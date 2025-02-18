Sennheiser EW-DX系列推出支持Dante的19英寸四通道接收機

香港 - 2025年2月18日 - Sennheiser EW-DX EM 4 Dante接收機進一步完善了Sennheiser的Evolution Wireless Digital EW-DX麥克風產品。這款4通道接收機（19英寸，1U）支持聯網，是為大型多通道系統制定規格或安裝設置時的理想選擇，非常適合現場音訊、巡演、廣播、劇院和系統集成等應用場合。該接收機可無縫集成到現有工作流和基礎設施之中，通過Dante（包括AES 67支持）提供IP音訊、平衡XLR-3音訊輸出和非平衡¼"插孔等多元連接。





Sennheiser商務通訊首席無線產品經理Michael Altemark表示：「通過推出EW-DX，我們設定了無線麥克風的新標準，我們的無線G4系列也有了優秀的後繼產品。EM 4 Dante進一步提高了該標準，使得EW-DX系列更趨完善。」



Sennheiser專業音訊產品管理部門的Ulf Sikora補充説：「EW-DX EM 4 Dante在小巧、時尚的設計中集成了高品質音訊和可節省頻譜的等距通道，滿足了系統設計人員和操作人員創建大型無線系統的相關需求。」



頻譜友好型產品



EW-DX是Sennheiser的頻譜友好型產品設計的又一典範。由於系統不會產生互調分量，因此能輕鬆按照600 kHz或鏈路密度(LD)模式下的300 kHz間隔設置頻率，從而簡化頻率經理的工作。88 MHz的頻率切換範圍為擁擠的頻譜留出了充足的操作空間，在理想條件下，標準模式（600 kHz間隔）下最多可容納146個通道，LD模式（300 kHz間隔）下最多可容納293個通道。



簡化專業工作流



這款接收機的首要設計目標就是易用性，這首先體現在能夠根據本地電源情況自動切換的PSU上。用户最多可通過菊花鏈連接四個EW-DX EM 4（最多16個通道），而不需要任何額外設備，因為這款接收機配有集成的天線分配器，可提供天線電源和信號環路。



對於基於網絡的系統，接收機的四個網絡端口可實現靈活的配置模式，端口已進行相應的配置：控制和Dante主端口合併（單線纜模式），控制和Dante主端口分離（分離模式），控制、Dante主端口和Dante備用端口分離（冗餘模式）。所使用的以太網連接是IPv4。



接收機設置完畢後，可通過一個EW-DX EM 4 Dante啓動快速頻率掃描。該接收機將在所連接的全部接收機（包括 EW-DX EM 2和EW-DX EM 2 Dante接收機）上自動部署空閒頻率，省時省力。用户還可以將自定義頻率列表載入接收機。



發射機可在最遠20米處通過低功耗藍牙方便地進行同步，不需要操作人員蹲在機架前連接接收機與發射機。同步參數可通過接收機菜單指定。此外，還可以對EW-DX接收機進行走動測試，檢查整個舞台或演出區域的信號完整性。



針對遠程控制和監控場景，Sennheiser提供了支持網絡連接的軟件，例如 Wireless Systems Manager 或 Sennheiser Control Cockpit。用户還可通過SSC Sennheiser聲音控制協議，使用第三方的媒體控制系統。對於最多16個通道的小型系統，也可以通過Smart Assist App進行控制。



EW-DX EM 4 Dante的用户界面井然有序，可通過滾輪導航和控制按鈕輕鬆訪問所有功能，即使在照明不佳的環境中，OLED顯示屏也能清晰顯示各項設置。除了顯示RF電平外，鏈路質量指示器還提供有關RF健康狀況的信息，前面板上的可切換耳機輸出支持用户監控音訊信號。



純淨的低延遲音訊



EW-DX採用Sennheiser專有的高性能音訊編解碼器(SePAC)，可確保延遲不超過1.9毫秒。Sikora強調説：「這種編解碼器專為高質量音訊傳輸而開發，能實現的音訊質量和清晰度遠遠超出通用型編解碼器。」



所有發射機的輸入動態範圍都達到了令人難以置信的134 dB，即便面對即興表演或演講等挑戰，也不會因為難以判斷正確的增益而徒增壓力。



EW-DX概覽



除EW-DX EM 4 Dante外，EW-DX系列還包括兩個半19英寸雙通道接收機（帶或不帶Dante輸出）、帶各種麥克風選項的手持設備和腰包式發射機、無線桌面支架、遙控和壁掛式天線，以及各種桌面式和機架式充電解決方案。



Sikora總結説：「Evolution Wireless Digital EW-DX在設計時充分考慮了易用性，並提供了全面的產品組合，可靈活滿足幾乎所有數字無線麥克風需求。」







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