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市場快訊
2025-03-17 12:00:00

SANSIRI「PTY Residence Sai 1」海外銷售配額於3小時內售罄 全球線上預訂系統刷新芭堤雅房產銷售紀錄

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泰國最受信賴開發商 乘勢芭堤雅旅遊熱潮

泰國普吉島 - 2025年3月17日 – 泰國著名房地產開發商 Sansiri Public Company Limited憑藉四十年發展歷史是泰國公認最值得信賴的綜合房地產開發商在泰國和國際客戶中享有盛譽。日前 Sansiri 宣布其備受期待的豪華海濱公寓項目「芭提雅海濱一路公寓」(PTY Residence Sai 1)在全球線上即時預訂平台上創下銷售紀錄。該旗艦項目位於芭堤雅市中心總價值 32 億泰銖提供稀有的永久產權單位海外購房配額在三小時內售罄銷售額突破 18.5 億泰銖創下海外代理銷售的最成功預售紀錄本次預售需求空前熱烈，創下近 10 年來芭堤雅市場最火爆紀錄，並帶動高達 8% 的租金回報率，充分展現 Sansiri 在房地產市場的信譽、卓越品質以及 完善的售後服務，進一步鞏固其市場領導地位。

PTY Residence Sai 1 - Building

Sansiri Public Company Limited 總裁 Uthai Uthaisangsuk 表示：「芭提雅海濱一路公寓為十年來代表鉅作。該項目坐擁芭堤雅中心的黃金海濱地段，是該路上僅存一塊可開發的永久產權地塊，距離海灘僅咫尺之遙，可謂一席難求。芭堤雅不僅是泰國僅次於曼谷的熱門旅遊勝地，更可與世界級度假城市媲美。憑藉數十年來的城市升級與發展，芭堤雅已成功轉型為國際級旅遊樞紐，擁有高端美食、繁華夜生活及頂尖國際盛事而聞名全球。」

芭堤雅海濱最珍稀的投資機遇

總裁 Uthai 補充道：「芭堤雅城市的發展動力強勁，隨著多項大型基建項目的推進，2024 年的遊客人數相比疫情前增長近 60%。過去一年，芭堤雅酒店的入住率維持在 85-90%，顯示對住宅及度假房產的需求日益增加，特別是海濱公寓或擁有海景的房產。這些因素導致本次銷售勢不可擋，Sansiri 海外配額在短短 3 小時內火速售罄，總銷售額突破 18.5 億泰銖，刷新近十年來的銷售紀錄。其中，中國及俄羅斯投資者的反應尤為踴躍，並透過「全球線上即時預訂系統」迅速搶購。Sansiri 作為泰國首家導入『全球線上預訂』功能的發展商，成功讓全球買家及代理商能夠一鍵預訂，即時成交，開創泰國房地產市場新模式。」

PTY Residence Sai 1 - Social Lounge

本次成功，充分展現了海外買家對該品牌三大核心價值的高度信賴：四十年來穩健經營建立的無可撼動信譽、精雕細琢的建築品質，以及業界領先的售後服務，確保長遠投資價值。此勢頭延續了該公司過去十年來度假公寓項目的全數售罄紀錄。泰籍買家的強勁購買力亦值得期待，在 3 月 29 至 30 日於芭堤雅希爾頓酒店舉行的獨家預售活動中，泰籍配額預計將瞬間售罄。

以「THE ONLY ONE」之姿屹立於芭堤雅黃金海岸，「芭提雅海濱一號公寓」是一座奢華且獨特的永久產權海濱公寓，共 327 個單位，並提供卓越的禮賓服務。價格方面：一房單位起價 699 萬泰銖，兩房單位價格為 1990 萬至 3000 萬泰銖。該項目兼具居住與投資價值，極具吸引力。

今年，Sansiri 加速推進 2025 年公寓發展戰略，計劃在泰國主要地區推出 15 個全新項目，總價達 204 億泰銖，涵蓋泰國頂級旅遊勝地，包括普吉島、華欣及清邁。目前，Sansiri 在各大旅遊勝地積極開拓市場，為海外投資者提供更多高價值房產選擇，突顯品牌在市場擴展及投資預測上的領先優勢。重點項目包括：普吉島的The Base Cherngtalay，是 Sansiri 首個進駐Cherngtalay 黃金地段的公寓項目；清邁的The Base Height，是 Sansiri 在清邁開發的首座高層公寓，為當地房地產市場樹立新標桿；以及華欣The Standard Residences Hua Hin，為亞洲首座「The Standard」品牌豪華海濱公寓，亦為全球第三座。

從銷售到 PLUS Property 提供的卓越物業管理，讓頂級生活從購房開始。

Sansiri 引入現代科技，全面升級 「Sansiri 服務」，讓買家從購房到售後支援，皆享有無縫銜接的一站式尊貴服務。其中包括 Home Service App，集合物業管理功能與住戶專屬禮遇，而 Liv-24 則讓業主無論身處何地，都能享有全天候安心居住保障。此外，Sansiri 亦與專門的物業管理公司 PLUS Property 合作，提供一站式房產管理與顧問服務，確保住戶享有卓越的生活品質與無憂體驗。PLUS Property 提供卓越的售後支援，涵蓋住宅檢查、維護、租賃協助及支付服務，確保資產長期保值，讓買家投資更具信心。

Sansiri 以遠見卓識推動戰略計劃，近期更榮獲多項國際級大獎，包括：首屆《財富》雜誌東南亞 500 強評選中榮登泰國地產開發商榜首，並獲得亞洲最佳超高端住宅開發獎，以及在 2024 年 PropertyGuru 泰國房地產大獎中斬獲 11 項殊榮。其中包括泰國最佳開發商及普吉島最佳開發商，進一步鞏固 Sansiri 在泰國及整個地區房地產市場的領導地位。

欲了解更多資訊，請訪問 Sansiri 官方網站： https://siri.ly/XibpFa3

或聯絡電子郵件：[email protected]

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