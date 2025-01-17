“它補齊了聲音設計師工具箱中曾經缺少的一環”

Sennheiser MKH 8030 8字形射頻電容式麥克風

MKH 8030附帶一個泡沫防風罩、一個麥克風夾和兩個用於組合麥克風的背夾

香港 - 2025年1月17日 -「我們非常高興推出MKH 8030，這是一款MKH用戶群期待已久的麥克風。」Wire-bound專業產品經理Kai Lange分享到，「8030的結構極為緊湊，是戶外錄音、體育和綜合廣播、劇院、管弦樂錄音和錄音室音樂的理想之選。」MKH 8030麥克風是Sennheiser射頻電容式麥克風系列的另一款力作，該系列還包括MKH 8020（全指向）、MKH 8090（寬心形）、MKH 8040（心形）、MKH 8050（超心形）、MKH 8040（心形）、MKH 8050（超心形 MK ）、MKH 8060（短槍式、超心型/葉形）及MKH 8070（長槍式、葉形）射頻電容式麥克風。此外，納入該系列的還有MKH 800 TWIN，這是一款雙頭麥克風，在錄製過程中乃至完成實際錄製、進入後期製作時，均可在混音台上對其拾音模式進行無縫調整。MKH 8000系列麥克風特有的射頻電容原理和對稱性振膜設計賦予了該系列麥克風頭獨特的綜合優勢：出色的靈敏度、惡劣氣候條件下的耐用性、寬廣的頻率響應，全浮動平衡輸出信號，以及低自噪、自然連貫的聲像，且無離軸音染。這些特性可以幫助錄音師和音響工程師對聲音進行完整採集，包括所有的複雜細節，並具備寬動態、極低失真和與頻率無關的極性模式。「MKH 8000系列是產生高品質且細節豐富的自然音質的優質工具。」Lange補充道。為了適應MKH 8030的左右拾取，該系列的MZE延長管已升級並配備了旋轉頭，且MZGE 8000接頭也進行了改進，採用了更堅固耐用的設計。 MZH 8042鵝頸是配件組合中的新成員，它可以連接MKH麥克風（例如MKH 8040），把卓越的音訊品質帶到講台上。MKH 8030已於2024年5月開始販售。包裝內隨附一個MZW 8030泡棉防風罩、一個MZQ 8000麥克風夾和兩個用於組合麥克風的Rycote背夾。麥克風原理：射頻電容式拾音模式：8字形頻率響應：30 - 50,000 Hz等效噪音等級：13 dB(A)最大SPL：139 dB尺寸：直徑19毫米/21毫米，長度：59毫米（93毫米，含XLR模組）重量：約86克（含XLR模組）