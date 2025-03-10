Sennheiser推出面向創作者的音頻多功能工具

SENNHEISER

音頻是我們品牌的命脈所在，因此我們矢志締造革新領前的音頻方案。Sennheiser打造音頻之未來並為顧客帶來超卓無比的聆聽體驗——這就是Sennheiser品牌近80年來所傳承的精神。麥克風、會議系統、音頻串流技術及監聽系統等專業音頻方案，這些業務隸屬於Sennheiser electronic SE & Co. KG，而耳機、揚聲器及助聽耳機等消費電子產品業務，則在Sennheiser的授權下由Sonova Holding AG集團經營。

