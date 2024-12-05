OCBC華僑銀行香港與客戶及社區同慶佳節

零售銀行呈獻《繽紛聖誕冬日賞》回饋客戶支持

在這個繽紛聖誕冬日賞，OCBC華僑銀行管理層特意為客戶及社區送上新加坡老字號斑蘭蛋糕以表謝意。來年OCBC華僑銀行將繼續提升產品及服務，以滿足客戶的不同需要。

香港 - 2024 年 12 月 5 日 - OCBC華僑銀行香港藉著佳節與客戶及社區同慶繽紛聖誕冬日，特意送上歷史悠久的新加坡著名品牌斑蘭蛋糕，以答謝客戶及社區一直以來的信任和支持。OCBC華僑銀行在東盟和大中華區的綜合業務，加上獨特新加坡和香港的策略性雙樞紐定位，均令集團在執行企業策略方面，尤其在現今龐雜的金融環境中取得良好進展。OCBC華僑銀行集團的盈利連續兩年創新高，而於今年首9個月的淨利潤更創下了59億坡元的亮麗佳績，當中高端客戶層的「宏富理財」，香港的新客戶及資產規模按年均獲得強勁雙位數字增長，而其中離岸中國內地客戶總數更比往年增加超過一倍。表示：「這著名傳統品牌斑蘭蛋糕與華僑銀行同樣源於新加坡，歷史悠久。為表達華僑銀行對客戶的謝意，我們很高興與客戶及社區分享這份冬日喜悅，一嚐獨有的『新加坡風味』。我們期望零售銀行業務在香港會帶來更多突破。」表示：「12月充滿節日氣氛，透過是次冬日賞活動，我衷心感謝客戶過去對華僑銀行的信任和支持。透過集團在亞洲的領先金融服務合作伙伴地位，華僑銀行香港將繼續為持份者帶來長遠價值，以跨地域團隊幫助人們和社區實現他們的理想。」《繽紛聖誕冬日賞》將於2024年12月12日下午6時至7時及於12月13日下午12時30分至4時30分在華僑銀行香港總行(中環皇后大道中161號)向客戶派發（先到先得，派完即止，受條款及細則約束）。詳情請與華僑銀行分行或客戶經理查詢。