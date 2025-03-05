PAObank獲保險代理機構牌照 分別與中國平安保險（香港）及富衛香港達成戰略合作協議

推出一般保險及人壽保險 滿足客戶對各類保障所需

香港 - 2025年3月5日 - PAO Bank Limited（「PAObank」）宣佈獲保險業監管局（「保監局」）頒發保險代理機構牌照，並與中國平安保險（香港）有限公司（「平安香港」）及富衛香港（「富衛」）分別簽署戰略合作協議，正式進軍保險業務，同時提供一般保險及人壽保險，為個人客戶帶來全線上的無縫投保體驗。PAObank 與平安香港達成銀保夥伴合作協議，以平安香港多年的一般保險經驗為堅實後盾，為個人客戶推出一系列多元化且靈活的保險產品，包括汽車保險、旅遊保險和家居保險方案，滿足客戶對各類保障的需求。同時，PAObank 與富衛進一步深化合作關係，繼展開香港首個銀保「商業數據通」合作，促進不同界別的數據流轉，為香港金融體系的數據整合及應用帶來突破；PAObank 與富衛將合作層面擴大至個人銀行，為客戶提供人壽保險產品。透過結合金融科技和應用程式介面（API）技術，PAObank與保險公司平台對接，實現全線上的一站式投保服務。客戶在彈指之間即可購買保險，享受更便捷、無縫且安全的投保體驗，只需幾個步驟，便可為自己和家人帶來可靠的保障。表示：「PAObank獲發保險代理機構牌照為個人銀行業務發展的重要里程碑，我們很高興分別與平安香港及富衛達成戰略合作協議，強強聯手提供專業及貼近市場需求的保險產品，進一步擴大個人客戶的金融服務範疇。除了定期存款、保險等服務，今年將會加緊腳步，為個人客戶陸續推出更多元化的保險產品。PAObank未來會中小企及個人銀行業務雙線發展，提供更全面的金融解決方案，為客戶創造更大的價值。」「平安香港網上保險業務為客戶提供24小時網上即時報價及投保服務，顯著提升客戶體驗，並致力於實現『有溫度的金融』理念。我們非常高興能與PAObank攜手合作，為客戶提供卓越的保障方案與服務。」表示：「我們很高興能夠進一步加強與PAObank的戰略合作。富衛積極擴展多元銷售渠道，透過銀行保險合作夥伴的網絡服務更廣泛客戶。富衛於是次合作為更多客戶提供人壽保險產品，與PAObank攜手為雙方帶來更大效益。」PAObank將持續創新，運用金融科技，為中小企及個人客戶提供更全面、便捷和個性化的金融解決方案；同時建立可持續的金融生態系統，協力推進數字銀行的發展。詳情請瀏覽PAObank網站www.paob.com.hk。如有任何查詢，請透過PAObank個人銀行手機應用程式內的在線客服或致電本行客戶服務熱線 3762 9900聯絡我們。