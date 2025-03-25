NTT 於 am730 ESG 綠色發展及碳中和大獎 2024 中榮獲傑出綠色應用大獎 - 綠色科技產品 (智能建築)

關於 OCEAN Intelligence™

OCEAN Intelligence™ 是一個開放、可擴充的平台，旨在將AI注入建築。



它不僅收集物聯網（IoT）和建築信息模型 （BIM ）數據，還能即時提供可行的見解，打破數據孤島，並提供靈活的模組化設計，以及一系列由開放式合作夥伴生態系統支持的即時整合解決方案。從數碼建築到數碼營運，OCEAN Intelligence™ 是創造更智能、可持續的建築策略夥伴。



關於 NTT Com Asia

作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia Limited（"NTT"）致力提供最佳的 ICT 基礎設施服務和高端技術，以實現智能世界的願景。



憑藉日本 docomo business領先的企業流動網絡技術，NTT引入尖端的物聯網、人工智能及數碼解決方案，以支援企業在數碼轉型旅途上制定流動網絡為首的業務策略。



如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.ntt.com.hk。

