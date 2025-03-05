PAObank獲保險代理機構牌照 分別與中國平安保險（香港）及富衛香港達成戰略合作協議

推出一般保險及人壽保險 滿足客戶對各類保障所需香港 - 2025年3月5日 - PAO Bank Limited（「PAObank」）宣佈獲保險業監管局（「保監局」）頒發保險代理機構牌照，並與中國平安保險（香港）有限公司（「平安香港」）及富衛香港（「富衛」）分別簽署戰略合作協議，正式進軍保險業務，同時提供一般保險及人壽保險，為個人客戶帶來全線上的無縫投保體驗。
PAObank 與平安香港達成銀保夥伴合作協議，以平安香港多年的一般保險經驗為堅實後盾，為個人客戶推出一系列多元化且靈活的保險產品，包括汽車保險、旅遊保險和家居保險方案，滿足客戶對各類保障的需求。
同時，PAObank 與富衛進一步深化合作關係，繼展開香港首個銀保「商業數據通」合作，促進不同界別的數據流轉，為香港金融體系的數據整合及應用帶來突破；PAObank 與富衛將合作層面擴大至個人銀行，為客戶提供人壽保險產品。
透過結合金融科技和應用程式介面（API）技術，PAObank與保險公司平台對接，實現全線上的一站式投保服務。客戶在彈指之間即可購買保險，享受更便捷、無縫且安全的投保體驗，只需幾個步驟，便可為自己和家人帶來可靠的保障。
PAObank行政總裁黄欣保先生表示：「PAObank獲發保險代理機構牌照為個人銀行業務發展的重要里程碑，我們很高興分別與平安香港及富衛達成戰略合作協議，強強聯手提供專業及貼近市場需求的保險產品，進一步擴大個人客戶的金融服務範疇。除了定期存款、保險等服務，今年將會加緊腳步，為個人客戶陸續推出更多元化的保險產品。PAObank未來會中小企及個人銀行業務雙線發展，提供更全面的金融解決方案，為客戶創造更大的價值。」
平安香港董事總經理張健強先生表示：「平安香港網上保險業務為客戶提供24小時網上即時報價及投保服務，顯著提升客戶體驗，並致力於實現『有溫度的金融』理念。我們非常高興能與PAObank攜手合作，為客戶提供卓越的保障方案與服務。」
富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅先生表示：「我們很高興能夠進一步加強與PAObank的戰略合作。富衛積極擴展多元銷售渠道，透過銀行保險合作夥伴的網絡服務更廣泛客戶。富衛於是次合作為更多客戶提供人壽保險產品，與PAObank攜手為雙方帶來更大效益。」
PAObank將持續創新，運用金融科技，為中小企及個人客戶提供更全面、便捷和個性化的金融解決方案；同時建立可持續的金融生態系統，協力推進數字銀行的發展。
詳情請瀏覽PAObank網站www.paob.com.hk。如有任何查詢，請透過PAObank個人銀行手機應用程式內的在線客服或致電本行客戶服務熱線 3762 9900聯絡我們。
關於PAO Bank Limited
PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務。
關於中國平安保險（香港 ）有限公司
中國平安保險（香港 ）有限公司擁有完善的運作架構和專業的管理團隊，不斷推進多元化的保險業務，以緊跟市場趨勢，滿足大企業、中小企業及個人客戶的需求，並積極推動「有溫度的金融」理念。自2010以來，公司成功開拓了網上保險業務，為一般保險的發展帶來新機遇。客戶現在可享受24小時網上即時報價及投保服務，隨時隨地選擇適合自己及家人的保障。網上投保過程中無需提交任何文件，整個投保流程最短僅需5分鐘，並由系統全自動化即時批核出單，所有保險產品均具透明清晰的重要條款，客戶可以方便地在網站上進行投保及續保。公司始終致力於提供卓越服務，滿足客戶各種需求。
關於富衛香港
富衛香港為泛亞洲人壽及健康保險公司富衛集團旗下公司。富衛集團業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，為超過一千二百萬名客戶提供服務。富衛香港為香港五大保險公司之一*。
富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級，提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。
富衛於2013年成立，專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。
請瀏覽www.fwd.com.hk，了解更多富衛香港的資訊。
*根據保險業監管局2023年1至12月香港長期保險業務的臨時統計數字、《Pi Financial Services Intelligence》報告 - 2022年12月及2023年12月，以及憑富衛對統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務保單數目、專屬代理人團隊規模增長、專屬代理人渠道新業務首年保費、經紀渠道新業務首年保費、銀行保險渠道新業務首年保費及網上及直銷平台新業務保單數目均位列全港頭五名。