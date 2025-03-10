OPPO 頒發傳訊拓展 "2024年度合作伙伴"榮譽獎，表彰卓越專業全球新聞稿發布服務

香港 - 2025年3月10日 - 傳訊拓展作爲亞太地區首個全球新聞通訊社，再次榮獲OPPO頒發的"年度合作伙伴"大獎。這是傳訊拓展繼以卓越表現通過OPPO嚴格的年度供應商評估體系後第二次獲此殊榮。在OPPO的評估體系中，傳訊拓展獲得了超過90%的優異評分，達到A等級——被OPPO全球採購團隊評價爲"極其難以達成"的評級。這一備受尊崇的OPPO獎項進一步鞏固了傳訊拓展作爲全球信賴的新聞稿發布合作伙伴的地位。OPPO在頒獎時的正式表彰中高度評價了雙方的戰略合作價值，並表示："您展現了對客戶需求的深刻理解，並始終交付卓越的成果。"



傳訊拓展創始人兼首席執行官郭妙娥女士榮獲備受尊崇的OPPO“2024年度合作伙伴”大獎

自2019年以來，傳訊拓展一直是OPPO值得信賴的新聞通訊社合作伙伴。作爲全球領先的智能設備品牌，OPPO以美學設計與創新技術的完美結合而聞名。傳訊拓展通過其強大的新聞稿發布網絡，將OPPO新聞稿覆蓋亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲及英國、以及拉丁美洲等多個市場，爲其全球傳播戰略提供了有力支持。



"再次獲得OPPO'年度合作伙伴'這一榮譽，是傳訊拓展的驕傲，也是我們發布網絡和客戶服務卓越性的最好證明，"傳訊拓展創始人兼首席執行官郭妙娥女士表示。"這一獎項體現了我們對客戶需求的深刻理解，以及我們致力於全球交付超出預期成果的承諾。它彰顯了我們在將OPPO新聞稿精準傳遞給記者、確保高質量媒體平台發布新聞稿、並通過數據洞察和新聞稿發布輿情報告提供發布後報告方面的專業能力。我們持續投資於新聞稿發布網絡，確保OPPO的公關和市場團隊在全球傳播活動中實現卓越成果。傳訊拓展是企業和政府在提升全球品牌信任與認知方面的首選合作伙伴。"



通過覆蓋超過20萬名記者和編輯的廣泛數據庫，以及涵蓋500多個新聞行業領域的細分分類，傳訊拓展確保OPPO的新聞稿能夠精準觸達大衆媒體（如報紙）和目標行業媒體，包括電信與移動通信、通用科技、商業、金融、經濟、社會和環境、零售和生活方式等，這些領域正是OPPO業務傳播的關鍵。通過將OPPO的新聞稿直接發送至目標記者和編輯的郵箱，傳訊拓展的新聞稿發布服務促成了大量媒體撰寫，包括行業媒體如Gadgets 360、GMSArena、Phone Arena、Hardware Zone和Tech Edition，以及頂級媒體平台如CNBC、Forbes和南華早報等，爲OPPO的全球傳播活動帶來了顯著的影響力和廣泛的覆蓋。



OPPO媒體撰寫登上CNBC、Hardware Zone、Phone Arena及南華早報

傳訊拓展提供全方位傳播解決方案，專爲公關和投資者關係專業人士量身打造。其服務涵蓋全球廣泛的編輯和記者網絡、確保高質量真實媒體平台的新聞內容發布，以及多格式、可直接使用的新聞發布後報告，報告中包含數據洞察和創新的新聞稿發布輿情報告，幫助企業高管輕鬆完成戰略傳播成果的評估和彙報。