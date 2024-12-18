Sennheiser: 六個理由告訴您為什麼應該將類比無線麥克風更換為數位無線麥克風

香港 - 2024年12月18日 - 誠然，我們可以聽到的聲音都是模擬聲波，但這並不意味著您和您的聽眾就必須放棄數位無線麥克風的諸多優勢。在某些環境中，從類比更換到數位甚至有著至關重要的意義。本文列出了改用數位無線麥克風的六大理由。



（1）音質更好、清晰度更高。

您或許聽說過，數位系統不需要壓縮擴展器（組合式壓縮器/擴展器）。在類比無線麥克風中，壓縮擴展器會壓縮音讯信號，將其提升到射頻傳輸的本底雜訊之上，然後在接收機中重新擴展，以重現原始音讯信號。遺憾的是，這種降噪過程本身並不是完全沒有雜訊的，您可能會聽到壓縮擴展器產生的抽吸聲、呼吸聲或嘶嘶聲。不使用壓縮擴展器的數位系統不僅能顯著優化音讯品質，改善聽眾的聆聽體驗，還能説明您通過監聽系統更清晰地聽到自己演出的聲音。



（2）通過智慧切換分集等功能，數位無線會為您施展「魔法」。

有一種叫做「衰減」的現象是所有無線麥克風傳輸過程的天敵。這是指麥克風信號可能在某個點很強，但在另一個點則很弱，原因在於反射信號會抵消無線麥克風與接收機之間的直接信號。當您真的在突破極限時，Sennheiser Evolution Wireless Digital這樣優質的數位麥克風系統，可以施展「魔法」，讓您時刻「在線上」：智慧切換分集、射頻通道等化器、錯誤糾正乃至誤差隱藏功能可保持您的信號免受干擾，讓您時刻充滿信心。



（3）音樂節的頻率主管會欣然接納您的數位設備。

無線頻譜是一種不斷減少的共用資源，而且非常擁擠——不僅麥克風會使用無線頻譜，還有許多其他生產工具也會用到。在音樂節或演出場所中，頻率主管負責處理與頻率相關的所有事務。當您帶著類比麥克風系統出現時，會增加頻率主管的工作量，因為他們需要計算「互調干擾」。當舞臺上使用多個無線麥克風時，這些基本上都是無用的發射。您知道32個模擬無線通道可以產生16,000個可能的互調干擾或噪音源嗎？例如，在大型活動中，可用頻率高度稀缺，頻率主管有可能無法安排使用您的類比設備，您充滿活力的舞臺表演可能就會被有線麥克風束縛住。



然而，優質的數位無線麥克風，如Sennheiser Evolution Wireless Digital，可以為頻率主管減負。它只會發射載波頻率，而不會產生佔用額外頻譜的干擾性互調信號。其傳輸頻率只需按照固定間隔相鄰排布即可，而對類比無線來說，頻率主管必須設法避開麥克風產生的所有互調頻率。因此，數位無線可為額外的音讯鏈路或其他無線生產設備騰出頻譜空間——而這些空間是頻率主管最需要的。



（4）數位系統的設置就像使用App一樣簡單。

如果您兼任自己樂隊的音響工程師，那您一定了解讓音讯系統正常工作有多麼令人頭痛。有了Sennheiser Evolution Wireless Digital這樣的數位系統，只需簡單幾步，直觀易用的App就能指導您使用專業的TV-UHF頻率，即刻投入到演出中。但請注意：如果您向樂隊成員展示這有多輕鬆，他們原本對您那神奇能力的欽佩之情可能會因此有所減弱......



（5）您可以輕鬆選擇一個空閒通道，且不必擔心干擾其他演出人員。

「但是，如果頻率是空著的，為什麼我還要擔心會干擾其他樂隊的設備呢？」或許有人會這樣問。這種擔心來源於互調產物的干擾。簡單來說：如果舞臺上不止有一支類比無線麥克風，它們會發射多個射頻頻率——不只有您選擇用於傳輸音讯的那些頻率。如果無線麥克風距離接收機（例如耳返監聽套件）太近，也會發生同樣的情況。



這些多餘的且本質上毫無用處的頻率被稱為互調干擾。它們會干擾其他無線麥克風或耳返監聽，並佔用所有頻譜空間。對於類比麥克風，還有許多數位麥克風，您將總會面臨互調干擾的問題。



但是，一些先進的數位系統不會出現互調干擾，比如Sennheiser Evolution Wireless Digital便是如此。這讓您的樂隊能夠輕鬆應對下一場演出：您或現場技術人員只需選擇一個可用通道即可，不必擔心任何問題。沒有互調產物，沒有干擾，還能節省寶貴的頻譜空間。



（6）聲音太小？太大？存在削波？有了Sennheiser Evolution Wireless Digital，這些都不再是問題。

設置無線麥克風時，增益可能是您所面臨的問題中，最容易被低估的一個。增益的設置可以決定麥克風的靈敏度。當您對著麥克風大聲尖叫時，如果增益設置過高，您的聲音聽起來會很糟糕，音讯也會發生削波。如果您的聲音較小，且增益過低，那麼在響亮的背景音中，沒有人會聽到您的聲音......不過不用擔心，Sennheiser Evolution Wireless Digital的輸入動態範圍高達134dB，甚至超過了大多數麥克風頭的動態範圍，因此，您無需調整發射機增益，無論是輕聲細語，還是飛機引擎的隆隆轟鳴，所有聲音就能被輕鬆拾取。



改用一款優質的數位無線麥克風可以從多個維度提升您的演出表現。如果您想要進行現場音樂演出，請務必選擇能在可靠的UHF頻率上工作的麥克風系統。您可由此處了解Evolution Wireless Digital的更多資訊，有關Smart Assist App的更多資訊請點擊此處獲取。

