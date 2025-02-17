Sorra.net 公布 2024 年度票選大賞結果 揭示十大美妝趨勢

香港 - 2025年2月17日 - 來自香港科技園的美妝科技初創公司 Sorra.net 於 2024 年底舉辦了首屆年度票選大賞，旨在透過真實用戶評價，評選出 2024 年度最受歡迎的美妝產品。
Sorra.net 2024年度票選大賞的主題為「如果只能選一瓶，你會選...」，涵蓋保濕、毛孔、提亮、抗衰老、暗瘡護理、舒緩、清潔、淡斑、深層清潔／去角質及濕疹護理共 10 個不同的皮膚問題分類。每個分類中，會員可以投票選出他們認為最有效改善該皮膚問題的產品。
為確保評選結果的真實性與公正性，所有參與投票的用戶必須經過認證，而評選結果亦是根據 2024 年間所獲得的好評數字及投票總計得出，以反映廣泛消費者的真實意見。
是次票選活動經已圓滿結束，Sorra.net 一共收到 33,807 篇產品評價，經認證票數合共 22,320 票。按功能排名，針對各種皮膚問題分類的榜首產品如下：
- 保濕：Torriden 低分子玻尿酸精華
- 毛孔：SK-ll 護膚精華露 （神仙水）
- 提亮：Kiehl's 醫學維C淡斑精華
- 抗衰老：Estee Lauder 升級再生基因修復精華（小棕瓶）
- 暗瘡護理：Olive Young 隱形痘痘暗瘡貼
- 舒緩：La Roche-Posay B5萬用修復霜
- 清潔：Curel 豐盈泡沫潔面乳
- 淡斑：Kiehl's 醫學維C淡斑精華
- 深層清潔／去角質：Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜
- 濕疹護理：Cetaphil 舒特膚潤膚膏
Sorra.net 的創始人陳懿喬 (Jessie) 表示：「我們希望透過這次活動，讓消費者能夠更了解哪些產品真正受到大家的喜愛，同時也鼓勵更多人分享他們的使用心得，為美妝社群帶來更多真實、有價值的資訊。」
有興趣的讀者可前往 Sorra 年度票選 2024 專頁查看完整的票選結果，並了解更多關於各類美妝產品的詳細資訊。
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Sorra Limited
Sorra 成立於 2021 年，旨在令美妝資訊變得更透明準確。我們正在打造一個美妝比較平台，提供品牌中立、免費、且有數據支持的人工智能比較和產品配對體驗。