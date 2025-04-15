PAObank獲邀於香港首辦世界互聯網大會亞太峰會並作分享

探討如何發掘商業數據潛能 引領行業提升融資效率 實踐普惠金融

香港 - 2025年4月15日 - 2025年世界互聯網大會亞太峰會於香港首度舉行，PAO Bank Limited (「PAObank」) 獲邀參與並作為唯一獲邀的香港數字銀行與國際業界翹楚及權威專家交流分享，探討商業數據的潛力，並以自身經驗作案例分析現時金融業對數智科技應用的普及性，實踐普惠金融。創科界年度旗艦盛事世界互聯網大會亞太峰會首次由香港舉辦，於昨日（14日）隆重揭幕，為期兩天，以「數智融合引領未來——攜手構建網絡空間命運共同體」爲主題，雲集約千名海內外政商界要員及專家學者，探討數字科技的未來發展和潛能，促進亞太區數字經濟的蓬勃發展。PAObank作為首間參與「商業數據通」的數字銀行，於運用替代數據簡化融資方面為佼佼者；獲邀於活動次日（15日）分論壇「數智科技賦能金融普惠」中，向一眾參會嘉賓分享金融科技應用及跨介別數據流轉所帶來的突破和見解。於分論壇中表示：「PAObank 自開業至今，一直聚焦中小企的銀行服務缺口，致力透過金融科技及發掘替代數據的潛力，作更高效準確的信貸分析，為中小企帶來適切的融資服務。經過這五年來對商業數據潛力的深度探索，以及靈活實踐，我們見證很多中小企客戶受惠於此項創新的金融科技應用；事實上，在PAObank已審批的貸款中，約25%的中小企客戶，即約四分之一為首次獲得銀行貸款，另外約8.2%的初創公司獲無抵押貸款，反映PAObank做到以金融科技賦能中小企升級轉型。」「PAObank同時放眼粵港澳大灣區。大灣區發展潛力龐大，大量中小企進駐並注入經濟活力，中小企的資金需求亦隨之增加；PAObank 作為陸金所控股有限公司（「陸控」）（06623.HK，NYSE LU）旗下的子公司，與陸控擁有科技賦能金融、推動大灣區普惠金融的共同願景，將可產生協同效應，發揮好香港作為『超級連接人』的作用，支持中小企拓展大灣區和海外市場，迎上業務新高峰。」PAObank作為中小企的最佳拍檔，深明中小企乃是經濟的基石，致力善用金融科技與商業數據，因應各行業的營運模式，設計具針對性的貸款服務，包括今年推出針對電子商務市場的「跨境電商循環貸款」。該貸款產品透過分析中小企於電商平台所記錄的實時數據，如銷售額、庫存量﹑退款率等，可更全面地了解其業務表現，以大數據分析簡化信貸評估流程。在此審批基礎上，中小企無須提供財務報表，最快只需一星期便可獲取資金，助中小企緊握商機。展望未來，PAObank將繼續加強商業數據的應用，釋放數據潛能，並與多個領域戰略夥伴緊密合作，共同打造更多中小企應用場景。同時，透過開發創新金融科技，為各行各業客戶提供多元化的金融解決方案，讓更多中小企及個人客戶受惠，推動社會邁向普惠金融。