SC Asset 前瞻佈局 開啟多元企業新時代

加速投資新產業 擴展穩定收益業務

泰國曼谷 - 2025年3月17日 - 泰國證券交易所（SET）上市開發商 SC Asset 股份有限公司 計劃於 2025 年啟動品牌重塑，並積極拓展非房地產業務，以應對住宅市場的持續低迷。該市場預計仍需數年時間才能恢復至正常水平。SC Asset 首席執行長 Nuttaphong Kunakornwong 表示，住宅市場面臨 三大挑戰：家庭負債居高不下、供應過剩及消費者信心低迷。這些因素自去年延續至今，尚未出現明顯改善，持續對泰國房地產市場形成壓力。「這些挑戰影響了消費者的購房決策與交屋進度，也使開發商在推動新建案時面臨更大阻力。此外，地緣政治的不確定性進一步加劇市場變數，」Nuttaphong 先生表示。為了分散風險，SC Asset 正積極探索全新業務投資機會，計劃於明年布局非房地產領域，加速推進多元化發展戰略。此外，公司將於今年下半年進行品牌重塑，推出全新品牌形象，以強化市場影響力並吸引更廣泛的消費群體。「我們將率先整合現有的 Rue Jai 家居全方位服務應用程式，並運用 Morning Coin 作為功能型代幣，充分釋放這些資產的潛力，為新業務發展奠定堅實基礎，」Nuttaphong 先生補充道。在拓展新產業的同時，SC Asset 亦將加大對穩定收益業務的投資，重點佈局酒店與工業地產領域，這兩大板塊自去年以來呈現強勁增長勢頭。2025 年中，公司計劃推出兩家全新酒店：「Kromo Bangkok」，位於 Sukhumvit 29 巷，以及「The Standard Pattaya」，位於芭堤雅 Na Jomtien。這兩個項目分別與日本房地產公司大和房屋集團及本地建築承包商 Syntec 攜手開發，充分發揮各方優勢，進一步提升競爭力。此外，公司計劃於 2025 年第二及第三季，在三大工業區建置倉庫，分別位於 Bang Na KM 20（78,000 ㎡）、Laem Chabang（46,000 ㎡） 及 Amata City Chonburi（37,000 ㎡），以滿足日益增長的物流與供應鏈需求，提升倉儲與配送效率。同時，SC Asset 亦 持續拓展美國公寓租賃市場，目前已投資 五個專案，進一步優化海外資產配置，強化全球投資組合的穩健性。由於市場供應過剩，SC Asset 短期內將暫緩新增辦公空間開發計劃。目前，公司旗下六座辦公大樓的總租賃面積達 119,568 ㎡，未來將專注於資產優化與配置調整，以提升投資回報。公司目標是在未來幾年內，將穩定收益業務的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）占比從 20% 提升至 25%，進一步強化收入結構，增強財務穩健性。結合目前市場趨勢，SC Asset 計畫於 2025 年推出 15 個新住宅專案，總價值約 280 億泰銖，相較 2024 年的 17 個專案（318 億泰銖）略有減少。然而，公司依然對自身產品保持信心，將繼續維持穩健的推案節奏，以應對市場變化並把握發展機會。目前住宅市場供應量預計至少需要五年才能完全消化，而在正常市場情況下，通常僅需兩至三年。在此背景下，住宅市場將仍維持低迷，短期內難以回升至正常水準」Nuttaphong 先生表示。