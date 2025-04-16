Sennheiser MKH 416槍式麥克風問世50周年

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MKH 416 P48枪式麦克风

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中國北京 - 2025年4月16日 -這款里程碑式產品的誕生，離不開Manfred Hibbing這個名字。作為當年的一名年輕工程師，他加入Sennheiser的首個任務便是在MKH 415 T麥克風的基礎上設計MKH 416 P48麥克風。MKH 416的目標是成為Sennheiser首款幻象供電（P48）槍式麥克風，而此前所有型號均採用AB供電。當時，AB供電管道因其出色的抗電壓波動效能，廣泛應用於廣播領域，而幻象供電則逐漸成為錄音棚行業標準。對於MKH 416射頻電容式麥克風來說，Hibbing的加入可謂天賜良機。他不僅精通電聲學，同時對射頻技術也造詣頗深。 在2023年的一次採訪中，他表示，在416的設計過程中，他最熱衷的任務是優化電聲換能器與電子電路之間的互動。MKH 416 P48長盛不衰的生命力讓這位工程師備感自豪：「MKH 416的設計在過去50年間僅做過兩次調整：一次是為了適應表面貼裝器件安裝，另一次則是陞級為更先進的換能器科技。」首先，MKH 416採用了射頻電容原理。此處的射頻與無線功能無關，而是指話筒頭上的高頻電壓及麥克風內部相關電子設計。這一設計的巨大優勢在於賦予電容式麥克風防潮能力。與傳統電容式麥克風不同，射頻電容式麥克風可在高溫潮濕、嚴寒霧霾等戶外極端天氣下穩定工作。MKH麥克風可在各種嚴苛環境下穩定運行，無論是在沙漠、極地還是熱帶雨林，均能確保高品質拾音。MKH 416另一大優勢在於其出色的指向性，這得益於其所採用的聲學干涉原理。其話筒頭前端搭載了一根"干涉管"。這根筦道上均勻排列著多個狹槽，並覆蓋著具有特定聲學阻抗的織物，以防止筦道內部產生反射或駐波。當聲音從正面傳入時，干涉管不會產生任何效果。但若聲音從側面進入，則會經過多個不同的開孔，這會導致其到達換能器的路徑長度不同，從而形成不同的時間延遲。 根據聲音傳入的角度，聲音成分或多或少會相互抵消。此效應在高頻中尤為明顯：在這種情況下，麥克風主要拾取來自正面的聲音。 這對於語音清晰度尤為重要，作為决定性的語音共振峰與傳統麥克風相比，這種麥克風在高頻時錄入來自側向的干涉較少。干涉管越長，這一干涉效應覆蓋的頻率範圍越廣。然而，管體越長也使得麥克風更難操控。 MKH 416之所以得到廣泛應用，就是因為在拾音效能與實用性之間實現了完美平衡。 為何要選用這一特定長度，本身就是一個故事，而這個故事要追溯到它的前身——MKH 415 T......1970年，全新設計的MKH 415槍式麥克風成為Sennheiser研發工程師們的驕傲。 它具備更强的抗風噪與防爆音能力，减少了操作譟音，同時具備卓越的指向性。公事包裏帶著這款全新麥克風，Sennheiser科技經理Griese博士興沖沖地拜訪了各大廣播電視機构。客戶們對這款全新槍式麥克風表現出了濃厚的興趣，但也忍不住挑剔了一番。他們抱怨這款麥克風的指向性太强，以至於必須不斷移動麥克風才能跟上講話者。Griese博士聽著客戶們的迴響，沉思了一會兒，然後要來一把鋼鋸。「你們想要多强的指向性？」他問道，在場的人無不驚訝不已。然後，他毫不猶豫地鋸掉了麥克風管的一部分。客戶們被這突如其來的舉動驚呆了。隨後，Griese博士測試了縮短後的麥克風，結果令所有人驚訝不已——效果堪稱完美！自那以後，MKH 415——以及後續沿用其設計的MKH 416——都取得了巨大成功，成為歌手、電影攝製團隊和記者的首選麥克風。專業媒體同樣對該槍式麥克風"异常短小的機身"（Funkschau）讚不絕口。產品經理Kai Lange總結道：「即使新品迭出，MKH 416仍然是我們槍式麥克風中的一顆藝員。 擁有這樣一支兼具多功能性、耐用性與高性能的傳奇產品，是Sennheiser的驕傲——它從誕生之初便臻於完美。」