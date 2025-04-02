Sony香港成為2025年國泰/匯豐香港國際七人欖球賽官方影像合作夥伴

提供最新攝影器材 賦予攝影師捕捉精彩瞬間的力量

Sony攝影器材服務站提供全方位支援以滿足現場攝影師的需要

攝影產品租借：帶來各種頂級Sony裝備，包括最新鏡頭和相機，以滿足運動攝影的需要。

即時清潔服務：保持裝備處於最佳狀態，在整個活動期間達到最佳效能。

技術支援：現場專業人員提供實時故障排除和協助，無阻攝影師捕捉每場賽事的精彩場面。

香港 - 2025 年 4 月 2 日 - Sony 香港榮幸地成為國泰/匯豐香港國際七人欖球賽的官方影像合作夥伴，賽事於 2025 年 3 月 28 日至 30 日在啟德體育園圓滿舉行。作為官方贊助商，Sony 香港為報導這場備受觸目的欖球盛事的攝影師提供頂級支援，讓他們在賽事中體驗先進的影像技術和無與倫比的服務。Sony一直致力支援創作者獲得成功，於比賽期間為專業體育攝影師提供最新攝影器材，捕捉激動人心的驚險瞬間。透過提供先進攝影器材，Sony確保所有專業人士都能以卓越清晰度，準確記錄香港國際七人欖球賽的精彩場面。Sony 攝影器材服務站提供全方位支援以滿足現場攝影師的需要，過百名攝影師受惠於此，服務包括：Sony 香港業務拓展總部總裁佐倉德彥Norihiko Sakura先生表示：「我們很高興成為今年香港國際七人欖球賽的官方影像合作夥伴。我們的目標是為攝影師和內容創作者提供頂級裝備，幫助他們捕捉精彩時刻。Sony致力於支持創作者獲得成功，協助他們以最佳的方式展示運動員的體育精神。」「首次在啟德體育園舉辦的國泰/滙豐香港國際七人欖球賽吸引了大量傳媒關注。我們為來自20個國家的100間傳媒機構之250位攝影師提供了傳媒證件，而引入Sony作為是次賽事的官方影像合作夥伴，是我們在新場館舉辦賽事的重要一環。」香港中國欖球總會（國泰/滙豐香港國際七人欖球賽的主辦方）傳播總監Jon Pallett先生補充，「我們要特別感謝Sony香港團隊的專業服務，深受所有攝影師的好評，同時也感謝他們在這個異常繁忙的賽事週末中所付出的辛勤努力。 」專業運動攝影師Sony Curators Elite Conrad Yu余仲樂先生表示：「十分感謝Sony一直鼎力支持運動攝影。Sony 攝影器材服務站發揮了重要的作用，最新影像技術結合卓越支援，成為攝影師的最強後盾。Sony所提供的設備和技術支援無懈可擊，為行業樹立頂尖的標準。」在整個賽事期間，Sony的專業攝影師透過最好的工具來捕捉欖球比賽的精彩場面，準確清晰記錄每個標誌性時刻。體驗透過Sony最新相機和鏡頭所拍攝的香港國際七欖精彩瞬間。顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：（852）2833-5129。