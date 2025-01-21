Sandbox VR 獲新一輪注資 推動「全球特許經營計劃」強勢增長 2027年底前開設200間體驗館

香港 - 2025年1月21日 - 全球首屈一指，提供優質虛擬實境體驗場館的Sandbox VR展望其「全球特許經營計劃」在未來數年將持續強勁增長。Sandbox VR獲戈壁創投支持進行多輪融資，最近戈壁創投管理的多個基金領投募資，以可轉換公司債的形式向Sandbox VR注資680萬美元，讓該公司得以加速推進在北美和歐洲的業務發展。
Sandbox VR在2024年售出超過140萬張門票，每間門市在年內平均有超過170萬美元的收入。
目前，Sandbox VR以美國和西歐為主要市場，在2024年內加盟的永久特許經營商數目有三倍增長，由8間增至25間，該公司乘勢計劃於2027年底前在全球開設200間新的特許經營場館。
最近一輪注資者包括Abacus Ventures 增長基金（投資超過100萬美元）及Hyphen Capital。
藉特許經營計劃拓展版圖
Sandbox VR每月有10萬玩家，該公司親自營運和授權特許經營的遊戲場館業務，在世界各地高速增長。
Sandbox VR於2019年在國際市場推出特許經營計劃，並由2024年4月起開放予美國境內特許經營商。特許經營促使Sandbox VR成為世界上增長最迅速的實體經營虛擬實境遊戲初創公司。該公司預期高速增長的勢頭將持續。其首家特許經營商於2019年在新加坡投入服務。
Sandbox VR創辦人兼行政總裁趙子君表示，「我們熱切開創未來的娛樂，為大家帶來置身嶄新現實環境的體驗。自Sandbox VR開設自家經營的體驗遊戲館以來，數以百萬計的玩家裝備齊全，投入我們的沉浸式VR體驗，合力完成挑戰，在競技和享受樂趣的同時彼此增強連繫。我們對於進一步的業務擴展感到興奮。」
他續稱：「特許經營是擴大規模的要素，而物色合適的業務夥伴和有共同理念及願景的營運商至為重要。我們欣然與世界各地的翹楚以特許經營權方式合作，期望隨著特許經營計劃持續發展而與更多的夥伴協作。」
戈壁創投管理合夥人唐啟波對Sandbox VR的發展充滿信心，他說：「作為 Sandbox VR多輪融資的投資者，我們見證著該公司出類拔萃的演進，由沉浸式娛樂的先導者，至成為 VR體驗場館的全球領先者，其聚焦於全球擴展的策略、特許經營推動規模上的擴大、自家開發的VR技術，以及創新的知識產權發展，都是Sandbox VR 在市場上獨佔鰲頭的優勢。我們很榮幸帶領該公司最新一輪的募資活動，並將繼續支持Sandbox VR 履行使命，重新界定『娛樂』和為全球玩家帶來嶄新的體驗。」
特許經營夥伴持續帶動亞洲市場增長
亞洲地區依然是 Sandbox VR的重要市場，在香港和新加坡設有辦事處；在香港、澳門和上海設有自家經營的體驗館 。
中東的服裝及生活時尚集團Apparel Group在2024年夥拍Sandbox VR，在中東地區開設了25間VR體驗店，將VR科技帶給區內消費者。Apparel Group 在14個國家經營超過 85個品牌和逾2200間店舖。
至於歐洲市場，Sandbox VR 在英國和愛爾蘭與特許經營商 VR Entertainment Group合作，彰顯出Sandbox VR 特許經營計劃的優勢。有關合作項目包括在倫敦和伯明翰分別開設兩間和一間遊戲體驗店，未來將再開設一間。 單是VR Entertainment Group 的倫敦特許經營店，顧客在去年錄得 16.8% 增幅，預計 2024年收益達500萬美元。
Sandbox VR 在德國有兩間特許經營商，分別是NextLevel Erlebnisse GmbH 及 Royal Casino DGS GmbH，前者簽訂合約在2022年開設三間遊戲體驗店，由於反應良好，翌年再協定在2026年中之前再在西德開設12間分店。Royal Casino DGS GmbH 繼2024年在漢堡和柏林開設Sandbox VR特許經營店後，計劃在2026年前在德國北部和東部開設12家店。德國目前有6間 Sandbox VR特許經營店，為Sandbox VR 最大的海外市場。
Sandbox VR 提供的體驗
Sandbox VR 運用自家開發的專利科技，創造出傲視全球的全身沉浸式虛擬現實平台和極致體驗，一般家居VR遊戲或其他VR平台無法比擬。
