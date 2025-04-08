Oodles Smart榮獲「香港服務大獎2025—優化生活模式大獎」

香港 - 2025年4月8日 - 本港領先裝修承建商 德合集團控股有限公司 （「 德合集團 」或「本公司」，連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：0368.HK）欣然宣佈，旗下科技品牌 弦科技有限公司 （「 Oodles 」）之一站式線上展示平台 Oodles Smart ，榮獲 東周刊 頒發「 香港服務大獎2025：優化生活模式大獎 」。 Oodles Smart突破性地結合「人工智能（AI）」及大數據技術，能夠自動識別任何真實家居照片和效果圖，讓用戶從系統內置的材料庫中選擇心儀建材和家具，實時自由搭配，打造專屬的理想家居設計。顧客在裝修設計前便能預覽搭配效果，大大提升設計效率和準確性，顛覆傳統家居裝飾流程。評審委員會對Oodles Smart賦予用戶創造靈感的能力表示高度讚賞，認為其創新技術能為家居設計帶來突破，充分展現了卓越服務的價值。 德合集團主席兼執行董事吳志超先生 表示：「我們十分榮幸獲《東周刊》頒發『2025香港卓越服務大獎』。這項殊榮是對Oodles Smart團隊致力提供卓越服務及推動行業進步的認可。未來，我們將繼續秉承創新精神，研發出更多智慧產品，為本地裝修業界及其他行業提供更多元化的解決方案，滿足市場需求，同時改善市民的日常生活質素。我們亦會積極推動可持續發展理念，為香港的資訊科技應用開創更多可能性。」 「2025香港卓越服務大獎」是由《東周刊》策動舉辦的年度傑出企業及機構評選活動，旨在表揚為香港致力提供優質產品及服務，並對社會作出卓越貢獻，且深受市民廣泛認同的公司及機構。此獎項涵蓋城市基建、民生必需品以至生活享受等多個範疇，並交由公眾投票及專業評審委員會評核。

德合集團控股有限公司

德合集團控股有限公司（股票編號：0368）是香港一家具規模的承建商，擁有逾20 年營運歷史，提供裝修服務以及維修及保養服務。集團已為香港具規模的地產發展商的多個重要物業項目提供服務，當中包括全港各地的地標性商場、酒店及住宅項目。集團近年亦推出全新科技品牌「Oodles」，結合自家研發的科技及科技解決方案，組成集設計、配對、購物及資訊於一身的裝修服務平台，讓用家可以更方便及準確地實現未來的理想家居。

Oodles Smart

通過善用「人工智能（AI）」、自主編碼，以及大數據等技術，Oodles Smart能夠自行識別任何家居相片或效果圖，用家只需從預設材料庫選取心儀建材和傢具，便可實時自由配搭完成個人理想家居設計。



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