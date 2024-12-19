Osome全年收入增長超過 25% 產品需求及客戶忠誠度顯著提升 積極部署2025年業務增長藍圖

Osome 的淨推薦值（NPS）按季錄得接近三倍增長，反映客戶滿意度和忠誠度顯著提升。



客戶獲取成本（CAC）在過去六個月內下降 35%，主要通過改善支出和如善用歸因渠道等奏效的市場營銷策略，成功帶動客戶需求以及吸納新客戶方面的增長。



Osome 通過任命 William Chong 擔任首席財務官（CFO）來加強領導團隊，以提升財務策略部署及績效。



展望 2025 年，Osome 將增加亞洲區內包括軟件工程師、銷售、產品、夥伴關係和研發等領域關鍵職位。



公司亦會在明年加強與如空中雲匯（Airwallex）等領先金融科技夥伴的合作去推動品牌營銷和產品創新。



Osome 將在明年首季與領先金融平台Aspire合作，推出可簡化開設銀行帳戶過程的功能。



Osome 將繼續專注於新加坡和香港市場，致力支持初創企業家、中小型企業及顧問的需求。

香港 - 2024年12月19日 -一站式會計服務平台 - 金融科技公司Osome（Osome，或「公司」）今天宣佈公司全年錄得強勁業績增長，收入按年升逾25%，並在經營效率、客戶服務及盈利錄得顯著改善。公司同時公佈積極的 2025 年增長計劃，重申公司對產品創新及市場擴張等方面的承諾，並為公司爭取盈利的目標訂立清晰路徑。Osome今年業務發展迅速，按年錄得超過 25% 的收入增長和 60% 的年化 EBITDA 改善，反映經營效率的提升和強勁的業務發展。Osome 透過改善支出和奏效運用歸因渠道，使客戶獲取成本（CAC）降低35%，同時帶動客戶需求以及吸納新客戶方面的增長。Osome首席執行官兼聯合創始人 Victor Lysenko 表示：「Osome 為 2025 年的顯著增長做好了充份準備。我們在簡化公司註冊成立和會計流程方面取得了重要進展，專注於產品創新、提升營運效率以及提升客戶體驗。縱然市場充滿挑戰，但我們承諾持續改進和發展，持續為客戶提供價值。」Victor續指：「我們的業績數據顯示我們已往正確的方向前進。展望 2025 年，我們將繼續加強於研發，加強在新加坡及香港市場的影響力，以及透過市場行銷和戰略合作關係來創造長期價值。」最重要的是，Osome 的淨推薦值（NPS）按季計已增長近三倍，顯示出客戶滿意度和忠誠度的顯著提升。踏入2025年，Osome將繼續專注在新加坡和香港，致力支持初創企業家、中小型企業和顧問，提供切合其需求的解決方案。此外，Osome 計劃進一步提升中文語言功能及專屬客戶服務，確保以中文為主要語言的企業家和中小企業能順暢地使用服務，並助其拓展海外業務。這項舉措彰顯了 Osome為全球客戶群體量身打造本地化解決方案的決心。為執行這項願景，Osome已通過任命資深業界人士William Chong為公司首席財務官，以進一步強化其管理層團隊。該任命已於2024年11月起生效。作為本公司的首席財務官，William將負責公司的財務策略部署、提升績效、物色業務增長機會，並為股東創造更高價值。在加入Osome之前，William曾於Glints擔任財務總監。回顧 2024 年，Osome 推出了兩項關鍵功能以提升客戶體驗：Osome 提供精簡的公司註冊流程，專為滿足香港企業的特定需求而設計。平台提供可靠且清晰的逐步指引，包括文件簽署、KYC 核查及進度跟蹤，並由專業團隊提供支援，確保符合本地法規，讓公司設立過程順暢無阻。經重新設計的移動應用程式提供更佳的導航、更直觀的主頁，以及更清晰的文件上載過程，令用家只需一部電腦或手機即可完成開戶。客戶可追蹤其簿記紀錄、文件提交限期，以及重要截止日期。應用程式內的聊天功亦令用戶更容易隨時追蹤公司財務狀況。展望 2025 年，Osome 將繼續投資於研發，進一步提升產品功能並改善用戶體驗。Osome 將在明年首季與領先金融平台Aspire合作，推出可簡化開設銀行帳戶過程的功能，同時為客戶提供無縫的本地和全球多幣種帳戶服務。該功能將為遠程註冊業務的企業家節省時間並減少複雜度，確保他們能夠無須擔憂設立銀行服務，可更專注於業務增長。Osome 也繼續專注讓企業家完善其業務和財務工作流程，提供簡易使用的直觀工具和無縫自動化，以及專業團隊支援。專業團隊隨時為客戶提供全面支持，包括合規要求、開戶流程，以及公司註冊後的稅務建議、會計及簿記等服務。在 2025 年，Osome 將加強品牌行銷和戰略合作夥伴關係，以擴大其業務規模和影響力。公司將會加強與如空中雲匯（Airwallex）等領先金融科技夥伴的合作，去推動品牌營銷和產品創新。這些工作重點在於簡化中小企業開設銀行帳戶的流程，確保客戶在拓展業務時能快速而便捷地獲取銀行服務。Osome香港今年首三季收入增長顯著，較去年同期增長32%。香港客戶增長同期亦錄得按年30%的增長，主要由於來自科技產業的客戶群持續擴大，包括商業管理及諮詢服務、軟件開發及資訊科技服務，以及電商行業，金融和投資服務行業也是Osome香港的重要客戶來源。而且，香港市場見證了來自內地的出口貿易需求增加，香港作為通往國際市場的橋樑，帶動了對Osome在全球貿易領域服務的需求上升。隨著新一代商業模式及生活方式的出現，數碼遊牧民（digital nomads）和斜槓一族（slashers）的數量不斷增加，他們對一站式網上支援公司註冊及會計流程的需求亦日益增加。另外，從 2022 年到 2023 年，香港的公司註冊數量呈現適度增長，每年約有 80,000 至 90,000 家新公司註冊，增長率約為 4%至6%。隨著科技、金融科技和數字經濟領域的擴展，這一趨勢預計將持續，並受到外國公司註冊增加以及數字和創新產業興起的支持。Osome 的首席客戶官兼香港總經理 Tong Ip 表示：「隨著相關行業蓬勃發展，Osome 在香港處於有利位置，能夠把握公司註冊業務增長的機遇，透過產品創新、市場拓展及提升客戶體驗，推動可持續增長。」展望 2025 年，Osome 計劃在亞洲擴充團隊以支持其下階段的持續增長，增加軟件工程師、銷售、產品、夥伴關係及研發等領域的職位。Osome 致力於通過推動經營效率、推出創新產品、提升客戶體驗，以及建立新的合作夥伴關係，達到在主要市場中加速擴展其影響力。公司將會提供無縫且高效的解決方案，協助創業家及中小企業實現長期成功。迄今為止，Osome 已支援全球逾 30,000 家公司，處理了超過一百萬筆客戶簿記交易，管理的交易總額超過 56 億美元。在 2024 年 5 月，Osome 宣佈成功完成 1,700 萬美元的 B 輪融資延長輪。