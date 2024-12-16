Outback Steakhouse送上聖誕幸運祝福 HK$728二人「Prime」節日盛宴加送HK$200現金券 25 週年「美味同行大抽獎」送出總值超過港幣150萬獎品

香港 - 2024年12月16日 - Outback Steakhouse 25週年壓軸活動正式登場！由即日至2025 年 1 月 31 日，顧客於Outback消費凈額每滿港幣250元，即可獲得「美味同行大抽獎*」抽獎機會一次；消費凈額每滿港幣500元，即可獲得抽獎機會兩次，如此類推。單筆交易不設抽獎次數上限。結帳及完成付款後，顧客可透過Outback 手機應用程式參加抽獎，並即時獲得抽獎結果。



Outback Steakhouse 25 週年「美味同行大抽獎」

豐富獎品總值超過港幣150萬，當中包括：旅遊禮券港幣30,000元 (1份)、AirwheelSE3S 智能行李箱豪華版 (5份)、VERAGE20076 鋁合金架超纖皮革行李箱 (10份)、GoProHERO13 Black 運動攝錄機 (15份)、SONY 索尼 WH-1000XM5耳機 (20份)、DJI 大疆 Mini 4K 無人航拍機 (30份)，以及其他旅遊相關產品，切合Outback 25週年活動主題：「滋味相伴 美味相隨 A Journey of Flavor, A Sharing of Taste」。獎品亦包括Outback現金券及美食，祝願大家「美味同行」！



宣傳短片：https://youtu.be/nCdlC7gufVM





適逢今年Outback 成立25週年，隨著聖誕季節的來臨，我們以聖誕樹見證成長之路，以「Prime」節日盛宴來致敬美好時光！由12月20日至2025年1月1日，Outback推出HK$728「Prime」二人精選節日盛宴，下午六時後供應，套餐包括：是日餐湯兩份、炸海鮮拼盤、燒美式慢煮厚切安格斯肉眼牛扒、加拿大龍蝦配香濃忌廉蕃茄意大利粉及Outback HK$100現金券兩張。「Prime」節日盛宴製作需時，每日供應數量有限，敬請預約。顧客更有機會獲贈精美設計的聖誕卡，以節日傳統向親友表達感恩及愛意，聖誕卡數量有限，送完即止。凡惠顧「Prime」二人精選節日盛宴更可以優惠價加配：



