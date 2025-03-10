Sennheiser推出面向創作者的音頻多功能工具

Profile Wireless是一款雙通道2.4 GHz一體化麥克風系統，可全方位滿足攝像師輕鬆錄製高質量音頻的需求香港 - 2025年3月10日 - 對於內容創作而言，充分的準備和出色的靈活性至關重要，而同樣不可或缺的是一款多功能無線音頻系統，它能夠幫助您輕鬆快速地錄製聲音，且不會損失音質。現在，Sennheiser為創作者和攝像師推出Profile Wireless，這是一款雙通道2.4 GHz無線麥克風系統，可連接到手機、攝像機或電腦上，並可作為夾式麥克風、手持式麥克風或桌面麥克風使用，能滿足各種使用場景的需要。
「我們無法想象，如果沒有小巧的2.4 GHz麥克風系統，當今的內容創作要如何實現。Sennheiser此次再度擴大產品組合，推出一體化麥克風系統，為創作者和攝像師帶來真正不一樣的體驗，這讓我深感自豪，」Sennheiser廣播影視產品經理Hendrik Millauer表示，「我們為Profile Wireless配備了許多激動人心的功能，這些功能將幫助用户在錄製音頻時獲得比以往更可靠、更持久、更靈活的支持。」
打開拉鍊包......
您會看到一個堅固可靠、多功能的充電模塊。這個充電模塊是Profile Wireless的核心組件。它可以收納系統的重要組件併為其充電，還可以兼作手持式或桌面麥克風。這個充電模塊能夠穩妥地收納一個配有OLED觸控顯示屏的雙通道迷你接收機，兩個已預先配對、可自動連接到接收機的夾式麥克風，將麥克風固定在衣服上的磁力夾，以及將接收機連接到手機或攝像機冷靴座的轉接頭。拉鍊包中還包括一根供攝像機使用的3.5毫米插孔盤繞電纜，一根USB-C轉USB-C充電線和用於夾式麥克風和充電模塊的防風罩。
真正的音頻多功能工具——靈活適應每一種錄製場景
創作者產品類目營銷經理Callie Blake表示：「Profile Wireless非常小巧便攜，能滿足各種錄製要求，這一點對我們非常重要。Profile Wireless適合的應用場景十分廣泛。」
利用隨附的轉接頭，接收機可連接到創作者選擇的錄製設備上，創作者可通過專用耳機輸出監聽音頻。該系統的迷你麥克風可以輕鬆夾到衣服上，也可使用隨附的磁力夾固定。
Blake補充説：「夾式麥克風能提供經典的Sennheiser音頻品質，而且並不引人注目。但創作者或攝像師仍有可能希望使用單獨的領夾式麥克風，所以這個系統還配備了一個可鎖定的3.5毫米TRS插孔，用於連接外置麥克風。」
使用手機拍攝視頻時，可使用隨附的Lightning或迷你USB轉接頭連接Profile Wireless接收機。由於配有陀螺儀傳感器，接收機的顯示屏可自動旋轉180°，從而確保顯示屏的數據清晰可辨。
隨附手持式麥克風
在一些錄製場景中，手持式麥克風是理想的選擇，例如直接對着鏡頭進行報道的視頻，以及創作者需要對談話進行較多控制或與不同採訪對象交談的訪談。在此類應用場景中，創作者只需簡單地將夾式麥克風插入充電模塊中，再套上隨附的大號泡棉防風罩，就能將其變成一款功能齊備的記者麥克風。
所有Profile Wireless的組件都配有螺紋安裝口，適配桌面支架等標準創作者附件。因此，該系統還可以方便地變身為桌面麥克風。
嚴苛條件下彰顯可靠性
在錄製過程中，丟失音頻堪稱災難。Profile Wireless提供了三種巧妙的功能，可幫助用户在嚴苛條件下也能錄下出色的音頻。首先，每個夾式麥克風都內置16 GB內存空間，用於內錄，這提供了令人安心的「安全保障」。當創作者激活備用錄製模式時，如果無線信號變得太弱，內錄功能將自動開啓。最後，安全通道模式以較低的音量輸出和錄製備份音頻，以防止削波。