截至2025年1月， Sandbox VR 推出了九款獨家遊戲，包括原創和品牌體驗，例如與Netflix合作的《魷魚遊戲： 虛擬對決》。所有遊戲均由Sandbox VR香港和溫哥華辦事處的AAA遊戲工作室開發，由資深電玩業專家領導設計，對象是三五知己結伴同行作樂的玩家。每節體驗最多六人參與，玩家結伴在虛擬世界遊走和探索，過程需要彼此合作以完成任務，經歷猶如動作電影中的明星。
Sandbox VR 沉浸式遊戲體驗一覽：
| 《Rebel Moon： 火之女》
（Rebel Moon: The Descent）
圖片
| Sandbox VR 最新推出的體驗，再度與 Netflix合作的特許經營項目，帶玩家進入風靡全球的科幻電影場境。
| 《喪屍系列》(Deadwood PHOBIA）
圖片
| VR最有代表性的喪屍系列。 Deadwood PHOBIA 引領玩家走進荒廢的醫院，投身從未如此「嚇餐飽」的體驗。
| 《魷魚遊戲： 虛擬對決》(Squid Game Virtuals)
圖片
| 參與多款以Netflix劇集為藍本的驚心動魄小遊戲，與其他參加者對決。
| 《魔石戰記： 龍之焰》
（Seekers of the Shard: Dragonfire ）
圖片
| 選擇不同的故事線，遊歷奇幻世界，探索廢棄堡壘、地下河、墓園和飛龍古塔。玩家化身魔石搜索者的一分子！
| 《屍森血谷》（Deadwood Valley）
圖片
| 踏上令人心跳狂飆的喪屍驚險之旅，穿越喪屍橫行的小鎮，您的小隊可以阻止生化危機爆發 ，還是全軍覆沒！
| 《屍森大宅》(Deadwood Mansion）
圖片
| 您自問有本領在喪屍部落中生存下來嗎？與你的隊友合力保護屍森大宅，抵抗不死族群。
| 《海魔的詛咒》（Curse of Davy Jones）
圖片
| 在波濤洶湧的大海與各種怪異的超自然生物作戰，尋找Davy Jones失落的寶物。
| 《鋼鐵星空 2088》
（Amber Sky 2088）
圖片
| 成為英雄的Android，配備未來派武器，坐太空升降機，登上騰雲駕霧之境與外星人作戰，保衛地球。
| 《決戰聯盟：解放》（UFL: Unbound Fighting League）
圖片
| 成為未來派的角斗士，在超現實的格鬥場與友人對決。
了解更多有關 Sandbox VR 特許專營的資訊，請瀏覽： https://franchise.sandboxvr.com
https://sandboxvr.com/
https://www.linkedin.com/company/sandboxvr
Sandbox VR簡介
Sandbox VR是領先全球的優質虛擬實境（VR）遊戲公司，在各地設立自家營運和特許經營的VR體驗目的地，業務高速增長，足跡遍及全球。該公司建立了極致的全身沉浸VR平台，並擁有多款獨家遊戲，包括原創和品牌體驗，例如與Netflix合作打造的《魷魚遊戲：虛擬對決》（Squid Game Virtuals）。Sandbox VR目前在全球54個地點營運，每月吸引超過10萬名玩家。正在透過蓬勃發展的自營門市和強大的特許經營計畫迅速擴大其全球業務版圖。
該公司獲Fast Company評選為2024年最具創新力公司之一，並入選2024年《Inc.》5000大企業排行榜，躋身美國增長最快公司的第129位。Sandbox VR總部位於美國加州三藩市，在香港和溫哥華設有辦事處。該公司的最新一輪融資籌集了超過6000萬美元，投資人包括Andreessen Horowitz、阿里巴巴創業基金、戈壁創投和Craft。個人投資者計有Justin Timberlake、Katy Perry、Kevin Durant和Will Smith等。
關於戈壁創投
戈壁創投是一家專注於亞洲的風險投資公司，管理資產規模為16億美元。公司總部設於吉隆坡和香港，支持早期至成長階段的創業者，並專注於新興和弱勢市場。
戈壁創投成立於2002年，已籌集了21支基金，投資了超過380家初創企業，其中62家專注於循環經濟。戈壁創投在全球15個主要市場設有辦事處，覆蓋曼谷、北京、達卡、廣州、胡志明市、香港、雅加達、卡拉奇、吉隆坡、拉合爾、馬尼拉、上海、深圳、新加坡和天津。
作為聯合國全球契約的參與者，戈壁創投致力於將戰略和運營與普遍的人權、勞動、環境和反腐敗原則對接，以確保在其投資組合中實現長期價值創造和可持續性。公司於2024年6月發佈了第三份可持續發展報告。
欲了解更多關於戈壁創投的資訊，請瀏覽： https://gobi.vc