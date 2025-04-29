Sennheiser推出MKH 8018立體聲槍式麥克風

氣候適應力強，堅固耐用，可精準捕捉立體聲：MKH 8018是一款與眾不同的電容式麥克風中國北京 - 2025年4月29日 - Sennheiser推出了全新款緊湊型立體聲槍式麥克風MKH 8018，可應用於廣播和拍攝。這款高階短槍麥克風完善了MKH 8000系列射頻電容式麥克風系列，延續了該系列獨特的綜合優勢：惡劣氣候條件下的耐用性、自然連貫的聲像，並且無離軸音染。輕巧小巧的MKH 8018提供三種可切換的立體聲模式，音訊工程師可針對各種情況靈活選用：MS立體聲、寬XY立體聲和窄XY立體聲。其中，MS模式可在混音器上實現連貫的空間成像調整，而XY模式已在MKH 8018內部預混，參數經多輪測試優化，確保穩定表現。
「MKH 8018是我們MKH產品線中的高階槍式麥克風型號，為這一系列畫上了圓滿的句號。」 MKH系列高級產品經理Kai Lange表示，「它具備極低底噪和極佳音質，憑藉優異的離軸抑制，呈現清晰純淨的聲音。加之強大的防潮特性、極低的非線性失真，以及無變壓器全浮動平衡輸出音頻訊號等優勢，充分展現了Sennheiser在射頻電容技術領域60餘年的深厚積淀。」
採用輕量、非模組化設計，提供客製化頻率響應
考慮到MKH 8018主要應用於廣播和拍攝場景，這款MKH麥克風的頻率響應範圍被設定為40 – 20,000 Hz，區別於該系列一貫的超寬頻響應設計。此設定可避免拾取40 Hz以下和20 kHz以上人耳無法感知的失真訊號，從而防止混音器過載，並避免來自超音波鏡頭測距系統的干擾。
內建矩陣處理核心
MKH 8018包裝內隨附一個MZQ 100麥克風夾、一個MZW 8018泡棉防風罩和一個螺紋塑膠收納筒。圖中右側所示為MZR 8000攝影機轉接器，可穩固包覆麥克風機身，方便安裝在各種麥克風夾或攝影機上。
MKH 8018的選購配件包括MZS 20-1懸吊握把/手持槍柄、MZW 60-1豬籠防風罩，以及MZH 60-1毛衣，適合MKH 8018在戶外環境使用。
科技數據
麥克風原理：射頻電容式
拾音模式：立體聲槍式
頻率響應：40 – 20,000 Hz
低切濾波器（可切換）：70 Hz，-3dB
衰減（可切換）：-10 dB
靈敏度：
- M通道：56 mV/Pa；參考值-25 dB（1V/Pa）
- S通道：25 mV/Pa；參考值-32 dB（1V/Pa）
- 窄XY模式：50 mV/Pa；參考值-26 dB（1V/Pa）
- 寬XY模式：32 mV/Pa；參考值-30 dB（1V/Pa）
- M通道：12 dB（A-計權）；24 dB（CCIR-計權）
- S通道：14.5 dB（A-計權）；25 dB（CCIR-計權）
- 窄XY模式：12 dB（A-計權）；24 dB（CCIR-計權）
- 寬XY模式：13 dB（A-計權）；25 dB（CCIR-計權）
最小負載阻抗：4.7千歐姆
電源供應器：P48幻象供電（IEC 61938）
工作電流：2 x 3.4 mA
最大SPL：> 126 dB
介面類型：XLR-5M
重量：115克
尺寸：直徑22毫米，長度：約230毫米
工作溫度：-10°C至60°C（14°F至140°F）
儲存溫度：-20°C至70°C（-4°F至158°F）
相對濕度：5%至95%，無冷凝
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關於SENNHEISER品牌
音頻是我們品牌的命脈所在，因此我們矢志締造革新領前的音頻方案。Sennheiser打造音頻之未來並為顧客帶來超卓無比的聆聽體驗——這就是Sennheiser品牌近80年來所傳承的精神。麥克風、會議系統、音頻串流技術及監聽系統等專業音頻方案，這些業務隸屬於Sennheiser electronic SE & Co. KG，而耳機、揚聲器及助聽耳機等消費電子產品業務，則在Sennheiser的授權下由Sonova Holding AG集團經營。