自動化營運流程實現數據的數碼化，為機器學習奠定了卓越的數據基礎。
該平台建基於NTT對推動智能建築的開放創新承諾。蓬勃發展的合作夥伴生態系統可從初創公司和行業夥伴引入最新技術，為市場提供更多選擇。例如，用戶可以受惠於由香港科學園培育的初創公司Carnot Innovations 的冷卻機組能源優化解決方案，該方案利用 AI 分析營運數據，以提高效率並降低能源消耗和成本。透過Carnot Innovations與OCEAN Intelligence™的整合，可直接管理冷卻機組，打破數據孤島，並利用預設的數據模板快速部署，同時提供單一視窗的管理界面。
蘇耀宗補充道：「開放與協作在現今複雜的建築環境以及急速發展的AI及IoT技術趨勢中至關重要，開放的合作夥伴生態系統可提供的價值遠大於獨立研發的技術。隨著全球智能建築市場預計將在 2035年達到 3,590 億美元，並以每年超過 24% 的速度增長，我們正為整個生態系統中的合作夥伴包括硬件製造商以至專業的 AI 解決方案供應商，創造龐大的商機。這種以合作夥伴為中心
的策略創造了互利共贏的局面：合作夥伴得到進入新市場和收入來源的機會，而客戶則獲得針對其特定需求而度身訂造的最佳解決方案。」
Carnot Innovations 共同創辦人兼首席執行官 Ashish Jerry Justin 表示：「現今複雜的建築挑戰需要協作的解決方案。Carnot Innovations在AI範疇擁有深厚的專業知識和成功經驗，並與 NTT 等業界領導者合作。OCEAN Intelligence™ 合作夥伴生態系統讓我們能以尖端的AI科技來填補關鍵解決方案的缺口。憑藉 NTT 的資源，我們能為本地客戶提供更強大的支援，最終給予客戶更多選擇，以及更完善的整合，使智能建築轉型的旅途更流暢。」
憑藉NTT的全球研發資源和本地人才，該平台可協助企業實現顯著的成本效益、優化建築運作並提升資產價值。OCEAN Intelligence™已在NTT的設施及香港和其他地區客戶中投入使用，並計劃進一步推展至國際市場。
NTT Com Asia首席營收總監曾慶德表示：「我們投放超過1.7億港元於技術研發上，亦突顯了我們對AI及智慧城市願景的重視及策略性擴展。這與香港政府致力於打造本港成為區內領先的資訊科技樞紐之目標不謀而合。透過推動智能建築管理的創新及支持關鍵設施的發展，我們正積極為香港的科技發展進程作出貢獻，鞏固其作為亞洲以至全球智慧城市發展中的先驅地位。」
是次OCEAN Intelligence™的推出是NTT在一系列策略性倡議中的重要投資，旨在推動香港的數碼轉型，促使香港成為智慧城市。繼2024年4月成功推出NTT創新科技發展聯盟計劃、2024年6月推出高效能運算即服務(High-Performance Computing as-a service)及採用直接液體冷卻技術(Direct Liquid Cooling)的AI就緒數據中心，以及2024年9月推出私有5G服務後，這次推出的服務彰顯了NTT致力為香港未來提供尖端解決方案的承諾。
OCEAN Intelligence™： 主要優點
OCEAN Intelligence™ 收集和處理來自不同建築系統的資料，以無與倫比的精確度優化效能。對於用戶來說﹐其優點包括：
- 預測型AI：該平台使用AI自動執行任務，並提供即時見解，大幅提升效率。它能幫助企業減少高達 75%的維護停機時間，將新建築的數據提供速度提升 2 倍，並在決策及事故根源分析方面提升速度達到 5倍。
- 成本優化： 用戶可節省高達 30% 的空調能源費用、透過預測性維護減少高達 50% 的維護開支，並利用開放數據收集硬件將數據收集成本降低 40% 。
- 可定制及模組化的靈活性：該平台的設計開放且模組化。因此可與現有的平台或解決方案一起進行部署，或與合作夥伴目前和未來的解決方案整合。這為客戶提供了構建自己平台的自由，可以根據業務需求擴充，並增加獨特的功能和服務，充分發揮建築物的價值，而這一切都能在單一平台內完成。
關於 OCEAN Intelligence™
OCEAN Intelligence™ 是一個開放、可擴充的平台，旨在將AI注入建築。
它不僅收集物聯網（IoT）和建築信息模型 （BIM）數據，還能即時提供可行的見解，打破數據孤島，並提供靈活的模組化設計，以及一系列由開放式合作夥伴生態系統支持的即時整合解決方案。從數碼建築到數碼營運，OCEAN Intelligence™ 是創造更智能、可持續的建築策略夥伴。
關於 NTT Com Asia
作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia Limited（"NTT"）致力提供最佳的 ICT 基礎設施服務和高端技術，以實現智能世界的願景。
憑藉日本 docomo business領先的企業流動網絡技術，NTT引入尖端的物聯網、人工智能及數碼解決方案，以支援企業在數碼轉型旅途上制定流動網絡為首的業務策略。
如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.ntt.com.hk。
關於 Carnot Innovations
Carnot Innovations 是香港AI能源優化解決方案的先驅。我們透過智能化建築來提升維護效率和節能表現。我們的項目涵蓋甲級商業大廈、高級購物商場、基礎設施和醫院等。我們每天都在幫助企業減少碳排放，以達成其 ESG 目標。我們的AI技術已在香港、新加坡、泰國和台灣的 100 多座建築物中應用。