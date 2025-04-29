PAObank 公佈2024年全年業績 業績再創新高 加大力度投放資源強化個人銀行業務

[2] 截至 2024 年 12月 31 日止, PAObank 已審批的貸款中，約 8.2%是營運少於三年的中小企客戶。

[1] 截至 2024 年 12 月 31 日止, PAObank 已審批的貸款中，約 25%的中小企客戶為首次獲得銀行貸款。

關於PAO Bank Limited

PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務。



