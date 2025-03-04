Primech AI與香港華懋物業服務有限公司簽署諒解備忘錄

人工智能全自動洗手間清潔機器人「Hytron」先導作業 與新加坡清潔公司簽訂「Hytron」租賃協議

香港如心廣場1期，Primech AI 的 HYTRON 將於此應用

新加坡 - 2025年3月4日 - Primech AI Pte. Ltd.（Primech AI）與香港華懋集團旗下華懋物業服務（CCG Property Services）簽署諒解備忘錄（MOU），由Primech AI研發的人工智能全自動洗手間清潔機器人「Hytron」，在華懋物業服務指定洗手間試行先導作業計劃。根據諒解備忘錄，Primech AI將向華懋物業服務指定的洗手間，提供及配置「Hytron」自動洗手間清潔機器人。目前, Primech AI已经开始在華懋物業进行部署 Hytron的工作該項先導計劃將能展示「Hytron」作為先進的機械人解決方案，在提升清潔標準及其作業效率方面的能力。諒解備忘錄有效期為兩年，可經雙方同意延長。華懋物業服務在「Hytron」先導計劃中將提供支援，包活協調使用「Hytron」作業的設施，將「Hytron」整合到恆常清潔作業之中；試行作業期間Primech AI將為「Hytron」提供維修及技術支援，確保「Hytron」能順𣈱運作以達致預期作業表現。Primech AI會向華懋物業服務旗下職員提供培訓、以滿足雙方的要求、維護並確保機器人有效運作。Primech AI首席營運官黃秋波對这次合作感到振奮，強調公司與華懋物業服務在香港頂級物業管理上合作的重要性﹕「这次合作標誌着我們第一階段的計劃。透過與戰略夥伴合作，公司計劃在新加坡、香港及阿聯酋迪拜投放300部『Hytron』清潔機器人。Primech AI引進具創新性的人工智能主導技術，將清潔效率提升至極致，提高清潔效率並降低營運成本、在商業場地提供潔淨度無可比擬的清潔服務。」Primech AI的長期目標，包括擴大「Hytron」服務版圖至全球各地市場、包括澳大利亞、歐洲和美國，將尖端的清潔解決方案帶到全球更多地區。該個先導計劃目標和Primech AI引進具創意設施服務的承諾並無二致，顯示出公司致力於透過先進機器人和人工智能技術，提高全球清潔標準。何建偉, CEO of Primech Holdings認為「Hytron」對 Primech Holdings 的業務發展相當重重要。「首先，Hytron是我們的結合科技與傳媒清潔方式的創新機器，『Hytron』引證了我們不再只是一家清潔公司，而是領導清潔行業轉變的科技公司。」何建偉續說，「第二，我們的市場不僅局限於新加坡，我們的擴展跨越國界，Hytron將我們的清潔解決方案帶到香港，然後很快便會帶到全世界。我們正在以人工智能和機器人改造我們的清潔行業。」至於Primech Holdings 自主研發的「Hytron」洗手間清潔機器人，亦在使用英偉達（ NVIDIA）的頂尖技術後，效能大大提升。最新型號的「Hytron」加入英偉達專為人工智能和機器人應用程式的設計的系統模組 (SoM) 「Jetson Orin Nano Super」。「Hytron」亦使用了一系列的英偉達軟件，包括CUDA、 CuDNN、 TensorRT和NVIDIA Driver，將HYTRON的人工智力提升至最佳水平。這個軟硬件的組合讓「Hytron」在清潔工作上提供優越的處理速度、效率和可靠性。另外，Primech AI宣布已经和新加坡為基地的清潔公司簽訂三份「Hytron」租賃協議，這些公司包括一家在新加坡、中國和馬來西亞的設施及工業服務供應均處於領導地位的公司。協議展示出Primech AI在市場上作出重要擴展，以及對先進人工智能技術投下堅定的一票。根據協議，「Hytron」將進駐多個行業領域、展示其人工智能驅動清潔解決方案的多功能性及效率。「Hytron」機器人將在多個主要的設施中，協助提升衞生標準及營運效率，反映業界對機器人自動化的信心正不斷增強。關於租賃協議﹕年期與範圍﹕為其兩年的租賃協議讓這些著名的清潔公司在其營運中引進「Hytron」機器人，反映行業已準備好以創新清潔解決方案，透過提高效率和降低成本徹底革新其設施管理。全面支援與維護﹕每項租賃都得到Primech AI客戶服務的全面支援，確保「Hytron」的運作和可靠度處在最高水平。擴大Primech AI在設施管理上的技術介入﹕「Hytron」將在這些公司管埋的多個設施內作業，展示「Hytron」的多功能性及其在提升清潔度及運作效率的卓越表現，並展現出在傳統清潔過程中，引入強化人工智能驅動自動化技術後所帶來的巨大益處。「與可敬的伙伴簽訂這些協議，是對『Hytron』的能力及公司政策方向一個強而力有的認可。」Primech AI首席營運官黃秋波說，「這些合作不單反映出公司擴大，更反映設施管理行業正持續轉變並接受人工智能機器人解決方案。『Hytron』重新定義了設施管理，並將設施最重要功能的運作效率帶到一個新的層次。正當Primech AI將『Hytron』引進到新加坡其他設施，並繼續在本地及全球各大市場尋找擴展和合作機會之際，我們透過新協議為公司建立良好勢頭，這點非常重要。」