Blake表示：「夾式麥克風具有24bit錄音功能，可在兩種不同的音頻電平下同時進行錄製。這不僅降低了音頻削波的風險，還能儘量擴大麥克風頭的可用動態範圍。」
該系統的拾音範圍寬廣，最遠可達視線內245米，如果考慮到人體遮擋，最遠可達視線內150米。
Profile Wireless的優勢
Millauer表示：「從產品開發之初，我們就邀請經驗豐富的攝像師和內容創作者參與，瞭解他們對緊湊型無線音頻系統的期望，以及如何改進現有產品。隨後我們開發了一些激動人心的實用功能，讓Profile Wireless成為2.4GHz系統中的佼佼者。」
Millauer繼續説道「"Profile Wireless是第一款也是目前唯一一款集成了手持選項的緊湊型2.4GHz無線系統，使用手持選項時，它能提供15小時以上的實際續航時間，而對於其他系統來説，系統在充電時，你是無法使用麥克風的。」
「它具有許多實用特性，比如可以自動旋轉的接收機顯示屏、不需要App、擁有多種安裝方式（Sennheiser是唯一在組件上設計了螺紋安裝口的品牌），能讓內容創作工作流更加輕鬆順暢。儘管市場上可能有更輕便的夾式麥克風，但它們沒有內錄功能，也沒有外接領夾式麥克風的接口。」
給編輯的補充信息
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規格
系統
射頻鏈接：2400 – 2480MHz
音頻頻率響應：60 – 20,000Hz（激活低切濾波器後為110 – 20,000 Hz）
音頻諧波失真：＜1.5%
信噪比：通常為78.5dB (A)
傳輸距離（視線）：≤ 245m
傳輸距離（存在人體遮擋）：≤ 150m
系統延遲：＜8ms
工作溫度範圍：-10至+45 C（32° F至122° F）
充電溫度範圍：0至+45 C（32° F至122° F）
工作濕度範圍（相對）：25 – 95%（無冷凝）
雙通道接收機
傳輸功率：＜20dBm EIRP
攝像機輸出：最低1kΩ阻抗
數字輸出：USB-C音頻2.0級 / 48kHz / 24bit
耳機輸出：25mW（最低32Ω阻抗）
工作時間：≤ 7小時
充電時間（0–100%）：＜2小時
電池容量：350mAh / 1295mWh
尺寸：45 x 42 x 19mm
重量：30g
夾式麥克風
換能器原理：電容
拾音模式：全指向
最大聲壓級：113dB SPL
傳輸功率：＜20dBm EIRP
工作時間：≤7小時（錄製和傳輸）/ ≤14小時（僅錄製）
充電時間（0 – 100%）：＜1.5小時
電池容量：280mAh / 1036mWh
尺寸：42 x 33 x 21mm（含夾子）
重量：27g
充電模塊
電源：USB-C，最大充電電流1.5A
充電時間（0 – 100%）：＜3小時
電池容量：2000mAh / 7400mWh
尺寸：152 x 41 x 55mm
重量：198g（不帶任何設備）/ 290g（包含所有設備）
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SENNHEISER
音頻是我們品牌的命脈所在，因此我們矢志締造革新領前的音頻方案。Sennheiser打造音頻之未來並為顧客帶來超卓無比的聆聽體驗——這就是Sennheiser品牌近80年來所傳承的精神。麥克風、會議系統、音頻串流技術及監聽系統等專業音頻方案，這些業務隸屬於Sennheiser electronic SE & Co. KG，而耳機、揚聲器及助聽耳機等消費電子產品業務，則在Sennheiser的授權下由Sonova Holding AG集團經營。