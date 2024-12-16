Outback Steakhouse送上聖誕幸運祝福 HK$728二人「Prime」節日盛宴加送HK$200現金券 25 週年「美味同行大抽獎」送出總值超過港幣150萬獎品

香港 - 2024年12月16日 - Outback Steakhouse 25週年壓軸活動正式登場！由即日至2025 年 1 月 31 日，顧客於Outback消費凈額每滿港幣250元，即可獲得「美味同行大抽獎*」抽獎機會一次；消費凈額每滿港幣500元，即可獲得抽獎機會兩次，如此類推。單筆交易不設抽獎次數上限。結帳及完成付款後，顧客可透過Outback 手機應用程式參加抽獎，並即時獲得抽獎結果。
豐富獎品總值超過港幣150萬，當中包括：旅遊禮券港幣30,000元 (1份)、AirwheelSE3S 智能行李箱豪華版 (5份)、VERAGE20076 鋁合金架超纖皮革行李箱 (10份)、GoProHERO13 Black 運動攝錄機 (15份)、SONY 索尼 WH-1000XM5耳機 (20份)、DJI 大疆 Mini 4K 無人航拍機 (30份)，以及其他旅遊相關產品，切合Outback 25週年活動主題：「滋味相伴 美味相隨 A Journey of Flavor, A Sharing of Taste」。獎品亦包括Outback現金券及美食，祝願大家「美味同行」！
宣傳短片：https://youtu.be/nCdlC7gufVM
適逢今年Outback 成立25週年，隨著聖誕季節的來臨，我們以聖誕樹見證成長之路，以「Prime」節日盛宴來致敬美好時光！由12月20日至2025年1月1日，Outback推出HK$728「Prime」二人精選節日盛宴，下午六時後供應，套餐包括：是日餐湯兩份、炸海鮮拼盤、燒美式慢煮厚切安格斯肉眼牛扒、加拿大龍蝦配香濃忌廉蕃茄意大利粉及Outback HK$100現金券兩張。「Prime」節日盛宴製作需時，每日供應數量有限，敬請預約。顧客更有機會獲贈精美設計的聖誕卡，以節日傳統向親友表達感恩及愛意，聖誕卡數量有限，送完即止。凡惠顧「Prime」二人精選節日盛宴更可以優惠價加配：
- 烤單隻龍蝦尾 (HK$128，原價HK$208)
- 燒原隻煙肉帶子三件 (HK$68，原價HK$98)
- 香草燒蝦八隻 (HK$48，原價HK$72)
- 公司沙律或凱撒沙律 (HK$38，原價HK$62)
- 朱古力雪糕軟餅 (HK$68，原價HK$88)
- 流心朱古力馬卡龍雲呢拿雪糕 (HK$48，原價HK$68)
- 聖誕紅莓特飲 (HK$40，原價HK$68)
- 冰雪仙子 (HK$40，原價HK$68)
- 正價杯裝飲品六折優惠
宣傳短片：https://youtu.be/KnGYyebSLWw?si=6y61_tnhYC2EGAB6
另外，Outback聖誕到會套餐讓你與親朋好友共度歡樂時光！套餐提供5至6人及10至12人可供選擇，兩款均包括13款精選美食，由前菜、沙律，到主菜、甜品，應有盡有，顧客更可以優惠價追加其他美食和飲品。於分店預定兩款套餐原價分別為HK$1,900及HK$3,500，現進行多項推廣優惠。立即預訂Outback聖誕到會套餐，一齊狂歡，共渡佳節！https://portaly.cc/outbacksteakhousehk/pages/partyset
Outback會員到分店預定專屬優惠：
- VIP會員：餐牌原價9折
- 尊尚會員：餐牌原價85折
OpenRice自取：
- 早鳥優惠(2024年12月4日至2024年12月18日) - 平台原價88折
- 限時優惠(2024年12月19日至2025年1月1日) - 平台原價9折
- 限時優惠(2024年12月1日至2024年12月31日) - 平台原價88折
尊尚會藉額外禮遇反應熱烈，優惠期延長至12月20日！
由即日起至 12月20日 加入或續會尊尚會藉，除原有會員優惠外，將會額外獲贈五張優惠券，包括免費香脆薯條混煙肉芝士一份、免費雪糕朱古力軟餅一份、飲品全單半價、美國頂級斧頭扒七五折及指定到會套餐七五折。
宣傳短片：https://youtu.be/ltImzIcgAWo?si=SBGINLTkHxeXqBgr
下載高清相片及宣傳短片：https://drive.google.com/drive/folders/1hIOzPXSakw03QmIBs101OHNJ5Yh-b9b1?usp=sharing
*推廣生意的競賽牌照號碼: 59485，活動受條款及細則約束，詳情可參閱Outback手機應用程式和網站。