Romm Convent 盛大揭幕：曼谷中心商業區頂級奢華養生豪庭顛峰之作

全方位養生理念結合雋永優雅，Proud Real Estate 位於 Convent-Sathorn 引領都市生活體驗，重新定義高端生活的終極典範泰國曼谷 - 2025年1月6日 - 在曼谷 Convent-Sathorn 的這片繁華核心地帶，Proud Real Estate Plc. 盛大推出 Romm Convent 樂活住宅，是一座專為高品味都市菁英打造的奢華養生全新地標。在全球住宅市場平均高回報率的帶動下，Romm Convent 宛如璀璨明珠，於曼谷頂級地段綻放耀眼光芒，展現無與倫比的投資潛力。
為闡述這項劃時代計劃的願景，於泰國證交所 (SET) 上市的 Proud Real Estate 執行董事 Proudputh Liptapanlop 女士指出：「我們重新定義了家的概念，打造成為交流互動的空間，並將奢華從傳統工藝重新定義，成為接觸都市綠地的關鍵機會。在當前土地資源愈發稀缺的時代，構築一個宜居、養生的環境，已然成為一項不可或缺的使命。」
曼谷成長與城市發展的歷史軌跡
作為全球人口最稠密的城市之一，曼谷自 1980 年代經歷了重大變革。工業化帶動的鄉村人口遷移，掀起了郊區化的浪潮。然而，儘管城市版圖不斷外擴，但曼谷的核心地區，尤其是隆披尼公園 (Lumpini Park) 一帶，包括 Silom、Sathorn、Chidlom、Langsuan、Rajdamri 和 Rama IV 等起始路段，依然是活力四射的開發要地。這些地區匯聚五星級酒店、頂級購物商場、各國大使館與頂級辦公大樓而聞名。
隨著曼谷的持續擴張，以倫披尼公園為超級核心的中心商業區 (CBD) 仍為發展重點。根據 Proud Real Estate 的數據，近年來該區域已完成約 30 項以綜合用途為主的開發案，總投資金額高達數十億美元。其中不乏亮眼的巨型計畫，如投資 32 億美元的 One Bangkok，以及 13.7 億美元的 Dusit Central Park。這些開發案不僅進一步鞏固曼谷作為國際大都市的地位，更凸顯其持續城市化的進程，確保內城區在國家及區域經濟中持續發揮關鍵作用。
超級核心中央商業區的崛起
根據 Proud Real Estate Plc. 的最新數據顯示，超級核心 CBD 近年迎來了一波開發熱潮，完成了約 30 個建設項目。值得注意的開發案包括 32 億美元的 One Bangkok，這座「城中之城」完美融合零售、酒店、辦公室和住宅空間的動態組合，以及 13.7 億美元的 Dusit Central Park，不僅再現充滿傳奇的 Dusit Thani 酒店，並融入全新的辦公與零售空間。
Romm Convent：結合奢華與養生Romm Convent 以「生物設計」的理念為特色，強化自然空氣的流通並降低溫度，為住戶營造清新怡人的居住環境。該設計預計在 2025 年第一季度取得 Fitwel 認證，再次彰顯其對健康與養生的堅定承諾。項目核心 The Sky Retreat，是一個匠心打造的三層奢華空間，內含多樣化的先進設施，全面滿足現代人對不同生活方式的精緻需求。
Romm Convent 僅提供 175 戶，每層僅 8 戶，充分體現了私密與獨特性。住宅類型包括 118 平方公尺的 2 房加陽台套房，以及 470 平方公尺的 4 房雙層頂樓公寓，為住戶提供寬敞靈活的生活空間，並享有曼谷天際線的壯麗景觀。這些住宅定價精準，彰顯非凡價值，預估可達 5-6% 的優質租金回報率。
健康與便利近在咫尺
Romm Convent 的住戶可享有卓越的健康服務，由 BDMS 的 BEDEE 和 BNH 醫院等知名醫療機構合作提供。這種全方位的養生方法從預防醫學到健康促進，每一細節皆為住戶的身心福祉量身打造。此外，住戶還可享有 VVIP 特權，包括 BNH 頂尖醫療團隊管理的貴賓休息室，以及在 BNH 醫院 (步行可達) 就醫時獲得高達 20% 的專屬優惠。
戰略位置和投資潛力
Convent-Sathorn 地區依靠旅遊業的繁榮、憑藉曼谷作為健康與養生之都的地位，以及其戰略位置重要性，持續吸引大量發展與投資目光。此外，外籍人士和數位游牧民族的湧入，進一步推動了該地區對高端住宅的物業需求。
儘管郊區化乃大勢所趨，曼谷 CBD 依然穩居經濟活動與城市發展的核心地帶。根據泰國房地產資訊中心 (REIC) 的最新報告，2024 年上半年，大曼谷地區已完成 138 項綜合用途開發案，總樓地板面積高達 5600 萬平方公尺，其中約 90% 集中於市中心區域。REIC 估計，未來五年內，市場上將增加約 1500 萬平方公尺的綜合用途開發供應。
Proudputh 女士深刻總結：「無論曼谷如何擴展，市中心始終是就業、生活品質、財富創造以及永續城市生態系統的重要核心。Romm Convent 以豐富該地區獨有特色的體驗式設計，完美詮釋了 Proud Real Estate 的一貫理念 - ALL IS WELL。」
Romm Convent 絕非僅是住宅，而是那些追求奢華、私密、健康以及曼谷動態房地產市場中穩健投資人士的生活選擇。
欲了解更多資訊並安排私人參觀，請訪問 Romm Convent。
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PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
Proud Real Estate 是泰國最知名的高端房地產開發商，並同時在泰國證券交易所 (SET) 上市。
在品牌理念「ALL IS WELL」的指引下，我們致力於構建能啟發永續福祉的住宅項目，以服務我們的住戶、員工、合作夥伴、投資者以及整個社會。