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市場快訊
2024-12-05 20:00:00

OCBC華僑銀行香港與客戶及社區同慶佳節

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零售銀行呈獻《繽紛聖誕冬日賞》回饋客戶支持

香港 - 2024 年 12 月 5 日 - OCBC華僑銀行香港藉著佳節與客戶及社區同慶繽紛聖誕冬日，特意送上歷史悠久的新加坡著名品牌斑蘭蛋糕，以答謝客戶及社區一直以來的信任和支持。

在這個繽紛聖誕冬日賞，OCBC華僑銀行管理層特意為客戶及社區送上新加坡老字號斑蘭蛋糕以表謝意。來年OCBC華僑銀行將繼續提升產品及服務，以滿足客戶的不同需要。
在這個繽紛聖誕冬日賞，OCBC華僑銀行管理層特意為客戶及社區送上新加坡老字號斑蘭蛋糕以表謝意。來年OCBC華僑銀行將繼續提升產品及服務，以滿足客戶的不同需要。

OCBC華僑銀行在東盟和大中華區的綜合業務，加上獨特新加坡和香港的策略性雙樞紐定位，均令集團在執行企業策略方面，尤其在現今龐雜的金融環境中取得良好進展。OCBC華僑銀行集團的盈利連續兩年創新高，而於今年首9個月的淨利潤更創下了59億坡元的亮麗佳績，當中高端客戶層的「宏富理財」，香港的新客戶及資產規模按年均獲得強勁雙位數字增長，而其中離岸中國內地客戶總數更比往年增加超過一倍。

華僑銀行環球個人銀行業務總裁郭斯強先生表示：「這著名傳統品牌斑蘭蛋糕與華僑銀行同樣源於新加坡，歷史悠久。為表達華僑銀行對客戶的謝意，我們很高興與客戶及社區分享這份冬日喜悅，一嚐獨有的『新加坡風味』。我們期望零售銀行業務在香港會帶來更多突破。」

華僑銀行香港行政總裁王克先生表示：「12月充滿節日氣氛，透過是次冬日賞活動，我衷心感謝客戶過去對華僑銀行的信任和支持。透過集團在亞洲的領先金融服務合作伙伴地位，華僑銀行香港將繼續為持份者帶來長遠價值，以跨地域團隊幫助人們和社區實現他們的理想。」

《繽紛聖誕冬日賞》將於2024年12月12日下午6時至7時及於12月13日下午12時30分至4時30分在華僑銀行香港總行(中環皇后大道中161號)向客戶派發（先到先得，派完即止，受條款及細則約束）。詳情請與華僑銀行分行或客戶經理查詢。

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關於華僑銀行

華僑銀行是新加坡成立時間最早的本土銀行，在1932年由三大華資銀行合併而成，當中最早的成立於1912年。華僑銀行是世界上最高度評價的銀行之一，擁有穆迪Aa1級評級及惠譽和標準普爾AA-評級。以廣泛認可的金融實力和穩定性，華僑銀行連續數年蟬聯由《環球金融》雜誌頒布的「全球最安全的50家銀行」贊譽，同時在《亞洲銀行家》雜誌的評選中榮膺「新加坡最佳管理銀行」殊榮。

以資產規模來說，華僑銀行是東南亞第二大金融服務集團。華僑銀行及其附屬公司向客戶提供全方位商業銀行、專業金融和財富管理服務，包括個人業務、公司業務、投資業務、私人銀行業務、交易銀行業務、財資業務、保險、資產管理和股票經紀業務。

華僑銀行的私人銀行服務由其全資附屬公司——新加坡銀行（Bank of Singapore）提供。新加坡銀行通過獨特的開放式產品平台，向客戶呈現資產類別中頂尖的產品組合。華僑銀行的附屬保險公司——大東方控股（Great Eastern Holdings），是新加坡和馬來西亞最大及歷史最悠久的人壽保險集團。其旗下的資產管理公司利安資金 （Lion Global Investors）是東南亞領先的私營資產管理公司之一。其經紀子公司華僑銀行證券是新加坡領先的證券公司之一。

華僑銀行的主要市場包括新加坡、馬來西亞、印尼和大中華。華僑銀行在19個國家和地區擁有近420家分行和代表處。

請瀏覽 以了解更多華僑銀行香港的資訊。

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