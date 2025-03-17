SANSIRI「PTY Residence Sai 1」海外銷售配額於3小時內售罄 全球線上預訂系統刷新芭堤雅房產銷售紀錄

泰國最受信賴開發商 乘勢芭堤雅旅遊熱潮泰國普吉島 - 2025年3月17日 – 泰國著名房地產開發商 Sansiri Public Company Limited，憑藉四十年發展歷史，是泰國公認最值得信賴的綜合房地產開發商，在泰國和國際客戶中享有盛譽。日前 Sansiri 宣布，其備受期待的豪華海濱公寓項目「芭提雅海濱一路公寓」(PTY Residence Sai 1)，在全球線上即時預訂平台上創下銷售紀錄。該旗艦項目位於芭堤雅市中心，總價值 32 億泰銖，提供稀有的永久產權單位，海外購房配額在三小時內售罄，銷售額突破 18.5 億泰銖，創下海外代理銷售的最成功預售紀錄。本次預售需求空前熱烈，創下近 10 年來芭堤雅市場最火爆紀錄，並帶動高達 8% 的租金回報率，充分展現 Sansiri 在房地產市場的信譽、卓越品質以及 完善的售後服務，進一步鞏固其市場領導地位。
Sansiri Public Company Limited 總裁 Uthai Uthaisangsuk 表示：「芭提雅海濱一路公寓為十年來代表鉅作。該項目坐擁芭堤雅中心的黃金海濱地段，是該路上僅存一塊可開發的永久產權地塊，距離海灘僅咫尺之遙，可謂一席難求。芭堤雅不僅是泰國僅次於曼谷的熱門旅遊勝地，更可與世界級度假城市媲美。憑藉數十年來的城市升級與發展，芭堤雅已成功轉型為國際級旅遊樞紐，擁有高端美食、繁華夜生活及頂尖國際盛事而聞名全球。」
芭堤雅海濱最珍稀的投資機遇
總裁 Uthai 補充道：「芭堤雅城市的發展動力強勁，隨著多項大型基建項目的推進，2024 年的遊客人數相比疫情前增長近 60%。過去一年，芭堤雅酒店的入住率維持在 85-90%，顯示對住宅及度假房產的需求日益增加，特別是海濱公寓或擁有海景的房產。這些因素導致本次銷售勢不可擋，Sansiri 海外配額在短短 3 小時內火速售罄，總銷售額突破 18.5 億泰銖，刷新近十年來的銷售紀錄。其中，中國及俄羅斯投資者的反應尤為踴躍，並透過「全球線上即時預訂系統」迅速搶購。Sansiri 作為泰國首家導入『全球線上預訂』功能的發展商，成功讓全球買家及代理商能夠一鍵預訂，即時成交，開創泰國房地產市場新模式。」
本次成功，充分展現了海外買家對該品牌三大核心價值的高度信賴：四十年來穩健經營建立的無可撼動信譽、精雕細琢的建築品質，以及業界領先的售後服務，確保長遠投資價值。此勢頭延續了該公司過去十年來度假公寓項目的全數售罄紀錄。泰籍買家的強勁購買力亦值得期待，在 3 月 29 至 30 日於芭堤雅希爾頓酒店舉行的獨家預售活動中，泰籍配額預計將瞬間售罄。
以「THE ONLY ONE」之姿屹立於芭堤雅黃金海岸，「芭提雅海濱一號公寓」是一座奢華且獨特的永久產權海濱公寓，共 327 個單位，並提供卓越的禮賓服務。價格方面：一房單位起價 699 萬泰銖，兩房單位價格為 1990 萬至 3000 萬泰銖。該項目兼具居住與投資價值，極具吸引力。
今年，Sansiri 加速推進 2025 年公寓發展戰略，計劃在泰國主要地區推出 15 個全新項目，總價達 204 億泰銖，涵蓋泰國頂級旅遊勝地，包括普吉島、華欣及清邁。目前，Sansiri 在各大旅遊勝地積極開拓市場，為海外投資者提供更多高價值房產選擇，突顯品牌在市場擴展及投資預測上的領先優勢。重點項目包括：普吉島的The Base Cherngtalay，是 Sansiri 首個進駐Cherngtalay 黃金地段的公寓項目；清邁的The Base Height，是 Sansiri 在清邁開發的首座高層公寓，為當地房地產市場樹立新標桿；以及華欣The Standard Residences Hua Hin，為亞洲首座「The Standard」品牌豪華海濱公寓，亦為全球第三座。
從銷售到 PLUS Property 提供的卓越物業管理，讓頂級生活從購房開始。
Sansiri 引入現代科技，全面升級 「Sansiri 服務」，讓買家從購房到售後支援，皆享有無縫銜接的一站式尊貴服務。其中包括 Home Service App，集合物業管理功能與住戶專屬禮遇，而 Liv-24 則讓業主無論身處何地，都能享有全天候安心居住保障。此外，Sansiri 亦與專門的物業管理公司 PLUS Property 合作，提供一站式房產管理與顧問服務，確保住戶享有卓越的生活品質與無憂體驗。PLUS Property 提供卓越的售後支援，涵蓋住宅檢查、維護、租賃協助及支付服務，確保資產長期保值，讓買家投資更具信心。
Sansiri 以遠見卓識推動戰略計劃，近期更榮獲多項國際級大獎，包括：首屆《財富》雜誌東南亞 500 強評選中榮登泰國地產開發商榜首，並獲得亞洲最佳超高端住宅開發獎，以及在 2024 年 PropertyGuru 泰國房地產大獎中斬獲 11 項殊榮。其中包括泰國最佳開發商及普吉島最佳開發商，進一步鞏固 Sansiri 在泰國及整個地區房地產市場的領導地位。
欲了解更多資訊，請訪問 Sansiri 官方網站： https://siri.ly/XibpFa3
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