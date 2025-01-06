Romm Convent 盛大揭幕：曼谷中心商業區頂級奢華養生豪庭顛峰之作

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

Proud Real Estate 是泰國最知名的高端房地產開發商，並同時在泰國證券交易所 (SET) 上市。



在品牌理念「ALL IS WELL」的指引下，我們致力於構建能啟發永續福祉的住宅項目，以服務我們的住戶、員工、合作夥伴、投資者以及整個社會。

