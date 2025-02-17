Sorra.net 公布 2024 年度票選大賞結果 揭示十大美妝趨勢

香港 - 2025年2月17日 - 來自香港科技園的美妝科技初創公司 Sorra.net 於 2024 年底舉辦了首屆年度票選大賞，旨在透過真實用戶評價，評選出 2024 年度最受歡迎的美妝產品。



Sorra.net 2024年度票選大賞的主題為「如果只能選一瓶，你會選...」，涵蓋保濕、毛孔、提亮、抗衰老、暗瘡護理、舒緩、清潔、淡斑、深層清潔／去角質及濕疹護理共 10 個不同的皮膚問題分類。每個分類中，會員可以投票選出他們認為最有效改善該皮膚問題的產品。



為確保評選結果的真實性與公正性，所有參與投票的用戶必須經過認證，而評選結果亦是根據 2024 年間所獲得的好評數字及投票總計得出，以反映廣泛消費者的真實意見。



是次票選活動經已圓滿結束，Sorra.net 一共收到 33,807 篇產品評價，經認證票數合共 22,320 票。按功能排名，針對各種皮膚問題分類的榜首產品如下：

