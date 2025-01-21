Sandbox VR 獲新一輪注資 推動「全球特許經營計劃」強勢增長 2027年底前開設200間體驗館

香港 - 2025年1月21日 - 全球首屈一指，提供優質虛擬實境體驗場館的Sandbox VR展望其「全球特許經營計劃」在未來數年將持續強勁增長。Sandbox VR獲戈壁創投支持進行多輪融資，最近戈壁創投管理的多個基金領投募資，以可轉換公司債的形式向Sandbox VR注資680萬美元，讓該公司得以加速推進在北美和歐洲的業務發展。



Sandbox VR每月有10萬玩家，該公司親自營運和授權特許經營的遊戲場館業務，在世界各地高速增長。

Sandbox VR在2024年售出超過140萬張門票，每間門市在年內平均有超過170萬美元的收入。



目前，Sandbox VR以美國和西歐為主要市場，在2024年內加盟的永久特許經營商數目有三倍增長，由8間增至25間，該公司乘勢計劃於2027年底前在全球開設200間新的特許經營場館。



最近一輪注資者包括Abacus Ventures 增長基金（投資超過100萬美元）及Hyphen Capital。



藉特許經營計劃拓展版圖



Sandbox VR每月有10萬玩家，該公司親自營運和授權特許經營的遊戲場館業務，在世界各地高速增長。



Sandbox VR於2019年在國際市場推出特許經營計劃，並由2024年4月起開放予美國境內特許經營商。特許經營促使Sandbox VR成為世界上增長最迅速的實體經營虛擬實境遊戲初創公司。該公司預期高速增長的勢頭將持續。其首家特許經營商於2019年在新加坡投入服務。



Sandbox VR創辦人兼行政總裁趙子君表示，「我們熱切開創未來的娛樂，為大家帶來置身嶄新現實環境的體驗。自Sandbox VR開設自家經營的體驗遊戲館以來，數以百萬計的玩家裝備齊全，投入我們的沉浸式VR體驗，合力完成挑戰，在競技和享受樂趣的同時彼此增強連繫。我們對於進一步的業務擴展感到興奮。」



他續稱：「特許經營是擴大規模的要素，而物色合適的業務夥伴和有共同理念及願景的營運商至為重要。我們欣然與世界各地的翹楚以特許經營權方式合作，期望隨著特許經營計劃持續發展而與更多的夥伴協作。」



戈壁創投管理合夥人唐啟波對Sandbox VR的發展充滿信心，他說：「作為 Sandbox VR多輪融資的投資者，我們見證著該公司出類拔萃的演進，由沉浸式娛樂的先導者，至成為 VR體驗場館的全球領先者，其聚焦於全球擴展的策略、特許經營推動規模上的擴大、自家開發的VR技術，以及創新的知識產權發展，都是Sandbox VR 在市場上獨佔鰲頭的優勢。我們很榮幸帶領該公司最新一輪的募資活動，並將繼續支持Sandbox VR 履行使命，重新界定『娛樂』和為全球玩家帶來嶄新的體驗。」



特許經營夥伴持續帶動亞洲市場增長



亞洲地區依然是 Sandbox VR的重要市場，在香港和新加坡設有辦事處；在香港、澳門和上海設有自家經營的體驗館 。



中東的服裝及生活時尚集團Apparel Group在2024年夥拍Sandbox VR，在中東地區開設了25間VR體驗店，將VR科技帶給區內消費者。Apparel Group 在14個國家經營超過 85個品牌和逾2200間店舖。



至於歐洲市場，Sandbox VR 在英國和愛爾蘭與特許經營商 VR Entertainment Group合作，彰顯出Sandbox VR 特許經營計劃的優勢。有關合作項目包括在倫敦和伯明翰分別開設兩間和一間遊戲體驗店，未來將再開設一間。 單是VR Entertainment Group 的倫敦特許經營店，顧客在去年錄得 16.8% 增幅，預計 2024年收益達500萬美元。



Sandbox VR 在德國有兩間特許經營商，分別是NextLevel Erlebnisse GmbH 及 Royal Casino DGS GmbH，前者簽訂合約在2022年開設三間遊戲體驗店，由於反應良好，翌年再協定在2026年中之前再在西德開設12間分店。Royal Casino DGS GmbH 繼2024年在漢堡和柏林開設Sandbox VR特許經營店後，計劃在2026年前在德國北部和東部開設12家店。德國目前有6間 Sandbox VR特許經營店，為Sandbox VR 最大的海外市場。



Sandbox VR 提供的體驗



Sandbox VR 運用自家開發的專利科技，創造出傲視全球的全身沉浸式虛擬現實平台和極致體驗，一般家居VR遊戲或其他VR平台無法比擬。



截至2025年1月， Sandbox VR 推出了九款獨家遊戲，包括原創和品牌體驗，例如與Netflix合作的《魷魚遊戲： 虛擬對決》。所有遊戲均由Sandbox VR香港和溫哥華辦事處的AAA遊戲工作室開發，由資深電玩業專家領導設計，對象是三五知己結伴同行作樂的玩家。每節體驗最多六人參與，玩家結伴在虛擬世界遊走和探索，過程需要彼此合作以完成任務，經歷猶如動作電影中的明星。



Sandbox VR 沉浸式遊戲體驗一覽：



