PAObank 公佈2024年全年業績 業績再創新高 加大力度投放資源強化個人銀行業務

貸款資產突破 31.3 億港元 客戶存款總額激增 74% 淨利息收入大幅增長 70%錄得超過 1.3 億港元
- 於2024年，PAObank各項經營指標表現亮眼，全年淨利息收入按年顯著增加70%至逾1.3億港元
- 堅守服務中小企初心不變，PAObank持續支持中小企升級轉型，2024年客戶貸款和墊款總額按年增長49%，突破31.3億港元
- PAObank成為陸金所控股旗下子公司，迎來另一階段的業務策略。PAObank進一步將業務重心集中於個人銀行，將所節省的成本回饋個人客戶，提供更具吸引力的存款利率，帶動2024年客戶存款總額按年大幅上升74%至43.5億港元；繼今年銀行保險產品正式出台，更多個人金融服務將陸續推出，全力為個人客戶創造更大價值
受惠於前瞻性的市場策略及穩建的業務管理，PAObank於2024年各項關鍵經營指標表現理想，客戶貸款和墊款總額按年上升49%，突破31.3億港元；全年客戶存款總額按年上升74%至43.5億港元，貸存比率為72%，保持穩健水平。自2024年4月，PAObank 正式成為陸金所控股有限公司（陸控）（06623.HK，NYSE LU）旗下的子公司，迎來另一階段的業務方向和策略。PAObank正重點發展個人銀行業務，進一步強化各類型金融服務及產品，加大力度投放資源予產品開發及技術建設，同時將節省下來的成本回饋客戶，為個人客戶提供具吸引力的存款利率。相關成本投放亦反映於2024年年度業績之中。
即使去年外圍經濟不穩定引致中小企客戶信用損失上升，但PAObank仍堅守與中小企同行的初心，推出更多貸款產品協助中小企舒緩資金壓力。繼2024年第四季推出「企業抵押貸款」，提供分期貸款及循環貸款等方式，讓中小企靈活調配資產以獲資金升級轉型；2025年年初推出「跨境電商循環貸款」，針對快速增長的電子商務市場，助中小企把握跨境電商的機遇。另外，PAObank亦積極參與政府支持中小企措施，加入「中小企融資專責小組」，推動支持中小企的工作。同時，PAObank積極照顧中小企的融資需要，有賴於其嚴謹穩健的風險管理體系，資產質素維持良好水平。
截至2024年12月31日，在PAObank的中小企客戶中，約25%[1]為首次獲得銀行貸款，約8.2%[2]的營運少於三年的初創公司獲無抵押貸款，反映PAObank全力協助中小企釋放業務潛力。
PAObank正積極擴展個人銀行服務，投入資源強化和開發產品。今年3月，PAObank獲發保險代理機構牌照，正式進軍保險業務，分別與中國平安保險（香港）有限公司及富衛香港達成戰略合作協議，提供一般保險及人壽保險。PAObank透過結合金融科技和應用程序介面（API）技術，與保險公司平台對接，實現全線上的一站式投保服務，令客戶可享受無縫及安全的投保體驗。PAObank今年將會繼續擴大個人客戶的金融服務範疇，為客戶提供具吸引力的存款利率回饋客戶，並推出定期存款和保險以外的服務，全面發展個人銀行業務。
展望未來，透過領先金融科技優勢，PAObank會繼續發展中小企及個人銀行業務，帶來更全面和個性化的金融解決方案，為客戶創造更大價值。即使面對環球市場波動，PAObank亦繼續嚴謹管理信貨風險，保持良好的資產質素。同時，PAObank不忘實現普惠金融的初心，積極填補銀行服務需求的缺口，推動香港本地以至大灣區的普惠金融發展。
查閱有關PAObank 2024年財務報表，請瀏覽：www.paob.com.hk
[1] 截至 2024 年 12 月 31 日止, PAObank 已審批的貸款中，約 25%的中小企客戶為首次獲得銀行貸款。
[2] 截至 2024 年 12月 31 日止, PAObank 已審批的貸款中，約 8.2%是營運少於三年的中小企客戶。
關於PAO Bank Limited
PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務。