OCBC華僑銀行香港與客戶及社區同慶佳節

零售銀行呈獻《繽紛聖誕冬日賞》回饋客戶支持香港 - 2024 年 12 月 5 日 - OCBC華僑銀行香港藉著佳節與客戶及社區同慶繽紛聖誕冬日，特意送上歷史悠久的新加坡著名品牌斑蘭蛋糕，以答謝客戶及社區一直以來的信任和支持。
OCBC華僑銀行在東盟和大中華區的綜合業務，加上獨特新加坡和香港的策略性雙樞紐定位，均令集團在執行企業策略方面，尤其在現今龐雜的金融環境中取得良好進展。OCBC華僑銀行集團的盈利連續兩年創新高，而於今年首9個月的淨利潤更創下了59億坡元的亮麗佳績，當中高端客戶層的「宏富理財」，香港的新客戶及資產規模按年均獲得強勁雙位數字增長，而其中離岸中國內地客戶總數更比往年增加超過一倍。
華僑銀行環球個人銀行業務總裁郭斯強先生表示：「這著名傳統品牌斑蘭蛋糕與華僑銀行同樣源於新加坡，歷史悠久。為表達華僑銀行對客戶的謝意，我們很高興與客戶及社區分享這份冬日喜悅，一嚐獨有的『新加坡風味』。我們期望零售銀行業務在香港會帶來更多突破。」
華僑銀行香港行政總裁王克先生表示：「12月充滿節日氣氛，透過是次冬日賞活動，我衷心感謝客戶過去對華僑銀行的信任和支持。透過集團在亞洲的領先金融服務合作伙伴地位，華僑銀行香港將繼續為持份者帶來長遠價值，以跨地域團隊幫助人們和社區實現他們的理想。」
《繽紛聖誕冬日賞》將於2024年12月12日下午6時至7時及於12月13日下午12時30分至4時30分在華僑銀行香港總行(中環皇后大道中161號)向客戶派發（先到先得，派完即止，受條款及細則約束）。詳情請與華僑銀行分行或客戶經理查詢。
關於華僑銀行
華僑銀行是新加坡成立時間最早的本土銀行，在1932年由三大華資銀行合併而成，當中最早的成立於1912年。華僑銀行是世界上最高度評價的銀行之一，擁有穆迪Aa1級評級及惠譽和標準普爾AA-評級。以廣泛認可的金融實力和穩定性，華僑銀行連續數年蟬聯由《環球金融》雜誌頒布的「全球最安全的50家銀行」贊譽，同時在《亞洲銀行家》雜誌的評選中榮膺「新加坡最佳管理銀行」殊榮。
以資產規模來說，華僑銀行是東南亞第二大金融服務集團。華僑銀行及其附屬公司向客戶提供全方位商業銀行、專業金融和財富管理服務，包括個人業務、公司業務、投資業務、私人銀行業務、交易銀行業務、財資業務、保險、資產管理和股票經紀業務。
華僑銀行的私人銀行服務由其全資附屬公司——新加坡銀行（Bank of Singapore）提供。新加坡銀行通過獨特的開放式產品平台，向客戶呈現資產類別中頂尖的產品組合。華僑銀行的附屬保險公司——大東方控股（Great Eastern Holdings），是新加坡和馬來西亞最大及歷史最悠久的人壽保險集團。其旗下的資產管理公司利安資金 （Lion Global Investors）是東南亞領先的私營資產管理公司之一。其經紀子公司華僑銀行證券是新加坡領先的證券公司之一。
華僑銀行的主要市場包括新加坡、馬來西亞、印尼和大中華。華僑銀行在19個國家和地區擁有近420家分行和代表處。
請瀏覽 www.ocbc.com.hk 以了解更多華僑銀行香港的資訊。
以資產規模來說，華僑銀行是東南亞第二大金融服務集團。華僑銀行及其附屬公司向客戶提供全方位商業銀行、專業金融和財富管理服務，包括個人業務、公司業務、投資業務、私人銀行業務、交易銀行業務、財資業務、保險、資產管理和股票經紀業務。
華僑銀行的私人銀行服務由其全資附屬公司——新加坡銀行（Bank of Singapore）提供。新加坡銀行通過獨特的開放式產品平台，向客戶呈現資產類別中頂尖的產品組合。華僑銀行的附屬保險公司——大東方控股（Great Eastern Holdings），是新加坡和馬來西亞最大及歷史最悠久的人壽保險集團。其旗下的資產管理公司利安資金 （Lion Global Investors）是東南亞領先的私營資產管理公司之一。其經紀子公司華僑銀行證券是新加坡領先的證券公司之一。
華僑銀行的主要市場包括新加坡、馬來西亞、印尼和大中華。華僑銀行在19個國家和地區擁有近420家分行和代表處。
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