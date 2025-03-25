NTT 於 am730 ESG 綠色發展及碳中和大獎 2024 中榮獲傑出綠色應用大獎 - 綠色科技產品 (智能建築)

表彰OCEAN Intelligence™ 於推動智慧建築的卓越營運和可持續性之非凡成就香港 - 2025年3月25日 - 作為全球領先的電訊及 ICT 服務供應商 NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia (NTT) 欣喜地宣佈於am730 主辦的ESG 綠色發展及碳中和大獎 2024 中，榮獲傑出綠色應用大獎 - 綠色科技產品 (智能建築)，以表彰NTT 在綠色技術領域上的可持續性和創新承諾，並透過其全新推出的 OCEAN Intelligence™作印證，一個旨在為智慧建築管理帶來革命性改變的人工智能 (AI) 驅動開放式平台。
獲獎的 OCEAN Intelligence™ 於實現將AI注入建築的同時，以最可持續的方式滿足建築的各類營運需求和目標，並透過其核心特性體現，包括可打破數據孤島的開放性，整合每個 OT、IT 和 IoT 設備以進行有效的集中管理，以及其開放的合作夥伴生態系統，引進初創公司及合作夥伴的先進技術，提供針對建築特定需求如綠色和可持續性等目標的解決方案。例如，由技術初創公司 Carnot Innovations支援的 OCEAN Intelligence™冷卻機組能源優化解決方案，可讓用戶透過AI 分析營運數據來提高冷卻機組之效率並降低其能源消耗。
「可持續性一直是建築管理上的重要一環，亦是智慧建築於數碼化轉型過程中的關鍵考量。我們非常榮幸能夠獲此殊榮，突顯了 OCEAN Intelligence™的開放性、可擴展性和靈活性優勢，優化建築營運並以可持續的方式提升資產價值。」NTT Com Asia 香港數據中心高級副總裁蘇耀宗表示。「這也重申了NTT 對可持續發展的承諾，透過創新科技達致更大的社會和諧及福祉。」
NTT 致力於 2030 年將其數據中心業務營運中的溫室氣體排放減少至零，並於 2040 年在整個價值鏈中實現凈零排放。
由 am730 主辦的 ESG 綠色發展及碳中和大獎旨在表彰在環境、社會和治理（ESG）實踐中表現卓越的組織及公司。
如欲了解更多關於OCEAN Intelligence™ 的資訊，請瀏覽網站 www.oceanintels.ai。
關於 OCEAN Intelligence™
OCEAN Intelligence™ 是一個開放、可擴充的平台，旨在將AI注入建築。
它不僅收集物聯網（IoT）和建築信息模型 （BIM ）數據，還能即時提供可行的見解，打破數據孤島，並提供靈活的模組化設計，以及一系列由開放式合作夥伴生態系統支持的即時整合解決方案。從數碼建築到數碼營運，OCEAN Intelligence™ 是創造更智能、可持續的建築策略夥伴。
關於 NTT Com Asia
作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia Limited（"NTT"）致力提供最佳的 ICT 基礎設施服務和高端技術，以實現智能世界的願景。
憑藉日本 docomo business領先的企業流動網絡技術，NTT引入尖端的物聯網、人工智能及數碼解決方案，以支援企業在數碼轉型旅途上制定流動網絡為首的業務策略。
如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.ntt.com.hk。